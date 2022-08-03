Основные средства

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Так называемую малоценку, то есть ОС стоимостью меньше лимита, не нужно ставить на баланс, определять по ним элементы амортизации, переоценивать. Их нужно относить на расходы, не дожидаясь передачи в эксплуатацию. Но на этом останавливаться нельзя: нужно организовать их забалансовый учет.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Расскажем о малоценных ОС, их учете. А также приведем примеры по бухгалтерским проводкам.

Что относят к основным средствам

С 2022 года активы в качестве основных средств учитываются по правилам ФСБУ 6/2020, утвержденного приказом Минфина от 17 сентября 2020 № 204н.

Основное средство — это актив, который:

  • имеет материально-вещественную форму;
  • предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
  • способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Под использованием в обычной деятельности понимают:

  • производство или продажу продукции и товаров, выполнение работ или оказание услуг;
  • охрану окружающей среды;
  • предоставление за плату во временное пользование;
  • управленческие нужды;
  • использование в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана.

Какой лимит установить

К основным средствам относят активы, соответствующие стоимостному лимиту, который фирма устанавливает сама (п. 5 ФСБУ 6/2020). При определении лимита важно помнить, что его величина не должна быть для организации существенной, чтобы не допустить искажения информации об активах компании.

Чаще всего в бухучете для ОС устанавливают лимит 100 000 рублей, как в налоговом учете. Если в учетной политике стоимостной лимит не устанавливать, то все имущество, отвечающее признакам ОС, независимо от стоимости должно относиться к амортизируемому имуществу и амортизироваться «по умолчанию».

Как учитывать малоценные ОС

Порядок учета ОС, установленный ФСБУ 6/2020, не распространяется на объекты, которые отвечают признакам ОС, но стоят дешевле лимита, который устанавливает организация. Их не нужно принимать на учет, определять ликвидационную стоимость и другие элементы амортизации, переоценивать .

Учитывать в составе запасов такие активы запрещено. Такие объекты ФСБУ 6/2020 предписывает списывать в расходы текущего периода в момент приобретения, не дожидаясь момента ввода в эксплуатацию.

Учет в расходах текущего периода предполагает, что стоимость малоценки в конце отчетного периода полностью попадает на счет 90 «Продажи». Но фирма должна обеспечить контроль за наличием и движением указанных активов. Для этого их следует учитывать на забалансовом счете. Это прямое указание — пункт 5 ФСБУ 6/2020 (письмо Минфина от 15 декабря 2021 № 07-01-09/102450). Это может быть забалансовый счет 012 «Активы, цена которых списана на затраты».

После списания нужно контролировать дальнейшее использование таких малоценных объектов и не пропустить истечение срока их эксплуатации.

Как это будет на проводках

Итак, весь инвентарь сроком службы более 1 года (или одного производственного цикла) и стоимостью меньше лимита, установленного для ОС, списывается на счета расходов сразу после приобретения. Одновременно малоценка принимается на забалансовый счет для контроля его движения и сохранности.

Забалансовый учет можно вести по условной цене, цене приобретения или в иной оценке в зависимости от порядка, установленного в учетной политике. Проводки будут такими.

Купили, выделили НДС:

Дебет 20 (23, 25, 26...) — Кредит 60;

Дебет 19 — Кредит 60.

Одновременно оприходовали на склад по материально-ответственному лицу склада:

Дебет 012.

Передали в работу — на материально-ответственное лицо производственного подразделения:

Кредит 012.

Если это спецодежда, то такая малоценка может числиться на забалансовом счете весь период, на который рассчитан срок ее эксплуатации, например:

Дебет 012 — стоимость спецодежды учтена на забалансовом счете по цене приобретения;

Кредит 012 — списана спецодежда по окончании установленного срока эксплуатации.

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Основные средства

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Так называемую малоценку, то есть ОС стоимостью меньше лимита, не нужно ставить на баланс, определять по ним элементы амортизации, переоценивать. Их нужно относить на расходы, не дожидаясь передачи в эксплуатацию. Но на этом останавливаться нельзя: нужно организовать их забалансовый учет.

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

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