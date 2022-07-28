Суд запретил собственникам сдавать квартиры посуточно. Разбираем решение

В свое время, после принятия этого закона, широко обсуждался вопрос о том, насколько теперь будет легальной посуточная сдача квартир в наем.

Тогда Минстрой опубликовал официальное разъяснение, где заверил собственников, что новый запрет не направлен на ограничение прав граждан сдавать свое жилье за плату, поскольку аренда не является формой предоставления гостиничных услуг. Однако впоследствии выяснилось, что у судов иное мнение на этот счет.

В Псковском городском суде начался спор между собственниками квартир, которые сдавали их посуточно, и соседями, которые жаловались на шум от постояльцев.

Этот спор длился несколько лет, он прошел все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда — и 2 июня 2022 в нем была поставлена окончательная точка: в Верховном суде рассмотрели жалобу и отказались передавать дело для рассмотрения в судебном заседании. То есть фактически Верховный суд РФ подтвердил позицию, высказанную судом первой и последующих инстанций, оставив все их решения в силе. А суть этих решений заключалась в следующем.

Суть дела

Два ответчика, собственники квартир в одном подъезде, сдавали их жильцам посуточно.

Поиск клиентов осуществлялся через сайты «Авито» и «Букинг», где в объявлениях указывалось, что жилье предоставляется для временного размещения гостей, посуточно, с мебелью, аксессуарами, бытовой техникой, посудой, кухонными принадлежностями, комплектами постельного белья, полотенцами, с указанием времени заезда и выезда, с предоставлением услуг по уборке помещения. По второй квартире дополнительно указывалось на возможность заказать трансфер до аэропорта и обратно, была пометка о русско- и англоговорящем персонале.

Истец (также собственник квартиры в том же подъезде) ссылался на постоянные неудобства, которые причиняют ответчики своей деятельностью: жильцы заселяются и выезжают в любое время суток, шумят и т. д. Были факты вызова полиции по поводу нарушения закона о тишине.

Истец требовал прекратить посуточную сдачу квартир, т. к. закон запрещает оказание гостиничных услуг в жилых помещениях. А квартиры ответчиков не были переведены в статус нежилых помещений.

Ответчики ссылались на то, что сдают квартиры по договорам найма, для временного проживания людей, а закон не ограничивает минимальный срок такой сдачи. Они платят все положенные налоги с получаемых доходов.

Суд признал, что квартиры ответчиков не обладают признаками гостиницы: согласно Положению от 16.02.2019 № 158 гостиница — это имущественный комплекс, включающий в себя здание, часть здания, помещения и иное имущество, где предоставляются услуги размещения и, как правило, услуги питания, имеется служба приема гостей и т. д.

Между тем, есть действующие Правила от 09.10.2015 № 1085, которые содержат основные признаки гостиничных услуг:

есть исполнитель, который оказывает гостиничные услуги потребителям,

есть бронирование (предварительный заказ мест в гостинице),

установлен расчетный час (время для заезда и выезда потребителя),

определена цена номера (стоимость временного проживания и сопутствующих услуг).

В объявлениях, которые подавали ответчики для сдачи квартир, указывались все эти пункты, а также описывались дополнительные услуги для обеспечения комфортного проживания в апартаментах.

При этом, согласно ст. 671 ГК, по договору найма жилое помещение передается за плату во владение и пользование для проживания в нем. В спорных же квартирах жильцы проживают непродолжительное время (расчетным временем являются сутки) — значит, здесь имеет место временное пребывание, а не проживание.

Мнение суда

В итоге суд пришел к выводу, что ответчики незаконно используют жилые помещения для временного размещения гостей с целю предоставления гостиничных услуг, а не для сдачи жилья в наем для проживания нанимателей.

Поэтому суд запретил собственникам использовать квартиры для предоставления гостиничных услуг и взыскал с них судебные расходы в пользу истца (решение Псковского областного суда от 01.12.2020 по делу №2-2986/2020; Верховный суд — определение № 91-КФ22-31-К3).