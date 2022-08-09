Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60

Описание счета 60

Счет 60 активно-пассивный, поэтому у него может быть как кредитовое, так и дебетовое сальдо.

Сальдо нужно отражать развернуто, так как дебетовое сальдо счета 60 — это выплаченная предоплата, а кредитовое — задолженность перед поставщиком за полученные, но не оплаченные материальные ценности, работы, услуги.

Аналитический учет по этому счету удобно вести как в разрезе субсчетов, так и по каждому поставщику. Многие бухгалтерские программы позволяют поддерживать такую аналитику. В результате формируются обороты в целом по счету, по субсчетам счета, а при необходимости всегда можно сформировать ОСВ отдельно по каждому поставщику. Последний отчет может служить основой для составления акта сверки расчетов с контрагентом.

Формирование ведомости: правила

В ОСВ должны быть отражены абсолютно все документы по закупке, а также все документы по расчетам:

Кредитовый оборот. В кредите отражаются все операции, связанные с закупкой материальных ценностей, работ, услуг, оборудования, основных средств. Все документы, выставленные поставщиками и подрядчиками: товарные накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры — должны найти отражение в кредите счета 60. Так формируется кредиторская задолженность организации. Если при закупке материалов организация не использует счет 15, то в кредите счета 60 отражаются и неотфактурованные поставки. Здесь же показывается возврат предоплаты от поставщика по неосуществленной им поставке.

Дебетовый оборот. По нему проходят все операции, связанные с оплатой поставщику. Это и погашение задолженности компании, отраженной в кредите счета 60, и операции предоплаты. По дебету должны быть отражены все платежные поручения и кассовые документы, на основании которых производилась оплата. Сюда же попадают данные по операциям взаимозачета и возврату товара поставщику.

Формирование ведомости: пример

Приступаем к составлению ОСВ. Как уже говорилось выше, сальдо в ведомости должно быть развернутое. С этим связаны определенные тонкости при формировании ведомости.

Разберем пример.

Организация А заключила договор с организацией Б на выполнение работ и перечислила ей предоплату в размере 12 000 руб. (в том числе НДС 2 000 руб.) в октябре. В ноябре организация Б выполнила предусмотренный договором объем работ. Организации подписали акт выполненных работ на сумму 12 000 руб. (в том числе НДС 2 000 руб.), на основании которого организация Б выставила счет-фактуру в адрес организации А.

Проводки в бухгалтерском учете организации А:

Дт Кт Сумма Описание Первичный документ Октябрь 60 «Авансы» 51 12 000 Перечислена предоплата организации Б по договору Платежное поручение 68 «Расчеты по НДС» 76 «Расчеты по НДС с авансов выданных» 2 000 Принят к вычету НДС с уплаченного аванса Счет-фактура на аванс от поставщика Ноябрь 20 60 «Расчеты за выполненные работы» 10 000 Отражена в учете стоимость выполненных работ без НДС Акт выполненных работ 19 60 «Расчеты за выполненные работы» 2 000 Отражен НДС Счет-фактура на работы 60 «Расчеты за выполненные работы» 60 «Авансы» 12 000 Зачтена предоплата по договору Бухгалтерская справка 76 «Расчеты по НДС с авансов выданных» 68 «Расчеты по НДС» 2 000 Восстановлен НДС, принятый к вычету с аванса Запись книги продаж 68 «Расчеты по НДС» 19 2 000 Принят к вычету НДС по выполненным работам Запись книги покупок

Как правило, авансы учитываются на сч. 60 субсчет 02, а остальные взаиморасчеты по субсчету 01.

ОСВ за ноябрь по счету 60 «Авансы»

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт 12 000 - - 12 000 - -

ОСВ за ноябрь по счету 60 «Расчеты за выполненные работы»

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт - - 12 000 12 000 - -

ОСВ за ноябрь по счету 60 (синтетический)

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт 12 000 - 12 000 24 000 - -

Если не были сделаны проводки между субсчетами счета 60, то ОСВ будет выглядеть следующим образом:

ОСВ за ноябрь по счету 60 «Авансы»

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт 12 000 - - - 12 000 -

ОСВ за ноябрь по счету 60 «Расчеты за выполненные работы»

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт - - 12 000 - 12 000

ОСВ за ноябрь по счету 60 (синтетический)

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец Дт Кт Оборот по дебету Оборот по кредиту Дт Кт 12 000 - - 12 000 12 000 12 000

ОСВ и показатели баланса

В бухотчетности дебетовое сальдо счета 60 относится в актив баланса (в состав дебиторской задолженности), а кредитовое сальдо — в пассив баланса (в состав кредиторской задолженности). Об этом прямо сказано в п. 73 приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

Как видно из примера, если не выполнять проводки между субсчетами, то сальдо счета 60 будет завышено и по дебету, и по кредиту. А это в свою очередь приведет к искажению строк баланса.

Итоги

Смысл такого регистра бухгалтерского учета, как ОСВ, достаточно прост: эта ведомость показывает сальдо на начало периода, все обороты за период, сальдо на конец периода. Сальдо счета 60 должно быть развернутым, поскольку оно влияет на показатели строки баланса: дебетовое — на величину дебиторской задолженности, а кредитовое — на величину кредиторской задолженности.

Когда организация работает с поставщиками по принципу «сначала деньги — потом стулья», то предоплату нужно отражать на отдельном субсчете. А после того как в учете будут проведены выполненные поставщиком обязательства, необходимо сделать проводки внутри счета. Эти обороты также нужно отразить в ОСВ. Тогда сальдо счета будет достоверным и в соответствующие строки баланса попадет правильная информация.