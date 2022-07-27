Выдача ссуды: как банк контролирует целевое использование и какие документы может запросить

Вопросы

Согласно Письму Банка России от 22 января 2008 № 15-1-3-11/251 возможно применение критерия существенности при оценке сумм, направленных на цели, указанные в п. п. 3.13.6, 3.14.1 Положения № 590-П.

В случае, если сумма кредита, направленная на цели, указанные в п. 3.13.6 и 3.14.1, признается Банком несущественной, например, не превышает 20% от общей суммы выданной Банком ссуды, и порядок классификации данных ссуд закреплен во внутренних документах Банка, регламентирующих процедуру оценки кредитных рисков и создания резервов на возможные потери по ссудам, то по решению уполномоченного органа управления Банка ссуда может быть классифицирована в более высокую категорию качества, чем третья и целевое использование кредита может считаться подтвержденным.

При этом с учетом вышеописанного, требование п. 3.9.2 Положения 590-П об ином существенном факторе касательно использования ссуды заемщиком не по целевому назначению, будет не применимо.

В случае если часть ссуды, направленная на указанные цели, существенна, то всю ссуду следует классифицировать в соответствии с требованиями п. п. 3.13.6, 3.14.1 Положения № 590-П не выше чем в третью категорию качества, целевое использование кредита считается не подтвержденным, в связи с чем дополнительно применяется п. 3.9.2 в части нецелевого использования ссуды.

В случае выдачи ссуды на пополнении оборотных средств при отсутствии процесса контроля целевого использования, исходя из консервативных подходов оценки риска Банк формирует повышенный резерв по ссудам, представленным в рамках только данного продукта.

Например, заемщик имеет среднее финансовое положение, хорошее обслуживание долга и при наличии подтверждения целевого использования ссуды «А», резерв по данной ссуде формируется в размере 5% согласно внутренним документам банка.

Дополнительно данный заемщик получает в банке ссуду «B» на пополнение оборотных средств. При этом денежные средства переводятся на расчетный счет в другой банк и процесс контроля целевого использования отсутствует.

При этом банк формирует резерв на ссуду «А» в размере 5 %, а на ссуду «B» в размере 21 %.

Какова вероятность реклассификации со стороны ЦБ РФ ссуды А и доначисления резерва с 5 % до 21 %?

Каким образом целесообразно простроить процесс контроля целевого использования при направлении заемщиком полученной ссуды на расчетные счета иного банка (в т. ч. предоставление и анализ каких документов будет достаточен)?

С учетом текущей ситуации Банк рассматривает возможность более активного кредитования на пополнение оборотных средств заемщиков. Кредит на пополнение оборотных средств нацелен на поддержку финансово-хозяйственной текущей деятельности заемщика и может быть направлен на оплату поставщикам за товары, работы, услуги и иных платежей, связанных с осуществлением текущей деятельности предприятия.

Просьба подтвердить корректность понимания Банком вопросов ниже либо предоставить дополнительные комментарии, а также ссылки на соответствующие пункты документов, регламентирующие данные аспекты, информацию о рыночной практике.

1. Использование ссуды, предоставленной Банком на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы сотрудников заемщика и/или на исполнение им обязательств по уплате налогов, сборов и страховых взносов, не свидетельствует о наличии в деятельности заемщика негативных явлений или финансовых трудностей?

2. Факт направления заемщиком ссуды или ее части, представленной на пополнение оборотных средств, на цели оплаты страхования:

в пользу Банка имущества, являющегося предметом залога;

имущества, не являющегося предметом залога Банку;

не свидетельствует о наличии финансовых трудностей у заемщика, и связан с осуществлением его текущей деятельности?

3. В случае, если ссуда направлена накак в Банке, выдавшем кредит, так и в сторонних банках, данная ссуда не подлежит классификации в категорию сомнительных.

Мнение консультантов

При применении указанного в Письме Банка России от 22.01.2008 № 15-1-3-11/251 и закрепленного во внутренних документах критерия существенности, в том числе, указанные в пунктах 3.13, 3.14 Положения № 590-П, возникает риск предъявления со стороны контролирующего органа претензий о недоформировании Банком резерва.

Обобщив полученные нами в ходе проведения аудиторских проверок кредитных организаций сведения и практики, полагаем, что в целях устранения указанного риска Банку целесообразно предусмотреть во внутренних документах порядок, предусматривающий выдачу ссуды с указанием одной цели использования заемщиком полученных денежных средств.

