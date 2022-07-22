Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру

Рассмотрим три варианта.

Удержание суммы долга из зарплаты работника

Сначала надо проинформировать работника о том, что у него есть задолженность. Вдруг он забыл? Если возвращать деньги по каким-то причинам он не собирается, предложите ему написать заявление с просьбой удержать сумму долга из его заработной платы.

Если же заявления не будет, работодатель вправе удержать долг из зарплаты принудительно. Но есть ограничения. Прежде всего, решение удержать деньги вы можете принять только не позднее чем через месяц после того, как закончился срок для отчета или возврата аванса (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). Кроме того, удерживать из зарплаты работника можно не более 20% при каждой выплате (ст. 138 ТК РФ).

Если есть заявление работника, никакие ограничения по сумме и сроку для удержания не действуют!

Издайте приказ руководителя об удержании невозвращенного аванса и ознакомьте с ним работника под подпись. Если работник будет оспаривать сумму долга, удержать у него деньги можно только через суд.