Что ответить налоговикам на требование о зарплате ниже МРОТ

С 01.06.2022 размер МРОТ, согласно постановлению Правительства от 28.05.2022 № 973 — 15 279 рублей.

Помимо обязательного для всех федерального МРОТ, во многих субъектах страны могут устанавливать повышенные региональные минимумы (ст. 133.1 ТК). Это и есть региональный МРОТ. На уровне региона эту величину утверждают соглашением трех сторон: правительства субъекта РФ, объединения профсоюзов и объединения работодателей.

Все работодатели региона становятся участниками такого соглашения автоматически, если в течение 30 дней со дня официального опубликования документа не откажутся присоединиться к нему.

Что делать, если налоговая просит пояснение о зарплате ниже МРОТ

Исходя из положений ст. 129, ч. 3 ст. 133, ч. 11 ст. 133.1 ТК, а также писем Минздравсоцразвития от 09.07.2010 № 22-1-2194 и Минтруда от 04.09.2018 № 14-1/ООГ-7353, месячная зарплата работника, полностью выработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже МРОТ.

За соблюдением этого требования пристально следят налоговики. Низкий размер зарплаты — одно из оснований для проведения выездной налоговой проверки (п. 5 общедоступных критериев оценки рисков, утвержденных приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@). Внимание фискалов привлечет и отражение в РСВ зарплаты ниже «минималки».

Запрос налоговиков лучше не игнорировать. Причин несколько:

согласно пункту 1 ст. 129.1 НК, если организация не отреагирует на требование налоговой в течение пяти рабочих дней, ее могут оштрафовать на 5 тыс. рублей;

по подпункту 4 п. 1 ст. 31 НК налоговики вправе вызвать налогоплательщика в ИФНС для дачи пояснений. За неявку директора могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тыс. рублей — ч. 1 ст. 19.4 КоАП.

Если факт выплаты зарплаты ниже МРОТ будет установлен, налогоплательщика могут привлечь к административной ответственности по следующим нормам.

1. По части 6 ст. 5.27 КоАП за первое нарушение последует предупреждение или штраф:

для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей;

ИП — от 1 до 5 тыс. рублей;

юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

2. По части 7 ст. 5.27 КоАП могут привлечь за повторное нарушение:

должностных лиц — накажут штрафом от 20 до 30 тыс. рублей

или дисквалификацией от одного года до трех лет;

ИП — оштрафуют в размере от 10 до 30 тыс. рублей ;

; юрлиц — в сумме от 50 до 100 тыс. рублей.

Выплата зарплаты ниже МРОТ из корыстных целей или личной заинтересованности обернется уже уголовной ответственностью. По части 1 ст. 145.1 УК работодателю грозит штраф, который может достичь 120 тыс. рублей.

Выплата части зарплаты (то есть менее половины полагающейся суммы — ч. 7 ст. 5.27 КоАП), повлекшая тяжкие последствия, может стать причиной штрафа в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

Уголовной ответственности можно избежать, если будут соблюдены условия п. 2 примечаний к ст. 145.1 УК:

нарушение совершено впервые;

в течение двух месяцев с момента возбуждения дела задолженность по зарплате полностью погашена вместе с процентами за задержку.

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Как составить письмо-пояснение о заработной плате ниже МРОТ

Если ИФНС требует предоставить пояснения о зарплате ниже уровня МРОТ, их можно подготовить в произвольной форме.

Главное — это объяснить, почему зарплата работника оказалась ниже «минималки».

Требование о выплате зарплаты в размере не ниже МРОТ действует, если за месяц полностью отработано рабочее время и выполнены нормы труда, так гласит ст. 133 ТК. Поэтому если сотрудник работает неполный рабочий день, то его заработок, рассчитанный пропорционально рабочему времени и норме выработки, вполне может быть ниже МРОТ. При этом нужно учесть, что в пересчете на режим полного рабочего времени зарплата должна превысить МРОТ.

Работа по неполной ставке — самая распространенная причина низкой зарплаты. Кроме того, в штате могут быть совместители, сотрудник отработал неполный месяц, работнику могли урезать заработок из-за прогула или брака, на оплату труда повлиял простой на производстве, не связанный с решением работодателя.

В качестве подтверждения к пояснению можно приложить копии документов, как то: