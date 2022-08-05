Расходы на разработку мобильного приложения: как учесть их на упрощенке

Речь пойдет про УСН «доходы минус расходы».
Общие правила учета расходов на УСН с объектом «доходы — расходы»
Руководствоваться нужно главой 26.2 НК «УСН». А также положениями главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ.
Но расходы на разработку мобильного приложения не конкретизированы в перечне расходов для УСН.
Но есть подпункт 19 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, и по нему компании на УСН «доходы минус расходы» имеют право учесть для целей налогообложения расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем и по лицензионным соглашениям.
Как все обосновать
Как учесть расходы на разработку приложения
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