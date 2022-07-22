Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Подотчет, командировки

Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный организацией, предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Разберемся, что делать, если работник не отчитался и не вернул деньги.

Версия для печати

Рассмотрим три варианта.

Удержание суммы долга из зарплаты работника

Сначала надо проинформировать работника о том, что у него есть задолженность. Вдруг он забыл? Если возвращать деньги по каким-то причинам он не собирается, предложите ему написать заявление с просьбой удержать сумму долга из его заработной платы.

Если же заявления не будет, работодатель вправе удержать долг из зарплаты принудительно. Но есть ограничения. Прежде всего, решение удержать деньги вы можете принять только не позднее чем через месяц после того, как закончился срок для отчета или возврата аванса (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). Кроме того, удерживать из зарплаты работника можно не более 20% при каждой выплате (ст. 138 ТК РФ).

Если есть заявление работника, никакие ограничения по сумме и сроку для удержания не действуют!

Издайте приказ руководителя об удержании невозвращенного аванса и ознакомьте с ним работника под подпись. Если работник будет оспаривать сумму долга, удержать у него деньги можно только через суд.

Месяц прошел, а деньги не возвращены

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных для операторов, в том числе об обязанностях уведомления о кибератаках

Для операторов персональных данных предусмотрели ряд новых обязанностей по отёчности в Роскомнадзор и установили некоторые запреты.

Подписан закон о новых требованиях к обработке персональных данных для операторов, в том числе об обязанностях уведомления о кибератаках

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?

Работаем — и точка. Эльвира Набиуллина провела любопытную пресс-конференцию. В Совете Федерации задумались о том, что не всем компаниям нужен офис. Рассказываем топ новостей за день.

«Ночной бухгалтер». ЦБ считает, что иностранные бренды можно заменить своими. Юридические адреса будут виртуальными?
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Подотчет, командировки

Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный организацией, предъявить в бухгалтерию авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Разберемся, что делать, если работник не отчитался и не вернул деньги.

Невозвращенный подотчет: что важно знать бухгалтеру

Мероприятия

Разместить
Налоговые проверки

🙈Налоговики считают срок для ответа не от даты квитанции, а от даты требования. И штрафуют ни за что

Ответить на требование компания должна за 5 (или 10) рабочих дней. Отсчет идет от даты отправки квитанции, которую бухгалтер формирует в течение 6 дней после получения требования. Но налоговики этап с квитанцией пропускают.

Как переводить рубли из России в турецкий DenizBank легально и без ограничений по сумме

Открыть счёт и карту в турецком банке Денизбанк без ВНЖ и регистрации можно сделать будучи туристом, необходимы только российский внутренний и заграничный паспорта. Но как пополнять свои счета?

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Гособоронзаказ

Какие законы регулируют ГОЗ и какая за него ответственность в 2022 году

Работа с государственным оборонным заказом подчиняется многим нормативным документам, а их нарушение грозит серьезной ответственностью.

Какие законы регулируют ГОЗ и какая за него ответственность в 2022 году
Читать еще