В рассматриваемой ситуации Банком нарушаются требования абзаца 1 пункта 4.1 Положения № 590-П. Для приведения формирования резервов в соответствие с нормами Положения № 590-П Банку следует сформировать резерв по ссуде А в максимальном размере (21%).

Положением № 590-П обязанность по получению необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере резерва возложена на Банк. При этом состав и порядок получения такой информации определяется Банком самостоятельно и утверждает во внутренних документах.

Обобщив полученные нами в ходе проведения аудиторских проверок кредитных организаций сведения и практики, полагаем, что Банку целесообразно включить в кредитный договор условия об обязанности заемщика:

использовать полученные заемные средства в соответствии с целями, определенными договором:

о предоставлении необходимых документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (в том числе, заверенные иными кредитными организациями выписки с банковских счетов заемщика, иные документы, на основании которых можно сделать вывод о целевом использовании кредита).

Банку следует учитывать перечисленные в тексте вопроса факторы при осуществлении анализа деятельности заемщика в комплексе с иной информацией и сведениями о заемщике. Таким образом, они могут влиять на оценку финансового состояния заемщика.

Порядок учета (влияния на оценку финансового состояния) определяется во внутренних документах Банка. Также Банк вправе закрепить во внутренних документах, что указанные в тексте вопроса обстоятельства относятся к существенным факторам, которые могут повлиять на принятие решения о классификации ссуд в более низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 пункта 3.9 Положения № 590-П.

Обоснование мнения консультантов

Согласно статье 24 Закона № 395-1 в целях обеспечения финансовой надежности кредитная организация обязана создавать резервы (фонды), в том числе под обесценение ценных бумаг, порядок формирования и использования которых устанавливается Банком России. Минимальные размеры резервов (фондов) устанавливаются Банком России.

Кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам (далее по тексту — резерв) в соответствии с порядком, установленным Положением № 590-П (пункт 1.1 Положения № 590-П). Резерв формируется по конкретной ссуде либо по портфелю однородных ссуд в связи с кредитным риском, обусловленным деятельностью конкретного заемщика либо группы заемщиков, предоставленные которым ссуды включены в портфель однородных ссуд (пункт 1.5 Положения № 590-П).

При формировании резерва кредитные организации определяют в соответствии с порядком, установленным пунктом 1.7 и главой 3 настоящего Положения, размер расчетного резерва, то есть резерва, отражающего величину потерь кредитной организации по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении предусмотренного настоящим Положением порядка оценки факторов кредитного риска по ссуде без учета обеспечения по ссуде (пункт 1.6 Положения № 590-П).

Согласно пункту 2.2 Положения № 590-П оценка ссуды и определение размера расчетного резерва и резерва осуществляются кредитными организациями самостоятельно на основе профессионального суждения.

Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении кредитной организации информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая сведения о внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) работает заемщик (подпункт 3.1.1 пункта 3.1 Положения № 590-П).

В соответствии с пунктом 3.2 Положения № 590-П финансовое положение заемщика оценивается в соответствии с методикой (методиками), утвержденной (утвержденными) внутренними документами, соответствующими требованиям настоящего Положения.

Принципы оценки качества обслуживания долга заемщиком определены в пункте 3.7 Положения № 590-П.

Определение категории качества ссуды (определение степени обесценения ссуды без учета обеспечения по ссуде) в отсутствие иных существенных факторов, используемых при классификации ссуды, осуществляется с применением профессионального суждения на основе комбинации двух классификационных критериев (финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга) в соответствии с таблицей 1 настоящего пункта (пункт 3.9 Положения № 590-П).

По вопросу 1

Положение № 590-П содержит ряд специальных требований по классификации банками выданных ссуд — так называемых, обязательных для банков регуляторных норм. Так, пункты 3.13, 3.14 [1] Положения № 590-П содержат перечень обстоятельств, при которых ссуда может быть квалифицирована банком не выше, чем в III категорию качества.

Вместе с тем, в Письме Департамента банковского регулирования Банка (далее по тексту — ДБР) от 22.01.2008 № 15-1-3-11/251, разъясняющем порядок применения Положения № 254-П, изложен подход Департамента банковского регулирования и надзора, согласно которому при классификации ссуды, использованной заемщиком на разные цели (в том числе, на цели, указанные в подпункте 3.16.3 пункта 3.16, подпункте 3.14.1 пункта 3.14 в действующей на тот момент редакции Положения № 254-П), возможно применение критерия существенности.

