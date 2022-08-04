Выплатить дивиденды только одному акционеру нельзя. Но есть способ, как это сделать без нарушений

Вопрос

Можно ли произвести распределение и выплату дивидендов в адрес одного акционера при наличии нескольких, что в этом случае будет с дивидендами других акционеров?

Ответ

Акционерное общество не вправе принять решение о распределении дивидендов в пользу только одного акционера.

Между тем, акционер(ы) вправе оформить официальный письменный отказ от получения дивидендов. Однако официальный отказ от получения дивидендов представители финансовых ведомств могут приравнять к доходу акционеров, облагаемому НДФЛ (в отношении физических лиц) или налогом на прибыль (в отношении юридических лиц).

Обоснование:

В ответе мы исходим из того, что все акции являются обыкновенными.

Согласно пункту 1 статьи 31 Закона № 208-ФЗ каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона № 208-ФЗ акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

Таким образом, владельцы обыкновенных акций имеют равные права на получение дивидендов.

Согласно пункту 1 статьи 42 закона № 208-ФЗ общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества (пункт 2 статьи 42 закона № 208-ФЗ).

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Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (пункт 3 статьи 42 Закона № 208-ФЗ).

С учетом изложенного, по нашему мнению, акционерное общество не вправе принять решение о распределении дивидендов в пользу только одного акционера.

При этом, если после принятия решения о распределении дивидендов Общество не выплатит дивиденды в сроки, предусмотренные решением или уставом, то акционер(ы) вправе потребовать выплаты дивидендов, в том числе в судебном порядке. Кроме того, акционер(ы) вправе требовать уплаты процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами (подпункт «а» пункта 15, пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999).

Между тем, по нашему мнению, акционер(ы) вправе добровольно и самостоятельно отказаться от доли прибыли, оформив официальный отказ от получения дивидендов. Такое право косвенно подтверждается письмами Минфина от 31.08.2021 № 03-04-05/70305, от 23.10.2019 № 03-04-06/81252.

Однако в более раннем письме Минфина от 04.10.2010 № 03-04-06/2-233 представители финансового ведомства указывали и на то, что возможность отказа налогоплательщика от получения дивидендов действующим законодательством не предусмотрена. Вместе с тем, на наш взгляд, данный вывод является спорным, поскольку и запрета на отказ законодательством также не предусмотрено.

Вместе с тем, официальный отказ от получения дивидендов представители финансовых ведомств могут приравнять к доходу, облагаемому НДФЛ (в отношении физических лиц) или налогом на прибыль (в отношении юридических лиц) у акционеров, отказавшихся от дивидендов.

Так, в письме Минфина от 31.08.2021 № 03-04-05/70305 разъяснено, что при наличии у налогоплательщика права на получение дивидендов день отказа налогоплательщика от причитающихся дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов. При этом указанный доход подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.

По мнению финансовых ведомств, оформление отказа от дивидендов налогоплательщиком возможно только в случае, когда право на получение и распоряжение их в чью-либо пользу уже получено, тем самым возникает доход, облагаемый НДФЛ.

В письмо Минфина от 26.05.2021 № 03-03-06/1/40615 был сделан вывод о том, что распоряжение акционером (налогоплательщиком) дивидендами по принадлежащим ему акциям в виде отказа от них (в пользу акционерного общества) следует рассматривать для целей применения статьи 275 НК как выплату указанных дивидендов.

Соответственно, налоговому агенту надлежит удержать из них соответствующую сумму налога в случае применения к таким дивидендам налоговой ставки, отличной от налоговой ставки 0 процентов, и перечислить ее в федеральный бюджет бюджетной системы РФ.