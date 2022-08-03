Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Расскажем о малоценных ОС, их учете. А также приведем примеры по бухгалтерским проводкам.

Что относят к основным средствам

С 2022 года активы в качестве основных средств учитываются по правилам ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина от 17 сентября 2020 № 204н.

Основное средство — это актив, который:

имеет материально-вещественную форму;

предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Под использованием в обычной деятельности понимают:

производство или продажу продукции и товаров, выполнение работ или оказание услуг;

охрану окружающей среды;

предоставление за плату во временное пользование;

управленческие нужды;

использование в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана.

Какой лимит установить

К основным средствам относят активы, соответствующие стоимостному лимиту, который фирма устанавливает сама (п. 5 ФСБУ 6/2020). При определении лимита важно помнить, что его величина не должна быть для организации существенной, чтобы не допустить искажения информации об активах компании.

Чаще всего в бухучете для ОС устанавливают лимит 100 000 рублей, как в налоговом учете. Если в учетной политике стоимостной лимит не устанавливать, то все имущество, отвечающее признакам ОС, независимо от стоимости должно относиться к амортизируемому имуществу и амортизироваться «по умолчанию».

Как учитывать малоценные ОС

Порядок учета ОС, установленный ФСБУ 6/2020, не распространяется на объекты, которые отвечают признакам ОС, но стоят дешевле лимита, который устанавливает организация. Их не нужно принимать на учет, определять ликвидационную стоимость и другие элементы амортизации, переоценивать .

Учитывать в составе запасов такие активы запрещено. Такие объекты ФСБУ 6/2020 предписывает списывать в расходы текущего периода в момент приобретения, не дожидаясь момента ввода в эксплуатацию.

Учет в расходах текущего периода предполагает, что стоимость малоценки в конце отчетного периода полностью попадает на счет 90 «Продажи». Но фирма должна обеспечить контроль за наличием и движением указанных активов. Для этого их следует учитывать на забалансовом счете. Это прямое указание — пункт 5 ФСБУ 6/2020 (письмо Минфина от 15 декабря 2021 № 07-01-09/102450). Это может быть забалансовый счет 012 «Активы, цена которых списана на затраты».

После списания нужно контролировать дальнейшее использование таких малоценных объектов и не пропустить истечение срока их эксплуатации.

Как это будет на проводках

Итак, весь инвентарь сроком службы более 1 года (или одного производственного цикла) и стоимостью меньше лимита, установленного для ОС, списывается на счета расходов сразу после приобретения. Одновременно малоценка принимается на забалансовый счет для контроля его движения и сохранности.

Забалансовый учет можно вести по условной цене, цене приобретения или в иной оценке в зависимости от порядка, установленного в учетной политике. Проводки будут такими.

Купили, выделили НДС:

Дебет 20 (23, 25, 26...) — Кредит 60;

Дебет 19 — Кредит 60.

Одновременно оприходовали на склад по материально-ответственному лицу склада:

Дебет 012.

Передали в работу — на материально-ответственное лицо производственного подразделения:

Кредит 012.

Если это спецодежда, то такая малоценка может числиться на забалансовом счете весь период, на который рассчитан срок ее эксплуатации, например:

Дебет 012 — стоимость спецодежды учтена на забалансовом счете по цене приобретения;

Кредит 012 — списана спецодежда по окончании установленного срока эксплуатации.