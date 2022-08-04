До 1,8 миллиона за третьего ребенка: какие выплаты положены многодетным семьям и как их получить

Какие законы регламентируют выплаты за рождение третьего ребенка

Их регулируют указ президента от 1992 года и законы:

Указ Президента от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Региональные законы. Например, в Московской области действует закон МО №1/2006 от 12.01.2006 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (ред. от 10.04.2020).

Какие пособия положены за рождение третьего ребенка

Помимо единовременной выплаты, «материнский капитал» (совокупность всех субсидий) на третьего ребенка в 2022 году включает сразу несколько выплат, независимо от региона проживания:

Пособие по беременности и родам . Выплачивается только трудоустроенным молодым родителям.

. Выплачивается только трудоустроенным молодым родителям. Единовременное пособие при рождении третьего ребенка. Эту выплату получают все матери без исключения, ее размер отличается от региона к региону.

третьего ребенка. Эту выплату получают все матери без исключения, ее размер отличается от региона к региону. Ежемесячное пособие по уходу за третьим ребенком. Выдается неработающим и трудоустроенным мамам и папам.

за третьим ребенком. Выдается неработающим и трудоустроенным мамам и папам. Ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Эту выплату получают женщины с шестой недели беременности только в том случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума. Это пособие выдают до родов или прерывания беременности, а его размер составляет 50% от установленного в регионе прожиточного минимума. В среднем по России размер этой субсидии в 2022 году составляет порядка 6 150 рублей.

Важно помнить, что работающие родители должны обращаться за оформлением в Фонд социального страхования (с 1 января 2023 года ФСС и ПФР объединят в одну структуру — Фонд социального и пенсионного страхования). Семьи с неработающими взрослыми или те, доход у которых ниже МРОТ, оформляют финансовую поддержку в соцзащите.

Также существуют региональные системы выплат за рождение третьего ребенка. Их выплачивают из местного бюджета. Размер этих пособий зависит от установленного в субъекте федерации прожиточного минимума и общей демографической ситуации. Но одно правило остается неизменным: многодетными родителями признаются те семьи, в которых проживает трое и больше детей, в том числе усыновленных. При этом старшему ребенку должно быть не больше 18 лет (возраст увеличивается до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении в вузе или проходит срочную службу в армии).

Кому положены выплаты

Некоторые выплаты положены всем родителям, независимо от количества детей, а часть из них выплачивается только в определенном случае:

Трудоустроенные родители Неработающие или малоимущие родители Ежемесячное пособие по беременности и родам Да Нет (исключение: женщины, уволенные при ликвидации организации) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком Да Да Ежемесячное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности Нет Да Единовременное пособие по беременности женам военнослужащих по призыву Да Да Сертификаты на лекарства Да Да Материнский капитал Да Да Пособия по уходу за ребенком с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет Нет Да Пособие при рождении ребенка Да Да

Пособия, которые не зависят от количества детей

Размер большинства пособий не зависит от количество детей. Например, выплаты по уходу как за первым ребенком, так и последующими детьми составляют 40% от среднемесячного дохода матери в течение двух последних лет — сумма не может быть меньше 7 677,81 рубля и выше 31 282,82 рубля. Безработные, самозанятые и индивидуальные предприниматели получают пособие по нижней планке.

Важно помнить, что выплаты на детей из малоимущих детей, которые в народе называют «путинскими», оформляются только на первого и второго ребенка. На последующих детей оформить эту поддержку нельзя. Ее размер равен уровню прожиточного минимума в регионе.

Жены, чьи мужья служат по призыву, вне зависимости от уровня дохода семьи или трудового статуса получают порядка 14 000 рублей — сумма увеличивается, если пара живет в регионе с увеличенным районным коэффициентом. Пособие выплачивается на каждого ребенка до трех лет — ограничений нет. Правда, нюанс: если у призывника больше двоих детей, он получает отсрочку, пока одному из детей не исполнится 18 лет.

Пособия на детей от трех до семи лет выплачивают в зависимости от детского прожиточного минимума в регионе. Выплата положена только малоимущим семьям. Поэтому после рождения третьего ребенка стоит пересчитать среднедушевой доход. Сделать это просто: сумму доходов всех членов семьи нужно поделить на 12 месяцев, а полученное число поделить на количество членов семьи.

