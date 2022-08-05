Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Привлекательная стабильность

В ОАЭ

оперируют 52 банка, 22 из которых — национальные. Все финансовые организации входят в Федерацию банков ОАЭ и демонстрируют отличную репутацию. Это хорошо влияет на привлекательность страны для иностранных предпринимателей.

Благодаря гибким иммиграционным требованиям для привлечения частного капитала и талантов, в 2022 году ожидают самый высокий чистый приток состоятельных лиц в страну — порядка 4 тыс. человек. Примечательно, что в первом квартале 2022 года спрос на зарубежную недвижимость среди россиян увеличился на 84% по сравнению с прошлым годом, причем половина покупателей выбирает именно Дубай, чтобы выгодно вложить валютный капитал и уберечь его от колебаний курса.

Для резидентов страны банки обеспечивают высокий уровень конфиденциальности: они не передают информацию о клиенте, о балансе счетов и совершенных транзакциях в страну, гражданином которой является владелец счета. Банки в ОАЭ не накладывают ограничения на движения капитала, не взимают плату за обслуживание счета и предлагают лояльные тарифы на проведение банковских операций. Как правило, вместо годового обслуживания кредитные организации списывают сумму за использование услуги интернет-банкинга: например, в Noor Bank ее стоимость составляет 500 дирхам в год (на сегодняшний день это около 136 долларов).

« Эмираты стали наиболее популярным направлением для российских предпринимателей. Причем в сложившейся ситуации им стоит выбирать местные банки, а не американские или европейские, поскольку первые настроены более лояльно по отношению к клиентам из РФ», — комментирует предприниматель в сфере машиностроения и основатель проектов в Дубае Евгений Ренге.

Какие банки оперируют в ОАЭ

Коммерческие банки — как местные, так и иностранные — управляют счетами физлиц и бизнеса, выдают кредиты, предоставляют средства для коммерческой деятельности.

Промышленные финансовые организации , которые дают кредиты частным лицам и предприятиям, включая займы для запуска и развития бизнеса.

Инвестиционные банки , занимающиеся куплей и продажей акций.

Исламские банки, которые по законам Шариата. Например, они отказываются от четкой процентной ставки по депозитам и кредитам, проявляют понимание в случае просрочки платежей и осуждают спекуляцию на денежных трудностях своих клиентов. работают по законам Шариата. Например, они отказываются от четкой процентной ставки по депозитам и кредитам, проявляют понимание в случае просрочки платежей и осуждают спекуляцию на денежных трудностях своих клиентов.

Счета для резидентов и нерезидентов

Проще всего открыть счет, будучи резидентом страны. Получить визу и Emirates ID можно следующими

Приобрести недвижимость в Дубае стоимостью от 1 млн дирхамов (около 272 тыс. долларов). Устроиться на работу в местную компанию, которая оформит визу для сотрудника. Открыть бизнес в ОАЭ или зарегистрировать предприятие в местной свободной экономической зоне.

Нерезиденты могут оформить только сберегательный счет, а не текущий. Резидентам ОАЭ, в свою очередь, доступны онлайн-банкинг, кредитные и дебетовые карты VISA/MasterCard, чековая книжка для проведения платежей по всей территории ОАЭ.

В то же время нерезидентам предъявляют более строгие требования по минимальному остатку на счету. Так, если, то для людей, которые не проживают в стране на постоянной основе, речь идет о тысячах долларов в качестве минимального остатка. Привилегированные счета доступны всем клиентам, независимо от миграционного статуса, если они планируют держать на нихв или эквивалента этой суммы в другой валюте.

Источник: https://dubai-investments.ru/blog/banking-system-in-dubai

Наиболее известные банки, которые работают с нерезидентами – Emirates NDB, Mashreq Bank, Noor Bank, Abu-Dhabi Commercial Bank (ADCB). Среди исламских банков открыть счет нерезиденту могут в Emirates Islamic, при этом для этого вовсе не требуется быть мусульманином.

Документы для нерезидентов

По правилам Центрального Банка ОАЭ, для открытия счета необходимо личное присутствие клиента. Сделать это через интернет или по телефону не получится.

При этом банки потребуют следующие документы:

Загранпаспорт (оригинал и копию со страницы въезда в Эмираты). Действующую визу (оригинал и копию). Подтверждение дохода – это может быть справка с места работы или трудовой договор. Подтверждение адреса фактического проживания, например, счет за коммунальные услуги. Выписка с банковского счета страны проживания за последние полгода. Если у заявителя есть корпоративный счет, нужно предоставить документы, подтверждающие его право собственности или долю в компании, а также выписку по счету за последние шесть месяцев. Подтверждение адреса проживания в ОАЭ.

Письмо об отсутствии возражений от спонсора или работодателя (NOC) на английском или арабском языке.

Банковское рекомендательное письмо из страны проживания, также переведенное на английский или арабский язык.

Резюме, описывающее профессиональный опыт заявителя за последние 5-7 лет.

Фото паспортного размера.

Документы для резидентов

Заявители, которые постоянно проживают в ОАЭ, должны предоставить такой же список документов, а также удостоверение личности Emirates ID. Его можно получить, заполнив eForm в Авторизованном центре набора или на сайте Федерального органа по идентификации и гражданству (FAIC).

Для открытия корпоративного счета можно зарегистрировать оффшорную компанию в ОАЭ с учетной записью. Второй вариант — зарегистрировать ее в свободной зоне ОАЭ: это обойдется дешевле, однако заявителям нужно выполнить более строгие требования к минимальному остатку на счете.

Загранпаспорт директора компании.

Копия страницы паспорта учредителя с отметкой о въезде в страну.

Копии международных паспортов и Emirates ID акционеров в случае, если у них есть статус резидента.

Резюме учредителя фирмы.

Информация о деловом опыте учредителей, действующие контракты и рекомендательные письма учредителей.

Резюме деятельности компании, бизнес-план.

Учредительные документы юридического лица.

Меморандум организации и устав.

Свидетельство о регистрации или лицензия.

Документ о корпоративной структуре и собственности.

Выписка со счета в корпоративном банке за последние 6 месяцев и письмо-рекомендация из банка учредителя.

Данные об источнике средств инвесторов.

Процедура проверки и причины отказа

Обычно банки открывают счет за, но на сегодняшний момент сроки могут затянуться, в особенности, для корпоративных счетов. Перед этой процедурой организации проводят предварительную проверку (pre-approval), чтобы оценить шансы заявителя на успех.

Система Know Your Customer (KYC), действующая во всех банках ОАЭ, подразумевает, что потенциальный клиент должен ответить на все интересующие банк вопросы и предоставить все запрашиваемые документы. Причем они могут возникнуть не только при регистрации счета, но и при совершении банковских операций. Таким образом финансовые организации лучше контролируют транзакции и минимизируют риски.

Наиболее частые причины отказа со стороны банка — неполный пакет документов, отсутствие подтверждения происхождения денежных средств, блокировка других банковских счетов заявителя, многократное нарушение минимальной суммы остатка на счету или, в случае корпоративных клиентов — нарушение лимита на оборот.

для клиентов банков ОАЭ