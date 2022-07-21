Затраты на нематериальные активы тоже будут капвложениями

Что случилось
Минфин выпустил информационное письмо от 18.07.2022 № ИС-учет-40, в котором поведал о новшествах бухгалтерского законодательства.
Речь идет о поправках в ФСБУ 26/2020 по капвложениям и введении нового ФСБУ по нематериальным активам 14/2022.
Про ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» мы рассказывали здесь.
В этом материале расскажем, что поменялось в учете капвложений.
Поправки в ФСБУ 26/2020 внесены приказом Минфина от 30.05.2022 № 87н.
НМА
Учет отдельных затрат
НИОКР
Расчетная стоимость
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