Экономика России

Скачки рубля, евро стал дешевле доллара — что ждать дальше от мира финансов?⠀

Рубль стал укрепляться по отношению к доллару с этой весны. 30 июня курс дошел до отметки — 51,6 Р за доллар. По оценкам экспертов, на тот момент рубль уже был слишком переукреплен и каждые 10 Р укрепления обходились российскому бюджету в триллион рублей. ⠀

Версия для печати

К концу июня правительство отменило требование к экспортерам продавать выручку, ЦБ в очередной раз смягчил ограничения на переводы, но рубль на это никак не отреагировал.⠀

12 июля впервые за 20 лет евро достиг паритета с долларом — то есть стоил столько же, сколько и доллар, а 13 июля опустился ниже паритета.⠀

Почему рубль слабел⠀

  1. В конце июня у российских экспортеров закончился очередной налоговый период, когда нужно менять валютную выручку на рубли для выплаты налогов, зарплат и исполнения прочих обязательств. Это поддерживало рубль: экспортеры продавали валюту на внутреннем рынке и поддерживали высокое предложение при низком спросе.⠀
  2. 30 июня на годовом собрании акционеров «Газпрома» было решено отказаться от выплаты дивидендов, то есть менять валютную выручку на рубли для этого не придется: предложение оказалось меньше ожиданий.⠀
  3. ВЭБ выплатил основной долг по еврооблигациям на сумму более 1 миллиарда долларов в рублях, что тоже повлияло на рыночные ожидания.⠀
  4. Снижение поставок газа в Европу на протяжении нескольких недель — уменьшение валютной выручки,⠀
    поступающей в страну.⠀
  5. Некоторое восстановление импорта. По оценке «Локо-инвеста», если в предыдущие месяцы импорт падал на 50%, то в мае — на 43—45%.⠀

Может ли наша страна отказаться от доллара? ⠀

Укрепление доллара до 63 рублей не продлится долго. Если бы не было фактора ВЭБа и боязни интервенций, то рубль не упал бы так сильно и вернулся бы к отметке 55 Р. ⠀

Сильный рубль невыгоден бюджету и отдельным экспортерам, но стратегически сильный рубль — это низкая инфляция, низкие ставки, то есть это дает больше плюсов для экономики, чем могут дать попытки управлять курсом. ⠀

Управляемый курс будет означать большую неопределенность курсовой политики, большую волатильность и большие риски.⠀

Почему укрепляется рубль и сколько это продлится? ⠀

Многие эксперты уверенны, что на валютном рынке были проведены скрытые интервенции не только в юанях, возможно, и в долларах, возможно, на внебиржевых торгах — других объективных причин для укрепления рубля не было. ⠀

В ближайшей перспективе прогнозируется курс на уровне 55 Р за доллар или даже меньше. В среднесрочной перспективе курс доллара может быть 65–70 Р при условии, что интервенций не будет. ⠀

Еще одним фактором, который будет давить на рубль в конце года, могут стать цены на нефть, которые начали падать. Пока в краткосрочной перспективе на рубль это не влияет, но, если тренд сохранится, это будет ослаблять рубль.⠀

Паритет доллара и евро⠀

Это результат нескольких обстоятельств:⠀

  1. Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка сейчас мягче, чем политика ФРС. Ставка ЕЦБ сейчас нулевая, а ФРС подняла ее уже до 1,75% с нулевого уровня в начале года и может поднять выше 3% в этом году. Более высокие ставки в США означают более высокую доходность, что делает американский рынок более привлекательным, чем европейский. Следовательно, идет переток капитала из Европы в США, что ведет к укреплению доллара относительно евро.⠀
  2. Дефицит торгового баланса Евросоюза, который впервые за много лет начал тратить на импорт больше, чем получать от экспорта. ⠀
  3. Настроения на фондовых рынках сейчас скорее негативные, есть ожидания глобальной рецессии, что способствует уходу инвесторов в доллар.

Для российской экономики такое ослабление евро — негативный фактор, но не особенно значимый. Это означает, что Россия получит меньше экспортной выручки.

В евро в основном оплачивают контракты за газ, но большую часть бюджета формирует нефть, контракты на которую номинированы в долларах.

ВНИМАНИЕ !

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас коллекцию по «Кадровому учету», в которую включили:

  • 5 онлайн курсов;
  • 16 вебинаров;
  • Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.
Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Повышение квалификации

Учет в торговле

Как покупать товары для магазина, не создавая пересортицы и дефицита

Бывает, что хозяин магазина «у дома» докупает что-то в супермаркете, потому что накануне все было распродано, на складе товара нет, а поставщики будут только завтра. Чтобы такого не происходило, нужно контролировать запасы и делать закупки так, чтобы товар на складе не залеживался, но и дефицита не создавалось. Разберемся, как наладить этот процесс.

Как покупать товары для магазина, не создавая пересортицы и дефицита

Вакансии

Мероприятия

Разместить
НДС

Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году

Организации и предприниматели на практике часто сталкиваются с вопросом: как отразить в учете налог на добавленную стоимость? В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки по начислению и признанию вычетов по НДС с наглядными примерами.

Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году
Ведение бизнеса

Исследование Тинькофф. Количество продавцов маркетплейсов выросло в три раза за год

Платформа для роста онлайн-продаж Тинькофф eCommerce в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провела исследование российского бизнеса в сфере eCommerce и составила портрет продавца, торгующего на маркетплейсах.

Исследование Тинькофф. Количество продавцов маркетплейсов выросло в три раза за год

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С
Читать еще