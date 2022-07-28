Новые коды доходов для исполнительного производства. Что учесть бухгалтеру при работе в 1С

На денежные средства должников в банках может быть обращено удержание, но не со всех сумм производятся такие взыскания, предусмотрены исключения. Для этого организации при переводе денежных сумм своим работникам должны указывать в платежках предусмотренные для этого коды. По данным кодам доходов произошли изменения. Рассмотрим произошедшие изменения.

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Что изменилось в 2022

Указанием ЦБ № 6104-У от 25.03.2022 с 1 мая был расширен список кодов по исполнительному производству для указания доходов. Теперь законодательно закреплено пять кодов для указания в зарплатных платежках.

Суть изменений заключается в том, что для кодов «с ограничениями» было введено разделение выплат на периодические и единовременные.

Доходы, относящиеся до введенных изменений к коду дохода «2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)», теперь расшифровываются в соответствии от их периодичности:

  1. Периодические, то есть это постоянные выплаты сотрудникам. Они также учитываются по используемому ранее коду «2». К таким выплатам можно отнести ежемесячные компенсации.
  2. Единовременные выплаты. Это денежные средства, перечисляющиеся не постоянно. Они отражаются теперь по добавленному коду «4». К примеру, с материальной помощи при рождении ребенка не может быть удержаний.

Денежные средства, которые до преобразования указывались по коду «3 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (с оговорками)», также теперь поделены на виды с учетом их периодичности:

  • для периодических выплат предусмотрен код «3»;
  • для единовременных выплат добавлен новый код «5». Сюда можно отнести сумму на возмещение вреда здоровью.

Как и ранее не устанавливается в зарплатных платежах код дохода при перечислении сумм, в отношении которых не установлены ограничения и не может быть удержания.

Например, следует выбрать вид дохода «Доходы без ограничения взысканий», при возмещении расходов, так как, по сути, не является доходом сотрудника.

Что изменилось в 1С:ЗУП

Рассмотрим связанные с этим изменения в программах «1С:ЗУП».

В настройках вида расчета на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» после произошедших изменений появилось новое поле «Вид дохода с 1 мая 2022». В этом поле нужно установить соответствующий после нововведений код.

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Так же теперь нужно указывать один из новых кодов в поле «Вид дохода» в документах на выплату зарплаты работникам.

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Рекомендуем использовать новый отчет «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства» для сверки и обнаружения допущенных при ведении учета ошибок по виду дохода.

Данный отчет формируется из блока «Выплаты» в разделе «Отчеты по выплатам».

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Отчет можно вывести с подробной информацией по документам основаниям, установив соответствующий флаг в шапке отчета. При такой настройке в отчете будет выведена дополнительная таблица с подробными сведениями о задолженности.

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