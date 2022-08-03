Страховые взносы

Что важно знать бухгалтеру про единую предельную базу по взносам с 2023 года

Для оптимизации тарифов взносов в государственные внебюджетные фонды введена с 1 января 2023 года единая предельная величина базы для страховых взносов. Объясняем, что это значит и основные правила для такой базы.

Версия для печати

Основная причина

Это объединение ПФР и ФСС с 1 января 2023 года в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (отметим, что изначально планировалось другое название — Единый социальный фонд).

И как следствие введения единой предельной величина базы для исчисления страховых взносов — установление их единого тарифа.

Последствия введения единой предельной базы

Данное новшество закрепил Федеральный закон от 14.07.2022 № 239-ФЗ. Оно означает:

  • сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов совокупного тарифа — в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх нее;
  • установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления взносов;
  • утверждение единого тарифа страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды (уплаченные суммы Федеральное казначейство будет распределять между бюджетами фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 264-ФЗ);
  • объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, для которых тарифы страховых взносов составят 15%, 7,6% и 0%.

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления взносов, установлен единый круг застрахованных лиц на все виды обязательного социального страхования. Соответствующие изменения Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ внёс в ФЗ о конкретных видах обязательного соцстрахования.

Также с 2023 года в базу для исчисления взносов по всем видам обязательного соцстрахования нужно включать выплаты в пользу:

  • работающих по договорам ГПХ (до 01.01.2023 не облагались взносами по ВНиМ);
  • постоянно проживающих в РФ иностранных высококвалифицированных специалистов, а также временно пребывающих в России иностранцев (кроме высококвалифицированных) (до 2023 не облагаются взносами на ОМС);
  • студентов за деятельность в студенческих отрядах, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой) по трудовым или гражданско-правовым договорам (до 2023 не облагаются взносами на ОПС).

Новые положения НК

Про базу для исчисления страховых взносов плательщиками, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, говорит ст. 421 Налогового кодекса.

Закон № 239-ФЗ дополнил её пунктом 5.1. Согласно ему, с 2023 года единая предельная величина базы исчисления страховых взносов установлена для плательщиков, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 419 НК. Это следующие страхователи, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

А именно:

  • организации;
  • индивидуальные предприниматели;
  • физические лица, не являющиеся ИП.

Единую предельную базу для взносов определяют нарастающим итогом с начала расчетного периода.

По общему правилу, если выплаты и иные вознаграждения физлицу в сумме превышают установленную на соответствующий расчетный период базу, страховые взносы не взимаются, если иное не установлено гл. 34 НК.

Таким образом, страховые взносы на ОПС, ВНиМ и ОМС исчислять с 2023 года нужно в виде единой суммы (новая ред. п. 6 ст. 431 НК).

Пересмотр единой базы

На 2023 год единую предельную величину базы для страховых взносов определяют путем индексации предельной величины базы взносов на обязательное пенсионное страхование, установленной с 1 января 2022 года, с учетом роста средней заработной платы в России.

С 1 января 2024 года единую предельную базу будут ежегодно индексировать с 1 января соответствующего года с учетом роста средней зарплаты в стране.

Исключения

Приведённые выше положение п. 5.1 ст. 421 НК не действуют при расчете страховых взносов по дополнительным тарифам:

  • на обязательное пенсионное страхование;
  • на дополнительное соцобеспечение членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Издержки

В пояснительной записке к будущему Закону № 239-ФЗ правительство отметило, что установление единой предельной величины базы для страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды увеличит нагрузку на отдельных плательщиков взносов в следующих отраслях с высокой долей высокооплачиваемых работников:

  • рыболовство и рыбоводство;
  • добыча полезных ископаемых;
  • научные исследования и разработки (НИОКР);
  • финансовая и страховая деятельность.

Но одновременно отмечено, что с учетом неизменности тарифов страховых взносов у таких плательщиков появится возможность формирования бизнес-планов на долгосрочную перспективу, а также сокращения административных расходов, связанных с уплатой страховых взносов.

Получите доступ сейчас к более 40 онлайн-курсам и 340 вебинарам от «Клерка»

Все это доступно в подписке «Клерк.Премиум» — вам не нужно платить за курсы и вебинары по отдельности. Мы собрали все самое актуальное за 2022 год и полезное для бухгалтеров в одном месте.

● 42 онлайн-курса
● 400+ чек-листов
● 342 вебинара
● безлимитные консультации от наших экспертов
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами.

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14.880 в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Удаленщика нельзя вызывать в офис, если такое условие не прописано в договоре

Если сотрудник работает на дому в другом регионе, то работодатель не может обязать его приезжать в компанию, оплачивать проезд или командировочные. Но только при условии, что это не входит в условия труда.

Основные средства

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Так называемую малоценку, то есть ОС стоимостью меньше лимита, не нужно ставить на баланс, определять по ним элементы амортизации, переоценивать. Их нужно относить на расходы, не дожидаясь передачи в эксплуатацию. Но на этом останавливаться нельзя: нужно организовать их забалансовый учет.

Малоценные ОС: списание в расходы не отменяет забалансовый учет

Мероприятия

Разместить
Трудовые отношения

Как правильно принять на работу студента. Нюансы оформления учебного отпуска и риски работодателя

На дворе лето, и многие работодатели задумываются над тем, чтобы трудоустроить на время каникул студентов. Какие нюансы нужно учитывать при приеме на работу молодых людей, учащихся вузов и колледжей, изложим в нашей статье.

Декларация по НДС

Как в программу «Налогоплательщик ЮЛ» загрузить книгу продаж: инструкция от ФНС

Бесплатно формировать налоговую отчетность можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ». В нее можно загрузить и уже готовые файлы. Но раздел 9 декларации по НДС (сведения из книги продаж) можно загружать только вместе с основным файлом декларации.

Читать еще