Пособие на детей с 8 до 17 лет выплачивается единственному родителю, если среднедушевой доход семьи на одного человека меньше прожиточного минимума в регионе. При рассмотрении заявления на эту выплату ПФР также изучает, нет ли в собственности у взрослого движимого и недвижимого имущества.

Выплата при рождении ребенка выплачивается всем, но только одному из родителей. Сумма фиксированная, но индексируется каждый год. В 2022 году выплата составляет 20 472,77 рубля.

Единовременные выплаты на третьего ребенка

Пособие по беременности и родам

Пособие назначается всем женщинам и выплачивается в период за 70 дней до родов и 70 дней после. Для многоплодной беременности или родов с осложнениями срок отпуска больше. Размер фиксированный, выплата не зависит количества детей: 100% заработка за последние два года. Правда, размер ограничен лимитами: минимальный размер в 2022 году — 70 324,80 рублей, максимальный — 360 164 рублей при нормальных родах.

Если будущая мама оформит больничный лист и продолжит работать, то вместо пособия будет получать зарплату. Пособие можно получить только за те дни, когда женщина фактически была в декретном отпуске. Даже если она работает неполный день или оформлена на полставки, выплаты ей не положены. Выплату возобновят, когда женщина перестанет работать и выйдет в отпуск.

Материнский капитал

Материнский капитал за третьего ребенка можно оформить только в том случае, если семья до этого не оформляла выплату на второго ребенка:

Второй ребенок родился в 2020 году или позже, но родители не воспользовались маткапиталом — за третьего дадут 693 144 рубля. Если и первый родился в 2020 году или позже, то за него платят 524 528 рублей, а за третьего добавят 168 616 рублей. Если второй ребенок родился до 2007 года, а третий — в период с 2007 по 2019 годы, тогда родители могут оформить маткапитал на сумму 524 527 рублей. Если третий ребенок родился позже, то 693 144 рубля. Второй ребенок родился до 2019 года, но маткапитал на него не оформляли. Возможно оформить маткапитал на третьего ребенка, но только в размере 524 528 рублей.

Стоит обратить внимание, что материнский капитал выплачивается в том числе на усыновленных детей. Выдает сертификат Пенсионный фонд России без заявления родителей: после того, как ЗАГС передаст сведения, у ПФР есть 15 дней на выдачу документа в личном кабинете одного из родителей на «Госуслугах». Если в течение этого срока семья не получила уведомления, мама или папа могут оставить онлайн-заявление или обратиться в отделение фонда очно.

Погашение ипотеки

Государство выделяет 450 000 рублей на погашение ипотеки, если материнский капитал уже израсходован. Если остаток по ипотеке меньше этой суммы, оставшаяся часть денег сгорит. Выплату можно использовать для оплаты как процентов, так и основного долга. Однако в первую очередь за счет выплаты погашается задолженность по основному долгу.

Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Важно, чтобы ипотечный договор был подписан до 1 июля 2024 года. Одна семья не может получить выплату дважды по одному и тому же кредиту, даже если со времени получения господдержки прошло много времени или родились другие дети.

Чтобы получить эту субсидию, нужно обратиться в банк, с которым у семьи оформлен ипотечный кредит, с заявлением и полным комплектом документов. Форму заявления и пакет документов определяет сам банк. После первичной проверки документы отправляют в «ДОМ.РФ». С момента подачи заявления до погашения части ипотеки в среднем проходит 20 дней.

По договоренности с банком можно снизить ежемесячный платеж по кредиту или уменьшить срок кредита.

Региональные программы поддержки

В каждом регионе разработана своя система поддержки родительства. Например, в некоторых регионах к единовременной выплате при рождении третьего ребенка из федерального бюджета местные власти добавляют свои выплаты: в Москве — 16 642 рубля, в Татарстане — 19 981 рубль, а в Ханты-Мансийском автономном округе добавляют даже 35 тысяч рублей.

В некоторых субъектах также действуют свои программы семейного капитала. В ХМАО семья, где после 1 января 2020 года родился третий ребенок, может получить дополнительные 150 тысяч рублей, а если до этой даты, то 116 092 рубля. Эта поддержка не зависит от федерального материнского капитала.

Награда за тройню В регионах также помогают семьям, у которых одновременно родились трое и больше детей. Им выплачивают субсидию порядка 100 тысяч рублей, а также на каждого ребенка ежемесячно выделяется по 1 000 – 2 000 рублей, пока им не исполнится полтора года.

