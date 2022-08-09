А еще поговорим о преимуществах разведки — финансового преданализа, когда ваш оппонент еще не знает, что его анализируют.
Если вам кажется что у вас воруют, возможно, вам и не кажется. Причем тут публичная отчетность?
Один из топовых экспертов «Клерка» Кирилл Соппа объясняет, зачем нужна публичная отчетность компании и что с ее помощью можно сделать.
Акция! Сэкономьте 40% сегодня!
Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!
Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!
Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.