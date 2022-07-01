Встречаем новый ФСБУ по нематериальным активам

Новый ФСБУ заменит старый ПБУ 14/2007.

Что относится к НМА по новому ФСБУ

Объект должен :

не иметь материально-вещественной формы;

предназначаться для использования организацией в ходе обычной деятельности;

предназначаться для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право;

может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

При соблюдении вышеперечисленных условий к НМА относятся:

Результаты интеллектуальной деятельности; Средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий; Разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности.

Сейчас лицензии не относятся к НМА и учитываются как расходы будущих периодов.

Что не относится к НМА

финансовые вложения;

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

права пользования активом, возникающие из договора аренды;

долгосрочные активы к продаже;

поисковые активы;

средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные собственными силами организации;

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;

информацию о покупателях (заказчиках) и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации;

материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в случае когда организацией принято решение об учете этих материальных носителей (вещей) отдельно от объекта нематериальных активов.

Гудвил (деловая репутация), созданный собственными силами организации, не признается НМА.

Оценка НМА

Объект нематериальных активов оцениваетсяи. Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете.

После признания объект нематериальных активов оценивается либо по первоначальной, либо по переоцененной стоимости.

Способ оценки по переоцененной стоимости может применяться для оценки нематериальных активов, для которых существует активный рынок.

При оценке нематериальных активов по переоцененной стоимости стоимость объекта нематериальных активов регулярно переоценивается таким образом, чтобы она была равна или не отличалась существенно от его справедливой стоимости, определяемой с использованием данных активного рынка.

Амортизация

Для каждого объекта нематериальных активов организация определяет срок полезного использования.

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации, но есть исключение: не подлежат амортизации НМА с неопределенным сроком полезного использования, то есть объекты, по которым невозможно надежно определить СПИ.

Организация проверяет такие НМА на возможность определения срока полезного использования ежегодно в конце отчетного периода, а также при наступлении фактов, свидетельствующих о появлении такой возможности. Амортизация таких нематериальных активов начинает начисляться с периода, в котором стало возможным надежно определить СПИ.

Сумма амортизации объекта нематериальных активов за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Организация проверяет нематериальные активыи учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном, введенным в действие на территории Российской Федерации приказом № 217н.

Списание

Объект нематериальных активов подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он выбывает, или становится неспособным приносить организации экономические выгоды в будущем.

Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта нематериальных активов и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект нематериальных активов.

Раскрытие в отчетности

В бухгалтерской отчетности раскрывается с учетом существенности следующая информация:

балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода;

сверка остатков НМА по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения нематериальных активов за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);

балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов;

результат от списания нематериальных активов за отчетный период;

результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;

результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода;

результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде;

сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;

балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальных активов, находящихся в залоге, на отчетную дату;

способы оценки нематериальных активов (по группам);

элементы амортизации нематериальных активов и их изменения;

наименование, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов нематериальных активов, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;

величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная информация (например, рыночная стоимость) о таких средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В отношении НМА,, в дополнение к информации, указанной выше, раскрывается следующая информация по группам таких нематериальных активов:

дата проведения последней переоценки нематериальных активов;

балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости;

балансовая стоимость нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;

сумма накопленной дооценки нематериальных активов, не списанная на нераспределенную прибыль организации, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль организации.

Организация раскрывает предусмотренную МСФО (IAS) 36 информацию об обесценении нематериальных активов.

Кто и как применяет новый стандарт

ФСБУ 14/2022 обязателен к применению всеми юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений)., могут не проверять объект НМА на обесценение, не раскрывать часть информации в отчетности, в частности по МСФО.

Начало применения стандарта

Стандарт применяется начиная, но организация может принять решение о применении нового ФСБУ раньше.