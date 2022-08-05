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УСН

Расходы на разработку мобильного приложения: как учесть их на упрощенке

Представим, что вам пришлось потратиться на технологии: вашей фирме понадобилось приложение на телефоне. Как теперь быть с учетом этих сумм?

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Речь пойдет про УСН «доходы минус расходы».

Общие правила учета расходов на УСН с объектом «доходы — расходы»

Руководствоваться нужно главой 26.2 НК «УСН». А также положениями главы 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

Но расходы на разработку мобильного приложения не конкретизированы в перечне расходов для УСН.

Но есть подпункт 19 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ, и по нему компании на УСН «доходы минус расходы» имеют право учесть для целей налогообложения расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем и по лицензионным соглашениям.

Как все обосновать

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