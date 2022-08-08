Налоговики подделывают даты принятия решений по проверкам и назначают штрафы незаконно. Какого мнения придерживаются судьи

В июне Арбитражный суд Северо-Западного округа (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.06.2022 по делу № А21-213/2021) рассмотрел дело, в котором была установлена фальсификация налоговым органом даты решения о привлечении к ответственности.

Материалы дела подтверждали интересные обстоятельства.

Суть дела

Налогоплательщик 02.10.2019 обращался в налоговый орган с требованием выдать решение по результатам рассмотрения материалов выездной налоговой проверки. Потом, 18.10.2019, обращался с жалобой на бездействие налогового органа, выразившееся в невыдаче решения по результатам выездной налоговой проверки. В ответ налоговый орган 22.10.2019 пояснил, что решение по результатам проверки еще не принято, поскольку не согласован состав правонарушения.

Когда наконец появилось решение, датированное 20.09.2019 в нем были ссылки на события и документы, возникшие после указанной даты: то, что контрагент налогоплательщика 18.10.2019 исключен из ЕГРЮЛ, а также ссылки на бухгалтерский баланс на 31.12.2019, поступивший в налоговый орган 09.04.2020.

В результате суды пришли к выводу, что по состоянию на 01.01.2020 решение точно принято не было, а потому срок давности привлечения к налоговой ответственности за неуплату налога на прибыль за 2015 год истек на момент фактического вынесения налоговиками оспариваемого решения.

Давайте порассуждаем.

Налогоплательщики привыкли, что инспекции вольно относятся к срокам составления актов, рассмотрения возражений, составления и вручения решений. Суды особо не возражают.

Из недавнего: «Соблюдение сроков рассмотрения материалов налоговой проверки к существенным условиям процедуры рассмотрения не отнесено» (Постановление АС СЗО от 23.06.2022 по делу № А05-9335/2021).

Но в деле № А21-213/2021 есть особенность: суды установили, что решение инспекции о привлечении к ответственности, датированное 20.09.2019, не могло быть вынесено ранее 09.04.2020.

Перефразируем словами коллег другой отраслевой специализации: неустановленные лица в неустановленном месте в неустановленное время, но не ранее 09.04.2020 внесли в решение инспекции заведомо ложную дату принятия — 20.09.2019.

Вроде бы для налогоплательщика всё закончилось хорошо: привлечение его к ответственности за неуплату налога за 2015 суды признали незаконным.

Но если посмотреть невнимательнее?

Глазами налогоплательщика: неустановленные лица подделали дату на официальном документе, чтобы причинить ему ущерб — незаконно привлечь к ответственности.

Глазами государства: должностные лица инспекции не вынесли вовремя решение, в результате пропустили срок и упустили возможность привлечь налогоплательщика к ответственности за действительно совершенное правонарушение, государство не получит штраф. А потом появились «неустановленные лица» (не будем без доказательств утверждать, что те же, которые должны были вынести вовремя решение) — и попытались этот факт скрыть, подделав дату решения, и тем самым «замести под ковер» нарушение сроков.

Мнение экспертов

Нет ли тут состава по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса?

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями.

«1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства...»

Как разъяснил Пленум Верховного Суда (постановление от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»):

«15. Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (статья 285 УК) судам следует понимать совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими должностными полномочиями...

16. При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) подсудимого состава преступления, предусмотренного статьей 285 УК, под признаками субъективной стороны данного преступления, кроме умысла, следует понимать:

...иную личную заинтересованность — стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.»

Или, может быть, это ч. 1 ст. 292 УК?

Статья 292. Служебный подлог.

«1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим..., не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, ...если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности...»

Пленум Верховного Суда (постановление от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»):

«35. ...Предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК, является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и обязанностей...

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего документа.

Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами».

Ну или может перед нами дисциплинарное правонарушение должностных лиц налогового органа?

А как думаете вы?

Источник: telegra.ph.