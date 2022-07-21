Оформляем оплату госпошлины в бухучете правильно. Бухгалтерские проводки

Как отражать госпошлину в бухгалтерском учете

Государственная пошлина — это сбор, который компании, предприниматели и простые граждане уплачивают при обращении в госорганы, муниципалитеты, другие органы для совершения юридически значимых действий. Ее размеры и порядок выплаты урегулированы главой 25.3 НК.

Уплату госпошлины отражают с помощью счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Для этого к нему открывают субсчет «Государственная пошлина».

Порядок ее отражения в бухучете зависит от того, чем обусловлена уплата пошлины:

покупкой имущества (транспортного средства, недвижимости и так далее);

осуществлением хозяйственных операций по основной деятельности организации (получение лицензии, аренда имущества);

осуществлением хозопераций, не связанных с основной деятельностью.

Далее мы рассмотрим, как правильно отразить начисление пошлины по каждому из этих оснований.

Как начислить госпошлину: проводки

Если компания уплатила госпошлину, купив или создав какое-либо имущество, то ее включают в фактическую стоимость такого имущества (п. 8 ПБУ 6/01, п. 11 ФСБУ 5/2019).

Например, организация построила здание и заплатила пошлину за его госрегистрацию. Проводки будут следующими.

Операция Дебет Кредит Уплачена государственная пошлина за регистрацию объекта недвижимости 68 51 Сумма уплаченной государственной пошлины включена в состав вложений во внеоборотные активы 08 68

Уплату госпошлины за действия, необходимые для ведения основной деятельности организации, относят на расходы по обычным видам деятельности (пп. 5, 7 ПБУ 10/99). В этом случае в дебет ставят один из затратных счетов.

Например, компания арендовала земельный участок, на котором расположено ее производство. Пошлину за регистрацию договора аренды она проведет так.

Операция Дебет Кредит Уплачена государственная пошлина за регистрацию договора аренды 68 51 Сумма уплаченной государственной пошлины включена в состав расходов по обычным видам деятельности 20 68

Приведем еще один пример. Компании необходимо заверить копии учредительных документов у нотариуса. Для оплаты услуг последнего сотруднику под отчет были выданы денежные средства.

Операция Дебет Кредит Выданы денежные средства под отчет 71 50 Отражена уплата госпошлины 68 71 Сумма уплаченной госпошлины включена в состав расходов по обычным видам деятельности 26 (44) 68

Пошлину за действия, не относящиеся к основной деятельности компании, включают в прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99). Примером может служить пошлина, уплачиваемая при обращении в суд. Ниже мы разберем ее подробно.

Как списать госпошлину: проводки

Как мы сказали выше, госпошлину включают в стоимость купленного или созданного имущества, списывают в расходы (по текущей деятельности или в прочие). На практике возникают вопросы по списанию госпошлины, уплаченной за выдачу лицензии на право заниматься определенными видами деятельности. Сложность состоит в том, что лицензию выдают на определенный срок.

Существуют три мнения. Сумму пошлины признают:

в расходах единовременно в полной сумме на дату ее начисления (письмо Минфина от 22.05.2015 № 03-03-06/1/29535);

в качестве наматериального актива (п. 3 ПБУ 14/2007);

в расходах будущих периодов (письмо Минфина от 12.01.2012 № 07-02-06/5).

Примеры проводок приведем ниже в разделе, посвященном госпошлине, уплачиваемой за выдачу лицензии.

Госпошлина за регистрацию автомобиля: проводки

За госрегистрацию нового автомобиля и совершение других регистрационных действий взимают государственные пошлины следующих размеров:

за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — 2 тыс. рублей;

за внесение изменений в паспорт ТС — 350 рублей;

за выдачу свидетельства о регистрации ТС — 500 рублей.

Их уплачивают до подачи заявления о постановке транспортного средства на учет. Если оно представлено в электронной форме, пошлину уплачивают после его направления, но до принятия к рассмотрению.

Суммы госпошлин включают в первоначальную стоимость автомобиля на момент сдачи документов на регистрацию в ГИБДД (письмо Минфина от 01.06.2007 № 03-03-06/2/101).

Проводки будут следующими.

Операция Дебет Кредит Уплачена государственная пошлина за регистрацию автомобиля в органах ГИБДД 68 51 Сумма уплаченных государственных пошлин включена в состав вложений во внеоборотные активы 08 68

Если госпошлина была уплачена после введения транспортного средства в эксплуатацию, то ее необходимо учитывать в составе прочих расходов (письмо Минфина от 24.07.2018 № 03-03-06/3/51800).

