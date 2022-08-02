Топ вебинаров для бухгалтера в начале августа на «Клерке»

Чтобы начать работать на себя

Для всех, кто перерос себя в обычной бухгалтерии и собирается сам стать предпринимателем — классный вводный вебинар о том, какие подводные камни вас могут подстерегать на этом пути.

Когда: 3 августа, 12:00 мск

Кто автор: Ирина Морозова, бизнес-психолог, аудитор, финансовый директор, автор психологических курсов для бухгалтеров

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Чтобы грамотно работать с иностранными компаниями

Эксперт расскажет, что делать в сложных ситуациях — например, с реструктуризацией или прощением долга иностранными компаниями или при приобретении активов у иностранного лица с дисконтом.

Когда: 4 августа, 11:00 мск

Кто автор: Мария Семенова, кандидат экономических наук, FCCA

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Чтобы правильно учитывать новые ФСБУ в работе

Какие льготы и положения ПБУ и ФСБУ могут использовать малые предприятия, чтобы упростить процесс учета и составления бухгалтерской отчетности за 2022 год?

Как правильно формировать учетную политику? Эти и другие вопросы разберем на примерах из практики.

Когда: 4 августа, 15:00 мск

Кто автор: Елена Бузмакова, заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит»

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Чтобы разложить по полочкам все последние изменения в законах

Выясним, подходит ли вам новая автоматизированная упрощенка, зачем осваивать принципы ЕНП прямо сейчас и что за зверь такой новые ФСБУ и ПБУ.

Когда: 5 августа, 12:00 мск

Кто автор: Елена Васильева, бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг

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