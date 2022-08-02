Товарный знак

Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому

Новый законопроект поможет обычным физлицам развивать свой личный бренд и продвигать товары и услуги под своим именем. 28 июня 2022 был опубликован закон, который «уравнял» граждан с предпринимателями — теперь каждый сможет зарегистрировать на свое имя товарный знак и знак обслуживания. ⠀

Версия для печати

Что такое товарный знак? ⠀

Ford, Ferrari, Rolls-Royce, Apple, Samsung, ЦСКА, «Локомотив» — это всё товарные знаки или знаки обслуживания. Товарные знаки служат для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания — для индивидуализации услуг.

Например, Apple является товарным знаком, а кафе «Пушкинъ» — знаком обслуживания. ⠀

Зарегистрировать в качестве товарного знака можно не только слово или картинку. Допускается регистрация цветовых, обонятельных и звуковых знаков.

Что даст регистрация товарного знака? ⠀⠀

За использование чужого товарного знака грозит административная отвественность. Свидетельство о регистрации товарного знака является подтверждением наличия у правообладателя исключительного права на обозначение. ⠀

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения Правообладатель может предоставить третьему лицу право использования товарного знака, заключив с ним лицензионный договор. ⠀

Изменения в новом законе

Зарегистрировать товарный знак сможет каждый

В России регистрировать обозначения в качестве товарных знаков могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. После вступления нового закона в силу такая возможность появится и у физических лиц. В первую очередь эти изменения ввели для самозанятых.

Ближайшие бесплатные вебинары от «Клерка» про: налоги, проверки, фсбу, изменения в учете, право, ндс, отчетность, кадры!

Топовые спикеры «Клерка» постоянно моняторят изменения и уже съели собаку в бухгалтерии и кадрах, поэтому им есть, что рассказать.

Переходите по ссылке и получайте знания, которые реально пригодятся в практике.

Наследникам правообладателей на придется регистрироваться в качестве ИП

Сейчас наследник обладателя исключительного права на товарный знак должен в течение года зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или произвести отчуждение исключительного права. В следующем году такая необходимость отпадет. ⠀

Как зарегистрировать товарный знак?⠀

  1. Проверка возможности регистрации товарного знака — поиск других товарных знаков, которые могут препятствовать регистрации обозначения. ⠀
  2. Подготовка пакета документов.⠀
  3. Формальная экспертиза Роспатента — проверка наличия предусмотренных документов.⠀
  4. Экспертиза Роспатента по существу — проверка на соответствие требованиям законодательства обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака. ⠀
  5. Получение свидетельства о регистрации товарного знака.⠀

Подчеркиваем, теперь любой человек может провести регистрацию товарного знака, даже не открывая для этого ИП. ⠀

Получите доступ сейчас к более 40 онлайн-курсам и 340 вебинарам от «Клерка»

Все это доступно в подписке «Клерк.Премиум» — вам не нужно платить за курсы и вебинары по отдельности. Мы собрали все самое актуальное за 2022 год и полезное для бухгалтеров в одном месте.

● 42 онлайн-курса
● 400+ чек-листов
● 342 вебинара
● безлимитные консультации от наших экспертов
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами.

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14.880 в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Зарплата

Что ответить налоговикам на требование о зарплате ниже МРОТ

Закон допускает, чтобы составные части зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ, при условии, что общая сумма заработка его превышает. Поэтому при обнаружении выплат ниже МРОТ фискалы требуют пояснения. О том, как правильно их составить, читайте в нашей статье.

Что ответить налоговикам на требование о зарплате ниже МРОТ
Банки

Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков

С 1 июля 2022 года Банк России запустил платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), где размещает информацию о клиентах банков с присвоением уровней риска. В народе её прозвали «Светофор». Предполагается, что она облегчит работу банков по оценке клиентов. Рассказываем, что изменится для бизнеса.

Платформа «Знай своего клиента»: что изменится для клиентов банков
Самозанятые

Бизнес и самозанятые. Как организовать работу с внештатниками

В обзоре вы найдете кейсы и легальные схемы внедрения, узнаете ответы на вопросы, которые возникают при работе с самозанятыми. Маркетолог Рокет Ворк раскрыл секреты и назвал инструменты, которые помогут безопасно привлекать любых внештатных исполнителей.

Бизнес и самозанятые. Как организовать работу с внештатниками

Мероприятия

Разместить
ЭДО

ЭДО для банков. Как привлечь клиентов новыми технологиями

Сегодня постараемся разобраться в преимуществах ЭДО для банков, для каких процессов уже налажены электронные процедуры и что нужно, чтобы подключиться к системе и получить дополнительную прибыль от использования ЭДО.

ЭДО для банков. Как привлечь клиентов новыми технологиями
Товарный знак

Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому

Новый законопроект поможет обычным физлицам развивать свой личный бренд и продвигать товары и услуги под своим именем. 28 июня 2022 был опубликован закон, который «уравнял» граждан с предпринимателями — теперь каждый сможет зарегистрировать на свое имя товарный знак и знак обслуживания. ⠀

Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому
Ведение бизнеса

Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег

В России много налоговых режимов. Чем они отличаются и как выбрать тот, который не доставит проблем, разбираем на онлайн-курсе «Клерка». Будет полезно тем, кто хочет заняться бизнесом, открыть свою бухгалтерскую фирму или уйти из штата в аутсорс.

Как выбрать идеальный налоговый режим и платить государству меньше денег
НДС

Как платить НДС за нерезидента: определение места оказания услуг, ставка НДС и «налог на Google»

Исчисление НДС налогового агента при оплате нерезиденту — нередкое явление при взаимоотношениях с иностранными контрагентами. Обязанности налогового агентирования зависят от ряда условий и возникают независимо от вашего налогового режима.

Как платить НДС за нерезидента: определение места оказания услуг, ставка НДС и «налог на Google»
Читать еще