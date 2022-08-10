Зачем ЦБ ввел полугодовой «карантин» на ценные бумаги нерезидентов и что это значит для фондового рынка

Регулятор ввел ограничение, согласно которому сделки с ценными бумагами, переведенными инвесторами из-за рубежа, замораживаются до февраля 2023 года. Российские депозитарии и регистраторы не смогут совершать по ним операции. Исключением станут бумаги, которые были куплены до 1 марта 2022 года.

Есть случаи, когда брокеры предлагают своим клиентам приобрести в иностранных юрисдикциях ценные бумаги у нерезидентов c обещаниями перевести такие активы в российские депозитарии, сообщил Банк России. Такие операции рискованны. Чтобы предотвратить спекулятивные сделки и не обрушить российский фондовый рынок, регулятор ввел эту меру.

В полугодовой «карантин» попадают также ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями (кроме резидентов Республики Беларусь) у других нерезидентов с 25 июня 2022 года и до даты переквалификации счета депо типа «С» в обычный счет депо.

При этом ограничения не распространяются на акции, которые были конвертированы из депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года. Нововведения не коснутся акций, которые будут получены в связи с исполнением договора займа ценных бумаг или второй части сделки репо, когда по первой части сделки передавались депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении таких акций, подчеркивают в ЦБ. Исключением также являются сделки с разрешением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Что происходит и какие есть риски

Из-за санкций ценные бумаги российских компаний за рубежом резко обвалились, так как зарубежные инвесторы продавали их с большим дисконтом. При покупке подешевевших акций за рубежом и последующей перепродажей в России инвесторы могли бы получить дополнительную прибыль.

Ряд брокеров стали очень агрессивно рекламировать данную услугу, говорит заместитель генерального директора по активным операциям ИК «Велес Капитал» Евгений Шиленков. По его словам, это рискованно.

«Клиент должен понимать, что покупает опцион в косвенном виде, то есть приобретает права владения бумагами, которые не обслуживаются, не переводятся в НРД, по которым нет гарантированного возврата и оплаты», — объясняет он.

Однако чаще всего клиенты не понимают, как устроена услуга.

«Они видят цену, дисконт (разницу в цене между российским рынком и иностранной площадкой — прим. авт.) и думают, что это прямой арбитраж (несколько сделок — прим.авт.), которым они смогут воспользоваться и получить прибыль», — говорит он. Клиента это может вводить в заблуждение, а для брокера является маржинальным бизнесом, считает Шиленков.

При этом гарантий, что брокер сможет перевести бумаги из иностранной юрисдикции в российский депозитарий, нет.

С одной стороны, есть большой дисконт в бумагах и потенциальный заработок, с другой стороны — отсутствие механизма, подтверждающего права владения и перевода этих бумаг в российские контуры, говорит эксперт.

«Поэтому надо быть крайне осторожным в этих инвестициях», — предупреждает он.

Как «карантин» повлияет на российский фондовый рынок

Решение ЦБ защищает российский фондовый рынок от чрезмерного давления, не дает упасть котировкам компаний, которые торгуются на Мосбирже, прокомментировал Банки.ру руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

«Это защитит рынок и снизит потенциальную волатильность по многим инструментам», — полагает он.

Он добавил, что ограничения никак не скажутся на «Финаме», так как компания не занимается такими операциями и не планирует в дальнейшем.

Решение ЦБ позитивно для российского рынка акций, говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Оно снижает потенциальный навес массы продавцов, которые приобретали бумаги у нерезидентов по заниженным ценам. Теперь риски появления таких крупных sell-only (только продающих — прим. авт.) участников должны быть пересмотрены, а значит закладываемый в цену дисконт исчезнет», — говорит аналитик.

Он отмечает, что индекс Мосбиржи реагирует положительно на меру ЦБ. Дополнительной поддержкой выступает новость о том, что открытие доступа к торгам акциями «недружественным» нерезидентам сдвигается.

«Это провоцирует закрытие спекулятивных коротких позиций», — замечает он.

Для рядового инвестора, купившего российские акции на Мосбирже, никаких изменений нет. На рынке просто не появится избыточного объема предложения, что положительно с точки зрения уровня котировок.

По мнению Шиленкова, сразу ограничения никак не отразятся на российском фондовом рынке.