Операция Дебет Кредит Государственная пошлина включена в прочие расходы 91-2 68

Госпошлина при обращении в суд: проводки

Государственную пошлину, уплаченную за рассмотрение иска в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде, расходы на судебную экспертизу, услуги адвокатов и другие судебные издержки, понесенные компанией, в бухучете включают в прочие расходы (пп. 4, 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Так как они напрямую не связаны с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Судебные расходы признают в бухгалтерском учете на следующие даты (п. 16 ПБУ 10/99):

государственную пошлину — на дату подачи искового заявления;

— на дату подачи искового заявления; издержки, оплачиваемые непосредственно компанией (услуги адвокатов, почтовые расходы и так далее) — на дату фактического оказания услуг;

(услуги адвокатов, почтовые расходы и так далее) — на дату фактического оказания услуг; издержки, оплачиваемые через депозитный счет арбитражного суда или через счет суда общей юрисдикции — на дату вступления в силу решения суда.

Госпошлину и судебные издержки, выплачиваемые компанией другой стороне по решению суда, включают в прочие расходы на дату вступления в законную силу судебного решения (пп. 11, 16 ПБУ 10/99).

Основные бухгалтерские проводки по отражению судебных расходов такие.

Операция Дебет Кредит Перечислена государственная пошлина в связи с подачей иска 68 51 Государственная пошлина включена в прочие расходы 91-2 68 Перечислены средства на депозитный счет суда 76 51 На основании решения суда признаны издержки, оплаченные с депозитного счета суда 91-2 76 Возвращен остаток средств с депозитного счета суда 51 76 Отражены расходы на услуги представителя, другие судебные издержки 91-2 76 Оплачены услуги представителя, другие судебные издержки 76 51 Признаны судебные расходы, подлежащие компенсации другой стороне по решению суда 91-2 76 Оплачены судебные расходы другой стороны, подлежащие компенсации по решению суда 76 51

Возмещение госпошлины по решению суда: проводки

Сумму государственной пошлины и судебных издержек, которую по решению суда возмещает компании другая сторона, в бухгалтерском учете включают в прочие доходы на момент вступления в законную силу судебного решения (пп. 7, 16 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Записи будут следующими.

Операция Дебет Кредит Судебные расходы, возмещаемые другой стороной, включены в прочие доходы 76 91-1 Получена компенсация судебных расходов от другой стороны 51 76

Проводки по госпошлине в бюджетном учреждении

Расчеты с бюджетом по государственной пошлине учреждение отражает в бухгалтерском учете с использованием счета 0 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» (п. 130 инструкции № 174н, п. 158 инструкции № 183н).

Расходы бюджетных и автономных учреждений по уплате госпошлины относят на подстатью 291 «Налоги, пошлины и сборы» КОСГУ статьи 290 «Прочие расходы» КОСГУ.

Записи будут следующими.

Операция Дебет Кредит Начисление учреждением государственной пошлины 0 401 20 291 0 303 05 731 Перечисление учреждением в доход бюджета государственной пошлины 0 303 05 831 0 201 11 610

Госпошлина за предоставление лицензии на деятельность: проводки

За предоставление лицензии компании уплачивают госпошлину в размерах и порядке, которые установлены законодательством РФ о налогах и сборах (ч. 1 ст. 10 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

По общему правилу размер госпошлины за предоставление лицензии составляет 7 500 рублей. Ее уплачивают до подачи заявления и документов на получение лицензии. Если заявление сдают электронно, госпошлину нужно уплатить после его направления, но до принятия к рассмотрению.

Сумма госпошлины, уплаченной за предоставление лицензии, признают расходом по обычным видам деятельности и делают такие записи.

Операция Дебет Кредит Уплачена государственная пошлина за предоставление лицензии 68 51 Государственная пошлина включена в состав расходов по обычным видам деятельности 20 (25 и так далее) 68

Существуют ситуации, когда плата за предоставление лицензий намного выше. Например, лицензия на производство вина и ликеров, лицами, не являющимися производителями сельскохозяйственной продукции, стоит 800 тыс. рублей. Ее единовременное списание может привести к отрицательному финансовому результату, что вызовет негативную реакцию налоговиков.

Такие компании могут закрепить в учетной политике, что расходы на лицензирование признаются расходами будущих периодов, если их величина является существенной для фирмы.

В этом случае первоначально их учитывают на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списывают в состав затрат в течение всего срока действия лицензии.

Операция Дебет Кредит Отражена сумма государственной пошлины на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции 76 68 Уплачена государственная пошлина за предоставление лицензии 68 51 Признана сумма госпошлины существенным расходом и учтена в составе расходов будущего периода 97 76 Списана в состав затрат соответствующая часть лицензируемых расходов (ежемесячная проводка) 44 97

Третий вариант учета затрат на получение лицензии базируется на нормах ПБУ 14/2007. При соблюдении условий, перечисленных в п. 3 положения, госпошлину можно учесть в качестве нематериального актива.

Подтверждение этой позиции можно найти в пп. 4, 9, 17 МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Стоимость НМА погашают путем начисления амортизации.