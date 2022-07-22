Скачки рубля, евро стал дешевле доллара — что ждать дальше от мира финансов?⠀

К концу июня правительство отменило требование к экспортерам продавать выручку, ЦБ в очередной раз смягчил ограничения на переводы, но рубль на это никак не отреагировал.⠀

12 июля впервые за 20 лет евро достиг паритета с долларом — то есть стоил столько же, сколько и доллар, а 13 июля опустился ниже паритета.⠀

Почему рубль слабел⠀

В конце июня у российских экспортеров закончился очередной налоговый период, когда нужно менять валютную выручку на рубли для выплаты налогов, зарплат и исполнения прочих обязательств. Это поддерживало рубль: экспортеры продавали валюту на внутреннем рынке и поддерживали высокое предложение при низком спросе.⠀ 30 июня на годовом собрании акционеров «Газпрома» было решено отказаться от выплаты дивидендов, то есть менять валютную выручку на рубли для этого не придется: предложение оказалось меньше ожиданий.⠀ ВЭБ выплатил основной долг по еврооблигациям на сумму более 1 миллиарда долларов в рублях, что тоже повлияло на рыночные ожидания.⠀ Снижение поставок газа в Европу на протяжении нескольких недель — уменьшение валютной выручки,⠀

поступающей в страну.⠀ Некоторое восстановление импорта. По оценке «Локо-инвеста», если в предыдущие месяцы импорт падал на 50%, то в мае — на 43—45%.⠀

Может ли наша страна отказаться от доллара? ⠀

Укрепление доллара до 63 рублей не продлится долго. Если бы не было фактора ВЭБа и боязни интервенций, то рубль не упал бы так сильно и вернулся бы к отметке 55 Р. ⠀

Сильный рубль невыгоден бюджету и отдельным экспортерам, но стратегически сильный рубль — это низкая инфляция, низкие ставки, то есть это дает больше плюсов для экономики, чем могут дать попытки управлять курсом. ⠀

Управляемый курс будет означать большую неопределенность курсовой политики, большую волатильность и большие риски.⠀

Почему укрепляется рубль и сколько это продлится? ⠀

Многие эксперты уверенны, что на валютном рынке были проведены скрытые интервенции не только в юанях, возможно, и в долларах, возможно, на внебиржевых торгах — других объективных причин для укрепления рубля не было. ⠀

В ближайшей перспективе прогнозируется курс на уровне 55 Р за доллар или даже меньше. В среднесрочной перспективе курс доллара может быть 65–70 Р при условии, что интервенций не будет. ⠀

Еще одним фактором, который будет давить на рубль в конце года, могут стать цены на нефть, которые начали падать. Пока в краткосрочной перспективе на рубль это не влияет, но, если тренд сохранится, это будет ослаблять рубль.⠀

Паритет доллара и евро⠀

Это результат нескольких обстоятельств:⠀

Денежно-кредитная политика Европейского центрального банка сейчас мягче, чем политика ФРС. Ставка ЕЦБ сейчас нулевая, а ФРС подняла ее уже до 1,75% с нулевого уровня в начале года и может поднять выше 3% в этом году. Более высокие ставки в США означают более высокую доходность, что делает американский рынок более привлекательным, чем европейский. Следовательно, идет переток капитала из Европы в США, что ведет к укреплению доллара относительно евро.⠀ Дефицит торгового баланса Евросоюза, который впервые за много лет начал тратить на импорт больше, чем получать от экспорта. ⠀ Настроения на фондовых рынках сейчас скорее негативные, есть ожидания глобальной рецессии, что способствует уходу инвесторов в доллар.

Для российской экономики такое ослабление евро — негативный фактор, но не особенно значимый. Это означает, что Россия получит меньше экспортной выручки.

В евро в основном оплачивают контракты за газ, но большую часть бюджета формирует нефть, контракты на которую номинированы в долларах.