Отчетность автономных учреждений — 2022: какие формы надо заполнить бухгалтеру

Основной состав квартальной отчетности

В 2022 при составлении отчетности автономные учреждения руководствуются нормами из Инструкции № 33н. Анализируя квартальную отчетность автономных учреждений в силу норм согласно Инструкции № 33н, квартальная отчетность включает в себя следующие формы:

Основание Наименование формы Пункт 23 Ф.0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения». Отчет формируется на 1 апреля, на 1 июня и на 1 октября 2022 г. Пункт 34 Ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» Пункт 46 Ф.0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» Пункт 47.1 Ф.0503738-НП. Данный отчет отражает информацию о принятии и исполнении учреждением обязательств в ходе реализации национальных проектов или же программ Пункт 55.1 Ф. 0503723 «Отчет о движении денежных средств учреждения». Данный отчет формируется на 1 июля Пункт 57 Ф. 0503760 «Пояснительная записка к балансу учреждения»

Нормативное обоснование

В письмах Минфина и Федерального казначейства представлены особенности составления отчетности на 2022. В письмах было обращено внимание на то, что анализ и раскрытие данных в бухгалтерской отчетности происходит согласно действующей бюджетной классификации РФ, которые осуществляются с определенным учетом:

утвержденного приказом Минфина от 06.06.2019 № 85н применения и порядком формирования бюджетной классификации Российской Федерации;

определенный перечень кодов бюджетной классификации на 2022, утвержденного приказом Минфина от 08.06.2021 № 75н;

применение кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденного приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н;

таблицы соответствия кодов классификации доходов и статей КОСГУ кодам классификации доходов, установленным Руководством по статистике государственных финансов.

Особенности квартальной отчетности

Особенности отчетных форм, которые будут изложены ниже, расположены в разделе 2 письма № 02-06-07/29936 / 07-04-05/02-8204.

При заполнении бухгалтерских отчетных форм (ф. 0503725), отчета (ф. 0503723), отчета (ф. 0503738), отчета (ф. 0503738-НП) согласно порядку № 85н, приказу № 75н, Порядку № 209н необходимо учитывать, что показатели справки по консолидируемым расчетам учреждения должны быть отражены согласно действующей бюджетной классификации РФ. Предоставление данных отчетных форм по недействующей бюджетной классификации РФ недопустимо.

«Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503737)

В основном заполнение отчета ф. 0503737 не претерпело изменений. Однако, обращаем внимание, если в учреждении за отчетный период имели место быть некассовые операции, тогда пояснения по таким операциям отражаются в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности» пояснительной записки к балансу учреждения (ф. 0503760).

«Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779)

Информация в Приложении ф. 0503779 включает в себя данные об остатках денежных средств по разделам.

Отмечается, что ЦБ принял решение об отзыве лицензии на реализацию банковских операций, дополнительные сведения о наименовании кредитной организации и сумме денежных средств, зачисленных на счет 0 209 81 000 «Ликвидация за недостаточностью денежных средств» при отзыве лицензии на осуществление банковских операций, раскрыта в текстовой части ст. 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» пояснительной записки (ф. 0503760). Отзыв лицензии осуществляется при наличии остатков на банковских счетах, открытых для учреждения в кредитной организации.

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» (ф. 0503769)

В форме отчета 0503769 в разрезе видов расчетов отражена информация о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности автономного и бюджетного учреждения.

Отмечается, что коды в отчетной форме должны быть действующими на отчетную дату бюджетной классификации РФ, недействующие коды недопустимы. В графе 1 п. 1 ф. 0503769, при формировании номера счета, нули будут отражены в 5-14 цифре номера счета, исключением могут служить объекты учета, возникшие при осуществлении деятельности за счет целевых средств.

В форме отчета предусмотрен раздел 2, в данном разделе существует возможность заполнения и анализа информации в разрезе кодов счетов бюджета или же годовой задолженности на сумму 10 млн. рублей и более.

«Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503766)

При формировании ф. 0503766 предоставляется информация, где отражен результат исполнения учреждением или же обособленным подразделением плана финансово-хозяйственной деятельности.

Коды целей, ранее присвоенные при предоставлении целевых субсидий, должны быть указаны в графе 4. Не предоставляется возможным заполнение в графе 8 раздела 1 и 3. Информация о доходах учреждения отражена в разделе 1, а информация об источниках финансирования дефицита учреждения будет отражена в разделе 3.