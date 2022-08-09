Финансовый анализ

Если вам кажется что у вас воруют, возможно, вам и не кажется. Причем тут публичная отчетность?

Один из топовых экспертов «Клерка» Кирилл Соппа объясняет, зачем нужна публичная отчетность компании и что с ее помощью можно сделать.

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А еще поговорим о преимуществах разведки — финансового преданализа, когда ваш оппонент еще не знает, что его анализируют.

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НДС

При оказании электронных услуг юрлицам иностранные компании не будут вставать на учет в ФНС

С 4 квартала 2022 года иностранные фирмы сами не будут платить НДС при оказании электронных услуг российскому бизнесу. Это будут делать покупатели как налоговые агенты. Но инофирмы по-прежнему обязаны вставать на учет в ФНС. Эту обязанность отменят.

Подотчет, командировки

Служебное задание защитит расходы перед ФНС и станет доказательством в суде

Служебное задание для командировки в 2022 году оформлять не нужно. Обязательно оно, если это предусмотрено локальным нормативным актом у конкретного работодателя. Действительно ли без этого документа можно обойтись или он все-таки пригодится? Разберемся, когда служебное задание спасет организацию от претензий ФНС и проигрыша в суде.

Служебное задание защитит расходы перед ФНС и станет доказательством в суде

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Бухгалтерский учет

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60

ОСВ представляет собой свод данных по хозяйственным операциям, которые проводятся с использованием этого счета. Особенности формирования ОСВ связаны с тем, что счет 60 является активно-пассивным. Приведем образец такой ведомости и расскажем о ее заполнении.

Особенности оборотно-сальдовой ведомости по счету 60
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