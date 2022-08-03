Валютные ограничения-2022: новые правила покупки, снятия и перевода валюты

Ограничения на покупку наличной валюты

Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Запрет должен был действовать до 9 сентября, но уже в апреле регулятор смягчил ограничения и разрешил продавать валюту — правда, только ту, что поступила в кассы банков после 9 апреля. В мае ЦБ снял ограничения на продажу любой наличной иностранной валюты, кроме долларов и евро.

С 1 августа Центробанк сообщил о продлении ограничений на покупку иностранной валюты до 9 марта 2023 года: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Менять валюту на рубли можно без ограничений.

По мнению экспертов, текущее продление запрета на продажу валюты обусловлено рисками нарушить сложившийся экономический баланс, но уже в марте ограничения могут отменить.

«Снятия ограничений на предоставление наличной валюты 9 сентября 2022 года могло бы оказать нежелательное влияние на сложившийся экономический баланс. Переток средств из рублевых в валютные активы на текущий момент мог бы вызвать спекулятивное давление на биржевой курс, динамику инвестиций и замедляющуюся рублевую инфляцию. К марту 2023 года новые финансовые реалии могут приобрести более стабильный характер. В частности, к этому времени внебиржевой рынок может преобладать над биржевым, а склонность к наращиванию валютных активов — стремиться к нулю, что и сделает возможным отмену ограничений на предоставление наличной валюты», — комментирует эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

Ограничения на снятие наличной валюты

До 9 сентября в России действует временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

Если валюта поступила на счет до 9 марта, ее можно снять наличными, но не более 10 тыс. долларов США или такую же сумму в евро. Эту сумму гражданин имеет право получить в каждой организации, где у него был открыт счет. Независимо от валюты вклада или счета, снять валюту со счетов можно только в долларах или евро. Если сумма больше лимита, остаток можно получить в рублях по курсу ЦБ на день выдачи.

Средства, поступившие на валютные счета после 9 марта, можно снимать только в рублях по рыночному курсу на день снятия.

Также для юридических лиц-резидентов еще на шесть месяцев, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023-го, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам-нерезидентам не производится. По другим валютам ограничений нет. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для этого должны обратиться в банк, а банк — представить в Банк России обоснование потребности превысить лимит.

Банки до 9 марта 2023 года не имеют права брать комиссию за выдачу наличной валюты. Также комиссия на берется за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

Ограничения на вывоз иностранной валюты

Со 2 марта 2022 года в России действует указ президента Владимира Путина, запрещающий вывозить за границу наличную валюту на сумму свыше 10 тыс. долларов США на одного человека.

Важно! Лимит в 10 тыс. долларов США действует на одного человека. Если за границу летит семья из трех человек, наличными можно вывезти уже сумму в любой зарубежной валюте, эквивалентную 30 тыс. долларов США.

Нарушение запрета на вывоз валюты для физлиц может быть расценено как нарушение, согласно ст. 16.4 КоАП. Она предусматривает административную ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денег или денежных инструментов, которые граждане собираются вывезти за границу. За это грозит административный штраф в размере от ½ до двукратного размера незадекларированной суммы наличных или стоимости денежных инструментов. Также у нарушителя могут конфисковать перевозимые средства.

Кроме того, вывоз из страны наличной валюты вопреки установленному запрету может быть квалифицирован по ст. 200.1 УК как контрабанда наличных денежных средств.

Ограничения на переводы за рубеж

В апреле 2022 года ЦБ ограничил переводы средств за рубеж. В течение одного месяца гражданам разрешалось переводить на счета в иностранных банках не более 10 тыс. долларов США. В мае регулятор повысил лимит на переводы до 50 тыс. долларов США, в июне — до 150 тыс. долларов США, в июле — до 1 млн долларов США. Порядок распространяется на резидентов России и нерезидентов из стран, которые не поддерживают санкции против России.