При этом порядок классификации таких ссуд с указанием критерия существенности кредитной организации следует закрепить во внутренних документах по кредитной политике.

В Письме ДБР от 27.08.2010 № 15-1-3-9/4066 подтверждена правомерность следования изложенному ранее подходу для, предусмотренные пунктами 3.13, 3.14 в редакции Положения № 254-П актуальной по состоянию на 27.08.2010г.

Следует отметить, что пункты 3.13, 3.14 Положения № 590-П по смысловому содержанию аналогичны пунктам 3.13, 3.14 Положения № 254-П, но имеют некоторые различия в перечне случаев их обязательного применения. Иных норм, регламентирующих применение кредитными организациями указанных регуляторных норм, Положение № 590-П не содержит.

В Письме от 02.10.2017 № 41-1-3-7/1165, направленном в адрес Ассоциации банков «Россия», Директор ДБР А.А. Лобанов подтверждает возможность использовать методические разъяснения ДБР по применению Положения № 254-П в отношении Положения № 590-П.

Таким образом, для целей применения Положения № 590-П Банк вправе руководствоваться разъяснения Банка России по применению Положения № 254-П, в том числе приведенными в Письме Банка России от 22.01.2008 № 15-1-3-11/251.

Вместе с тем, в «Комментариях на вопросы (предложения) кредитных организаций (КО), поступившие в рамках встречи руководителей КО с руководством Банка России по вопросам „Регулирования Банком России деятельности коммерческих банков“, проходившей 18-19 февраля 2021» (вопрос 48) Директор ДБР А.А. Лобанов отметил следующее:

«В Положении № 590-П отсутствуют критерии существенности. Кроме того, ссылка на ответы, подготовленные в 2008 году ДБРН, некорректна, поскольку утрачена их актуальность».

С учетом изложенной позиции ДБР приходим к выводу, что при применении указанного в Письме Банка России от 22.01.2008 № 15-1-3-11/251 и закрепленного во внутренних документах критерия существенности при классификации ссуды, использованной заемщиком на разные цели, в том числе, указанные в пунктах 3.13, 3.14 Положения № 590-П,о недоформировании Банком резерва.

По вопросу 2

Согласно пункту 2.3 Положения № 590-П кредитная организация обязана предусмотреть во внутренних документах по кредитной политике меры по получению полной, актуальной и достоверной информации о заемщике, необходимой и достаточной для классификации предоставленной ему ссуды, в том числе о цели, на которую ссуда предоставлена заемщику и фактически им использована.

Источниками получения информации о рисках заемщика являются правоустанавливающие документы заемщика, его бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная отчетность, дополнительно предоставляемые заемщиком сведения, средства массовой информации и другие источники, определяемые кредитной организацией самостоятельно.

Кредитная организация должна обеспечить получение информации, необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере расчетного резерва (подпункт 3.1.2 пункта 3.1 Положения № 590-П).

В соответствии с пунктом 3.5 Положения № 590-П на всех этапах оценки финансового положения заемщика кредитная организация учитывает вероятность наличия неполной, и (или) неактуальной, и (или) недостоверной информации о заемщике (о его финансовом положении, состоянии его производственной и финансово-хозяйственной деятельности, цели, на которую ссуда предоставлена заемщику и использована им, планируемых источниках исполнения заемщиком обязательств по ссуде) и об обеспечении по ссуде, а также вероятность наличия отчетности и (или) сведений, недостоверных и (или) отличных от отчетности и (или) сведений, представленных заемщиком в органы государственной власти, Банку России, и (или) опубликованных заемщиком, и (или) находящихся в бюро кредитных историй.

На основании подпункта 3.9.2 пункта 3.9 Положения № 590-П к иным существенным факторам, которые могут повлиять на принятие кредитной организацией решения о классификации ссуды в более низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 настоящего пункта, в том числе, может быть отнесен факт использования ссуды заемщиком не по целевому назначению, определенному в договоре, на основании которого ссуда предоставлена.

В случае выдачи Банком заемщику нескольких ссуд при их классификации следует руководствоваться правилом, закрепленным в абзаце 1 пункта 4.1 Положения № 590-П, согласно которому при определении величины резерва по вновь выданной ссуде в случае, когда заемщику выдано несколько ссуд, все ссуды, предоставленные данному заемщику, следует относить к наиболее низкой из присвоенных этим ссудам категорий качества с применением максимального из определенных кредитной организацией по этим ссудам размеров расчетного резерва (исключение из правила составляют случаи, поименованные в абзаце 2 пункта 4.1 Положения № 590-П).

В рассматриваемой в тексте вопроса ситуации финансовое положение заемщика признано Банком как среднее:

по ссуде А обслуживание долга хорошее, имеется документальное подтверждение целевого использования заемщиком ссуды: резерв сформирован в размере 5%;

обслуживание долга хорошее, имеется документальное подтверждение целевого использования заемщиком ссуды: резерв сформирован в размере 5%; по ссуде В отсутствует документальное подтверждение целевого использования заемщиком ссуды, в связи с чем резерв сформирован в размере 21%.

Полагаем, что при таком формировании резервов Банком нарушаются требования абзаца 1 пункта 4.1 Положения № 590-П. Для приведения в соответствие с нормами Положения № 590-П Банку следует сформировать резерв по ссуде А в максимальном размере (21%).

Как следует из подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Положения № 590-П, обязанность по получению необходимой и достаточной для формирования профессионального суждения о размере резерва возложена на кредитную организацию. При этом состав и порядок получения такой информации кредитная организация определяет самостоятельно и утверждает во внутренних документах.

В Письме Банка России от 20.01.2010 № 15-1-3-9/195 указывается:

«Положение # 254-П не содержит конкретного перечня документов, подтверждающих целевое использование заемщиком кредитных средств. В соответствии с п. 2.3 Положения # 254-П внутренние документы кредитной организации должны содержать более детализированные процедуры оценки качества ссуд. Перечень документов, являющихся достаточными для подтверждения целевого использования кредита, самостоятельно определяется кредитной организацией в каждом конкретном случае. При этом указанные документы также должны отвечать критериям достоверности и актуальности».

Обобщив полученные нами в ходе проведения аудиторских проверок кредитных организаций сведения и практики, полагаем, что Банку целесообразнооб обязанности заемщика:

использовать полученные заемные средства в соответствии с целями, определенными договором:

о предоставлении необходимых документов, подтверждающих целевое использование заемных средств (в том числе, заверенные иными кредитными организациями выписки с банковских счетов заемщика, иные документы, на основании которых можно сделать вывод о целевом использовании кредита).

Правомерность требования Банком от заемщика документов, подтверждающих целевое использование заемных денежных средств, и соответствующая обязанность заемщика по предоставлению документов предусмотрены статьей 814 ГК , согласно которой:

если договор займа заключен с условием использования заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием займа (пункт 1);

(пункт 1); в случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании займа, а также при нарушении обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, займодавец вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора займа, потребовать от заемщика досрочного возврата предоставленного займа и уплаты причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом, если иное не предусмотрено договором (пункт 2).

По вопросу 3

Как поняли консультанты из текста вопроса, Банк планирует выдавать заемщикам кредиты на пополнение оборотных средств с целью поддержки финансово-хозяйственной текущей деятельности заемщика, который может быть направлен на оплату поставщикам за товары, работы, услуги и иных платежей, связанных с осуществлением текущей деятельности предприятия.

В Определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 04.04.2017 № 14-КГ17-7 дано понятие оборотных средств как совокупной величины денежных средств, вложенных в оборотные фонды (сырье, материалы и т.п.), в готовую продукцию, а также находящихся на расчетном счете или значащихся в качестве дебиторской задолженности.

При этом суд пришел к выводу, что если договор займа не содержит каких-либо указаний на цели расходования заемных денежных средств после пополнения ими оборотных средств Общества, то заемщик вправе использовать их по своему усмотрению (в том числе, на погашение кредита).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации, если иное не предусмотрено кредитным договором, заемщик вправе использовать полученные заемные средства, в том числе:

на выплату заработной платы сотрудников заемщика и/или на исполнение им обязательств по уплате налогов, сборов и страховых взносов;

на оплату страховой премии по договорам страхования в пользу Банка имущества, являющегося предметом залога, и имущества, не являющегося предметом залога Банка;

в целях размещения депозита как в Банке, так и в иных кредитных организациях.

