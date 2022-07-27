Валютные операции

Кризис и санкции. Вроде не грабеж, но можно попасть на потерю или заморозку денег

В связи с санкциями, уходом ряда компаний из России или прочих ограничений можно попасть в неприятную ситуацию. Деньги россиян вроде не крадут, но можно столкнуться с заморозкой средств, неожиданными расходами или прочими неприятностями.

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Вот про такие моменты хочу написать.

Покупка авиабилетов на рейсы, которые пока не летают

Российские авиакомпании продают на будущее билеты в Симферополь и другие закрытые аэропорты. Дату ограничений постоянно продляют, но на короткий период. А вот на срок через месяц можно запросто приобрести билет.

Еще иностранные и российские компании продают билеты из Москвы в Европу на прямые рейсы, которых нет. Так вы можете попасть на то, что полет не состоится, а вам начислят бонусные мили или долго и мучительно потом будут возвращать деньги.

Вдобавок, возможно, придется менять планы и покупать новые билеты, а ближе к нужной дате это дороже.

Отправка переводов через SWIFT на карты зарубежных банков

Еще сегодня переводы из определенного российского банка могут ходить, а завтра — все. Некоторые россияне по факту отправляют деньги не зарубежному получателю, а себе же на карточку иностранного банка.

Рискованное это дело сейчас. Вроде бы перевод и не конфискован, но никак не доходит. Уже даже есть специальные чаты людей, у которых потерялись переводы.

Покупка иностранных акций и других заграничных инструментов фондового рынка

Перспективы их для россиян весьма туманны, никто не может предсказать новый виток санкций или даже просто ограничений.

Бронь отеля в зарубежном сервисе типа booking.com

Некоторые люди «проскакивают» вполне успешно: бронируют отель за границей с оплатой на месте и потом налом реально оплачивают. Но есть и другие случаи.

Отель пытается заморозить сумму проживания, депозит или стоимость первой ночи. Не может это сделать с карты РФ и бронь слетает.

Таких случаев тоже полно: за день до заезда россияне оказываются без брони. А впритык к дате да еще летом что-то новое бронировать уже будет дороже.

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