Чаще всего единовременной поддержкой от региона могут воспользоваться только те родители, которые зарегистрированы и постоянно проживают в конкретном субъекте России. Чтобы узнать больше о региональной поддержке многодетных семей, стоит обратиться в местные отделения соцзащиты, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

Ежемесячные выплаты и пособия на третьего ребенка

После рождения третьего ребенка любой из родителей может оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Стоит обратить внимание, что в этом случае отцу или матери придется выйти в отпуск. Платят за каждого ребенка, а размер выплат не зависит от количества детей. Как писали ранее, сумма фиксированная: для работающих по найму — 40% от среднего дохода родителя за два года, но не меньше 7 678 рублей, но и не больше 31 283 рублей.

Пособия на детей от 3 до 7 лет выплачивают в зависимости от детского прожиточного минимума в регионе. Выплаты положены только малоимущим семьям. Поэтому после рождения третьего ребенка стоит пересчитать среднедушевой доход: сумму доходов всех членов семьи поделить на 12 месяцев, полученное число поделить на количество членов семьи.

Пособие на детей с 8 до 17 лет выплачивается, если среднедушевой доход семьи на одного человека должен составлять меньше прожиточного минимума в регионе. Важно: ПФР учитывает также недвижимость и другую собственность.

Дополнительные льготы

С рождением или усыновлением третьего ребенка семья становится многодетной, если первенцу еще не исполнилось 18 лет. Родители могут обратиться в МФЦ или органы соцзащиты, чтобы оформить удостоверение многодетной семьи. Этот документ понадобится, чтобы подтвердить статус при получении льгот и пособий.

Налоговый вычет . Работающие родители могут оформить налоговый вычет за детей — каждый из своего дохода. На первых двух детей стандартный налоговый вычет составляет 1 400 рублей в месяц на каждого ребенка, за третьего и последующих — до 3 000 рублей.

. Работающие родители могут оформить налоговый вычет за детей — каждый из своего дохода. На первых двух детей стандартный налоговый вычет составляет 1 400 рублей в месяц на каждого ребенка, за третьего и последующих — до 3 000 рублей. Социальная ипотека . Подробнее о том, какие льготы и субсидии на покупку жилья дают семьям с детьми.

. Подробнее о том, какие льготы и субсидии на покупку жилья дают семьям с детьми. Бесплатные лекарства. Педиатры должны выписывать рецепты на бесплатные лекарства для пациентов до 6 лет из многодетных семей.

Педиатры должны выписывать рецепты на бесплатные лекарства для пациентов до 6 лет из многодетных семей. Компенсация за детский сад . Из федерального бюджета многодетным семьям возвращают часть денег, потраченных на детсады. За первого ребенка компенсируют 20%, за второго — 50%, за третьего — 70%. Также все дети из таких семей получают место в детском саду вне очереди.

. Из федерального бюджета многодетным семьям возвращают часть денег, потраченных на детсады. За первого ребенка компенсируют 20%, за второго — 50%, за третьего — 70%. Также все дети из таких семей получают место в детском саду вне очереди. Льготный проезд . Вид помощи и ее размер отличается в регионах.

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. По Трудовому кодексу многодетные родители могут оформить отпуск не по графику. Причем работодатель не может отказать работнику. Региональные льготы. Многодетным семьям в регионах предоставляют также бесплатное школьное питание, путевки в санатории и детские лагеря, выплаты на 1 сентября и так далее.

Какую максимальную сумму можно получить за третьего ребенка

Порядка двух миллионов рублей — сумма, на которую может рассчитывать семья, у которой родился третий ребенок. Это фантазийный расчет по максимальной ставке всех выплат:

За беременность и роды — 380 тысяч рублей. При условии, что до декрета будущая мать зарабатывала больше 85 тысяч рублей.

В виде маткапитала и региональной поддержки можно получить до 800 тысяч рублей. Женщина родила, например, в ХМАО.

Максимальная ставка ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет — 563 тысячи рублей.

Федеральные и региональные льготы для многодетных. Их сложно рассчитать точно: они носят натуральный или компенсационный характер.

Ипотечный капитал — 450 тысяч рублей.

Конечно, этот расчет условный — семья не получит все средства сразу после рождения третьего ребенка, кроме того, не все выплаты предоставляются в денежном выражении.

Куда обращаться за выплатами после рождения третьего ребенка и какие условия. Кратко