Согласно пункту 3.2 Положения № 590-П финансовое положение заемщика оценивается в соответствии с методикой (методиками), утвержденной (утвержденными) внутренними документами, соответствующими требованиям настоящего Положения. При этом:

примерный перечень информации для анализа финансового положения заемщика, которую кредитная организация может использовать в момент выдачи ссуды и в течение периода ее нахождения на балансе, приведен в приложении 2 к настоящему Положению (подпункт 3.2.1);

перечень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, и порядок их расчета определяются кредитной организацией самостоятельно в зависимости от отрасли и сферы деятельности заемщика, задач анализа, с учетом всей имеющейся информации как на отчетные, так и на внутримесячные (внутриквартальные) даты (подпункт 3.2.2).

Пункт 3.3 Положения № 590-П установлено, что

как хорошее , если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствует о стабильности производства, положительной величине чистых активов, рентабельности и платежеспособности и отсутствуют какие-либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе. К негативным явлениям (тенденциям) могут быть отнесены не связанные с сезонными факторами существенное снижение темпов роста объемов производства, показателей рентабельности, существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления;

, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем, включая информацию о внешних условиях, свидетельствует о стабильности производства, положительной величине чистых активов, рентабельности и платежеспособности и отсутствуют какие-либо негативные явления (тенденции), способные повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе. К негативным явлениям (тенденциям) могут быть отнесены не связанные с сезонными факторами существенное снижение темпов роста объемов производства, показателей рентабельности, существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления; не лучше, чем среднее , если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем свидетельствует об отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию;

, если комплексный анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем свидетельствует об отсутствии прямых угроз текущему финансовому положению при наличии в деятельности заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обозримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению финансовых трудностей, если заемщиком не будут приняты меры, позволяющие улучшить ситуацию; как плохое, если заемщик признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо если он является устойчиво неплатежеспособным, а также если комплексный анализ производственной и (или) финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем свидетельствует об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), вероятным результатом которых может явиться несостоятельность (банкротство) либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. К угрожающим негативным явлениям (тенденциям) в деятельности заемщика могут относиться убыточная деятельность, отрицательная величина либо существенное сокращение чистых активов, существенное падение объемов производства, существенный рост кредиторской и (или) дебиторской задолженности, другие явления.

Одновременно в подпункте 3.9.2 пункта 3.9 Положения № 590-П приведен перечень факторов существенных факторов, которые могут повлиять на принятие кредитной организацией решения о классификации ссуд в более низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 пункта 3.9 Положения № 590-П.

В Письме Банка России от 13.03.2020 № 590-P-2020/22 разъясняется, что:

«перечень указанных в п. 3.9.2 Положения Банка России № 590-П иных существенных факторов, которые могут повлиять на принятие кредитной организацией решения о классификации ссуд в более низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 п. 3.9 Положения Банка России # 590-П, для кредитных организаций не является исчерпывающим. Применение кредитной организацией при классификации ссуды иных существенных факторов, не предусмотренных внутренними документами кредитной организации и не указанных в п. 3.9.2 и 3.9.3 Положения Банка России № 590-П, не соответствует требованиям Положения Банка России № 590-П. Требование об отражении полного перечня существенных факторов, используемых кредитной организацией при классификации ссуд, содержится в п. 2.3 Положения Банка России № 590-П».

На основании изложенного приходим к следующим выводам.

Оценка финансового положения заемщика должна осуществляться Банком по результатам комплексного и объективного анализа производственной и финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведений о нем в соответствии с методикой (методиками), утвержденной (утвержденными) внутренними документами Банка. Для этого Банк самостоятельно определяет перечень показателей, используемых для анализа финансового положения заемщика, и порядок их расчета.

Полагаем, что Банку следует учитывать перечисленные в тексте вопроса факторы при осуществлении анализа деятельности заемщика в комплексе с иной информацией и сведениями о заемщике. Таким образом, они могут влиять на оценку финансового состояния заемщика. Порядок учета (влияния на оценку финансового состояния) определяется во внутренних документах Банка.

Также Банк вправе закрепить во внутренних документах, что указанные в тексте вопроса обстоятельства относятся к существенным факторам, которые могут повлиять на принятие решения о классификации ссуд в более низкую категорию качества, чем это предусмотрено таблицей 1 пункта 3.9 Положения № 590-П.