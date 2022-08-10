Как провести в учете прощение иностранцем долга по займу

Очень часто учредители дают в долг деньги своей компании. В сложившейся сейчас в стране ситуации, многим организациям заимодавцы прощают долг, в том числе и по процентам.
Основания для прощения долга
Прощение долга производится в соответствии со статей 415 Гражданского кодекса.
Прощение долга представляет собой двустороннюю сделку с подразумеваемым по общему правилу согласием должника на ее совершение: обязательство считается прекращенным с момента получения должником уведомления кредитора о прощении долга, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Прощение долга по договору займа следует оформить соглашением в письменной форме (то есть это не будет считаться односторонней сделкой), главное — указать предмет соглашения и подписать соглашение обеими сторонами.
Может ли прощенный долг быть вкладом в имущество общества
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