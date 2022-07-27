Кризис и санкции. Вроде не грабеж, но можно попасть на потерю или заморозку денег

Вот про такие моменты хочу написать.

Покупка авиабилетов на рейсы, которые пока не летают

Российские авиакомпании продают на будущее билеты в Симферополь и другие закрытые аэропорты. Дату ограничений постоянно продляют, но на короткий период. А вот на срок через месяц можно запросто приобрести билет.

Еще иностранные и российские компании продают билеты из Москвы в Европу на прямые рейсы, которых нет. Так вы можете попасть на то, что полет не состоится, а вам начислят бонусные мили или долго и мучительно потом будут возвращать деньги.

Вдобавок, возможно, придется менять планы и покупать новые билеты, а ближе к нужной дате это дороже.

Отправка переводов через SWIFT на карты зарубежных банков

Еще сегодня переводы из определенного российского банка могут ходить, а завтра — все. Некоторые россияне по факту отправляют деньги не зарубежному получателю, а себе же на карточку иностранного банка.

Рискованное это дело сейчас. Вроде бы перевод и не конфискован, но никак не доходит. Уже даже есть специальные чаты людей, у которых потерялись переводы.

Покупка иностранных акций и других заграничных инструментов фондового рынка

Перспективы их для россиян весьма туманны, никто не может предсказать новый виток санкций или даже просто ограничений.

Бронь отеля в зарубежном сервисе типа booking.com

Некоторые люди «проскакивают» вполне успешно: бронируют отель за границей с оплатой на месте и потом налом реально оплачивают. Но есть и другие случаи.

Отель пытается заморозить сумму проживания, депозит или стоимость первой ночи. Не может это сделать с карты РФ и бронь слетает.

Таких случаев тоже полно: за день до заезда россияне оказываются без брони. А впритык к дате да еще летом что-то новое бронировать уже будет дороже.