Расходы, подтвержденные БО-3 от ИП на патенте: можно ли такие затраты принять к учету?

Вопрос

Сотрудник организации в качестве подтверждения расходов к авансовому отчету приложил кассовый чек от ИП на патентной системе налогообложения с отсутствующим обязательным реквизитом «Наименование товара (услуги, работы)». Дополнительно приложена квитанция формы БО-3 с указанием услуги «Балансировка, установка колес».

Возможно ли на основании предоставленных документов признать расход организации на УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаОльга Волкова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Выданный ИП на ПСН при расчете за оказанную услугу балансировки кассовый чек вместе с квитанцией и утвержденным авансовым отчетом будут подтверждать соответствие произведенных расходов подотчетного лица организации установленным требованиям.

Обоснование позиции

Расходы, уменьшающие полученные доходы при применении упрощенной системы налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», принимаются к учету в целях налогообложения при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК. И еще согласно ст. 346.24 НК налогоплательщики, перешедшие на УСН, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н.

В соответствии с п. 1.1 Порядка в Книге в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом (без применения двойной записи) отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.

То есть одним из критериев для признания затрат в налоговой базе и отражения в регистре налогового учета является их документальное подтверждение — в частности, оформление оправдательными документами в соответствии с российским законодательством.

По мнению чиновников, в общем случае подтверждением сумм расходов по оплате приобретенных товаров (работ, услуг) являются первичные документы (платежные документы, акты приемки-передачи, товарные накладные, заключенные договоры и др.), оформленные надлежащим образом, а при покупке за наличные еще чеки ККТ или документы (товарные чеки, квитанции или др.), подтверждающие прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), оформленные продавцами.

Непосредственно уже для норм «обновленной» редакции закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ о ККТ в официальных разъяснениях отмечается: налогоплательщик вправе учесть произведенные подотчетным лицом затраты при наличии авансового отчета работника с приложенными к нему надлежащим образом оформленными оправдательными документами. Если при осуществлении расчетов применялась контрольно-кассовая техника, оправдательные документы должны быть сформированы в соответствии с положениями Закона о ККТ.

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли, как не имеющие надлежащего документального подтверждения.

Одновременно в других письмах указывается, что нарушение контрагентом законодательства при документальном оформлении расчетов само по себе не свидетельствует о неправомерности расходов покупателя. В письме Минфина от 18.02.2019 № 03-03-06/1/10344 пояснено, что кассовый чек подтверждает факт расчетов, но не обосновывает экономическую целесообразность факта хозяйственной деятельности; в связи с этим отсутствие чека ККТ (речь шла об оплате гостиничных услуг) не влияет на включение затрат по проживанию работника в командировке в расходах при налогообложении прибыли организации.

А в совсем «свежем» письме ФНС от 08.04.2022 № АБ-4-20/4292@ упомянуты ст. 252 НК со ст. 1.1, 1.2 Закона о ККТ и разъяснено так:

«...кассовый чек может быть исключительно в электронной форме, без копии, отпечатанной на бумажном носителе. Если данный кассовый чек может быть найден и получен в мобильном приложении „Проверка чеков ФНС России“, то он будет являться документом, подтверждающим расходы. Это утверждение относится и к скан-образу кассового чека с хорошо читаемым QR-кодом, по которому кассовый чек можно найти в мобильном приложении „Проверка чеков ФНС России“».

Сказанное позволяет нам считать, что даже в случае нарушения Закона о ККТ оказавшим услуги индивидуальным предпринимателем неуказание после 01.02.2021 на кассовом чеке наименования товара (работы, услуги) — выданный им кассовый чек вместе с квитанцией и составленным авансовым отчетом будут подтверждать соответствие произведенных расходов установленным требованиям.

Поясним.

В подавляющем большинстве случаев, если речь идет о фискализируемых расчетах после 01.07.2021, подотчетному лицу выдадут «бумажный» кассовый чек (или БСО) либо направят электронный фискальный документ, поскольку после окончания отсрочки практически все организации и ИП при осуществлении ИП обязаны применять контрольно-кассовую технику (пп. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона о ККТ).

Когда пользователь ККТ вправе не применять онлайн-кассу, клиент — подотчетное лицо может подтвердить произведенный расход иными полученными документами.

Как мы поняли, в данном случае у ИП на ПСН при оказании услуг нет права не фискализировать расчеты по п. 2.1 ст. 2 Закона о ККТ, и чек он выдал, но с нарушением реквизитного состава (п. 1 ст. 4.7 закона о ККТ, ч. 17 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ, таблица 3 п. 6, таблица 20 п. 28 и таблица 21 п. 29, таблица 58 п. 74, таблица 59 п. 75, таблица 96 п. 122, таблица 97 п. 123 приложения N 2 к приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@).

Полагаем, что если совокупность имеющихся первичных документов позволяет подтвердить факт несения расходов и их обоснованность (их осуществление с ведома и в интересах организации), то расходы, осуществленные работником, могут быть учтены в целях налогообложения. Но, выражая такое мнение, мы не исключаем иной подход налоговых органов.

Оперативно не были обнаружены примеры судебной практики с аналогичным предметом споров, в то же время, например, в решении АС Волгоградской области от 11.04.2022 № А12-34544/2021 суд сделал вывод, что отсутствие в чеке дополнительных реквизитов не препятствует включению затрат в расходы при исчислении налога на прибыль при условии, если экономическая обоснованность покупки была подтверждена другими документами, в том числе утвержденным авансовым отчетом.