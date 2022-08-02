Товарный знак и знак обслуживания теперь доступен каждому

Что такое товарный знак? ⠀

Ford, Ferrari, Rolls-Royce, Apple, Samsung, ЦСКА, «Локомотив» — это всё товарные знаки или знаки обслуживания. Товарные знаки служат для индивидуализации товаров, а знаки обслуживания — для индивидуализации услуг.

Например, Apple является товарным знаком, а кафе «Пушкинъ» — знаком обслуживания. ⠀

Зарегистрировать в качестве товарного знака можно не только слово или картинку. Допускается регистрация цветовых, обонятельных и звуковых знаков.

Что даст регистрация товарного знака? ⠀⠀

За использование чужого товарного знака грозит административная отвественность. Свидетельство о регистрации товарного знака является подтверждением наличия у правообладателя исключительного права на обозначение. ⠀

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения Правообладатель может предоставить третьему лицу право использования товарного знака, заключив с ним лицензионный договор. ⠀

Изменения в новом законе

Зарегистрировать товарный знак сможет каждый

В России регистрировать обозначения в качестве товарных знаков могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. После вступления нового закона в силу такая возможность появится и у физических лиц. В первую очередь эти изменения ввели для самозанятых.

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Наследникам правообладателей на придется регистрироваться в качестве ИП

Сейчас наследник обладателя исключительного права на товарный знак должен в течение года зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или произвести отчуждение исключительного права. В следующем году такая необходимость отпадет. ⠀

Как зарегистрировать товарный знак?⠀

Проверка возможности регистрации товарного знака — поиск других товарных знаков, которые могут препятствовать регистрации обозначения. ⠀ Подготовка пакета документов.⠀ Формальная экспертиза Роспатента — проверка наличия предусмотренных документов.⠀ Экспертиза Роспатента по существу — проверка на соответствие требованиям законодательства обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака. ⠀ Получение свидетельства о регистрации товарного знака.⠀