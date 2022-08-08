Возьму потребкредит, потому что потом вещь подорожает. Что не так с этой схемой?

В последнее время даже прежние сторонники «потребов» иногда смотрят в их сторону. Причиной стало не только снижение уровня жизни из-за кризиса, но и высокая инфляция. Люди рассуждают так: зачем я буду копить на ноутбук, телефон или холодильник, если потом они подорожают?

Получается, лучше уж я куплю сейчас в кредит. Допустим, банк мне выдал деньги под 15%. А за тот год, что я копил бы на обновку, товар подорожал бы процентов на 30% — сплошная выгода. Цифры условны, но общий ход мыслей понятен.

Две причины, почему это против принципов финансовой грамотности

Причина № 1

Если у вас снизится или исчезнет доход, платить будет нечем или просто тяжело. Если у вас залоговый кредит (ипотека или авто), банк или вы можете продать залог и погасить часть обязательств. А вот ноутбук или там холодильник б/у резко теряют в цене, особенно если это дорогая модель.

Наличие кредита мешает откладывать и может привести к долговой кабале. Вот человек получает зарплату. Тратит на жизнь и погашение кредита. Некоторые люди и какие-то дополнительные доходы кидают в досрочное погашение «потреба». В итоге не остается средств, чтобы создавать финансовую «подушку безопасности». Ту самую заначку на случай острой потребности в деньгах.

Причина № 2

Легко попасть в кредитную кабалу бесконечных ссуд. Вот человек взял кредит на отпуск или на ноутбук, а через 3 месяца сломалась машина. Зарплата уходит на жизнь и на погашение, заначки нет. Приходится брать новый кредит, потому что откуда взять средства-то.

Ну и повторю банальную, но 100% верную мысль. Люди берут потребкредиты с мыслью о том, что у них нет денег и это вынужденная мера. Но получается, что есть деньги платить ту же сумму и проценты банку.

А есть случай, когда потребкредит все же выгоден и является финансово грамотным решением?

Есть, хотя это редкая ситуация. Отмечу главный момент: это схема для тех, у кого деньги на покупку есть, а не для тех, у кого их нет. Итак, в чем суть? В период резкого роста ставок по вкладам и кредитам бывает такой короткий момент, когда ставки по вкладам в одном банке выше ставок по кредитам в другом банке. Тогда можно проскочить и остаться в небольшом плюсе.

Как раз недавно весной был такой шанс. По вкладам на короткий срок можно было найти доходность 21-22% годовых. Если удалось быстро взять кредит в другом банке процентов под 15%, то заемщик оставался в плюсе.

Например, есть у человека деньги на новую стиральную машину. Он кладет их в банк под 22% и берет кредит под 15%. Погашает долг и разницу кладет себе в карман.