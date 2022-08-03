Что важно знать бухгалтеру про единую предельную базу по взносам с 2023 года

Основная причина

Это объединение ПФР и ФСС с 1 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (отметим, что изначально планировалось другое название — Единый социальный фонд).

И как следствие введения единой предельной величина базы для исчисления страховых взносов — установление их единого тарифа.

Последствия введения единой предельной базы

Данное новшество закрепил Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ. Оно означает:

сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа — в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее;

— в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее; установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления взносов;

для исчисления взносов; утверждение единого тарифа страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды (уплаченные суммы Федеральное казначейство будет распределять между бюджетами фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 264-ФЗ);

во все государственные внебюджетные фонды (уплаченные суммы Федеральное казначейство будет распределять между бюджетами фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 264-ФЗ); объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, для которых тарифы страховых взносов составят 15%, 7,6% и 0%.

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления взносов, установлен единый круг застрахованных лиц на все виды обязательного социального страхования. Соответствующие изменения Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ внёс в ФЗ о конкретных видах обязательного соцстрахования.

Также с 2023 года в базу для исчисления взносов по всем видам обязательного соцстрахования нужно включать выплаты в пользу:

работающих по договорам ГПХ (до 01.01.2023 не облагались взносами по ВНиМ);

(до 01.01.2023 не облагались взносами по ВНиМ); постоянно проживающих в РФ иностранных высококвалифицированных специалистов , а также временно пребывающих в России иностранцев (кроме высококвалифицированных) (до 2023 не облагаются взносами на ОМС);

, а также временно пребывающих в России иностранцев (кроме высококвалифицированных) (до 2023 не облагаются взносами на ОМС); студентов за деятельность в студенческих отрядах, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой) по трудовым или гражданско-правовым договорам (до 2023 не облагаются взносами на ОПС).

Новые положения НК

Про базу для исчисления страховых взносов плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, говорит ст. 421 Налогового кодекса.

Закон № 239-ФЗ дополнил её пунктом 5.1. Согласно ему, с 2023 года единая предельная величина базы исчисления страховых взносов установлена для плательщиков, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 419 НК. Это следующие страхователи, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

А именно:

организации;

индивидуальные предприниматели;

физические лица, не являющиеся ИП.

Единую предельную базу для взносов определяют нарастающим итогом с начала расчетного периода.

По общему правилу, если выплаты и иные вознаграждения физлицу в сумме превышают установленную на соответствующий расчетный период базу, страховые взносы не взимаются, если иное не установлено гл. 34 НК.

Таким образом, страховые взносы на ОПС, ВНиМ и ОМС исчислять с 2023 года нужно в виде единой суммы (новая ред. п. 6 ст. 431 НК).

Пересмотр единой базы

На 2023 год единую предельную величину базы для страховых взносов определяют путем индексации предельной величины базы взносов на обязательное пенсионное страхование, установленной с 1 января 2022 года, с учетом роста средней заработной платы в России.

С 1 января 2024 года единую предельную базу будут ежегодно индексировать с 1 января соответствующего года с учетом роста средней зарплаты в стране.

Исключения

Приведённые выше положение п. 5.1 ст. 421 НК не действуют при расчете страховых взносов по дополнительным тарифам:

на обязательное пенсионное страхование;

на дополнительное соцобеспечение членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Издержки

В пояснительной записке к будущему Закону № 239-ФЗ правительство отметило, что установление единой предельной величины базы для страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды увеличит нагрузку на отдельных плательщиков взносов в следующих отраслях с высокой долей высокооплачиваемых работников:

рыболовство и рыбоводство;

добыча полезных ископаемых;

научные исследования и разработки (НИОКР);

финансовая и страховая деятельность.

Но одновременно отмечено, что с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой страховых взносов.