Как составить договор поставки товара с предоплатой

Общие положения о договоре, виды предоплаты (100%, 50% и т. д.)

Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи, хотя имеет и существенные отличия от него, о которых мы расскажем далее. Сделка регулируется § 3 гл. 30 ГК РФ, хотя к ней применяются и общие нормы о купле-продаже.

Сторонами договора являются поставщик и покупатель, которыми могут быть как физические лица, так и юридические. При этом поставщиком всегда выступает лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью (ст. 506 ГК РФ), в отличие от договора купли-продажи, где продавцом может быть любой субъект.

Кроме того, товар, передаваемый по рассматриваемой сделке, приобретается только для предпринимательства, т. е. не для личных целей (ст. 506 ГК РФ), в отличие от обычной купли-продажи, когда вещь покупается для любых законных потребностей.

Условие о предоплате означает, что покупатель перечисляет деньги до момента передачи товара. Такая позиция более всего выгодна поставщику, т. к.:

предварительный расчет снижает его риски;

он может потратить предоплату на приобретение поставляемой продукции.

Покупатель же в случае с предоплатой становится менее защищенной стороной, т. к. поставщик может нарушить условия договора, что грозит потерей и времени, и денег. Предварительная оплата имеет смысл для приобретающей стороны только в том случае, если речь идет о товаре, цена на который неустойчива и может быстро подрасти.

Если условие о предварительном расчете не будет установлено, покупатель имеет право оплатить продукцию только после ее получения.

Предварительная оплата бывает:

полной(100%), когда вся сумма по договору выплачивается до поставки продукции;

частичной или смешанной (как правило, с предоплатой в размере 50%), когда вторая часть оплаты переводится после получения товара.

Еще один вариант подобной сделки — договор с положениями о продаже товара в кредит (ст. 823 ГК РФ). Причем кредитные отношения касаются только той части суммы, которая оплачивается после передачи вещи.

Формируем условия о предоплате

Срок расчетов в договоре поставки с предоплатой устанавливается либо определенной датой, либо временным промежутком, но всегда наступает до поставки товара. Если предоплата оговорена в сделке, но срок ее не определен, то:

Оплачивать продукцию необходимо в течение 7 дней с момента выставления подобного требования поставщиком (ч. 2 ст. 314 ГК РФ).

Неустойка за просрочку платежа может быть насчитана только со дня поставки товара (пост. ФАС Поволжского округа от 17.11.2011 по делу № А12-2943/2011).

При отгрузке продукции до предоплаты покупатель обязан рассчитаться в день поставки или сразу же после нее (п. 1 ст. 486 ГК РФ). В противном случае на сумму будут начислены проценты по ст. 395 ГК РФ, срок при этом отсчитывается с момента отгрузки плюс от 2 до 5 операционных дней, необходимых для банковского перевода (п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

Кроме того, п. 4 ст. 487 ГК РФ позволяет установить в договоре поставки с предоплатой обязанность продавца платить процент с суммы предоплаты как плату за пользование коммерческим кредитом (п. 13 пост. Пленума Верховного суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998). Если сделкой не определены размер и порядок выплаты процентов, то первое условие исчисляется в соответствии со ставкой рефинансирования (п. 2 ст. 823, п. 1 ст. 809 ГК РФ), а перечисление процентов осуществляется ежемесячно (п. 2 ст. 809 ГК РФ).

При смешанной предоплате рекомендуется в интересах покупателя оговорить в тексте договора, что на вторую половину оплаты, в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются проценты за пользование суммой отсрочки. Также целесообразно при частичной предоплате или поставке товара партиями определить, какая часть продукции оплачивается авансом, если стороны сделки являются плательщиками НДС.

Договор поставки начинается так:

Ответственность сторон (приостановка поставки, возврат аванса по договору)

При невыплате аванса поставщик имеет право:

приостановить передачу товара (п. 2 ст. 487, ст. 328 ГК РФ);

отказаться от своих обязательств полностью и потребовать возмещения убытков (п. 2 ст. 328 ГК РФ);

поставить продукцию и потребовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ;

передать товар и потребовать неустойку, если такое условие оговорено договором поставки с предоплатой.

Если свои обязательства не выполняет продавец, то покупатель может требовать (п. 3 ст. 487 ГК РФ): передачи оплаченной продукции;

возврата предварительной оплаты.

В каких случаях не получится истребовать аванс? Судебная практика по данному вопросу содержит следующие прецеденты.

Если в договоре есть особое условие о том, что возврат предоплаты происходит после расторжения сделки, то получить аванс можно будет только после досрочного прекращения договора (определение ВАС РФ от 19.09.2013 № ВАС-7332/13 по делу № А56-44434/2011).

Если покупатель не внес установленный договором поставки с предоплатой аванс в полном размере, то и у поставщика не возникает обязанности передать товар. Более того, в таком случае покупатель не сможет истребовать свой аванс на основании п. 3 ст. 487 ГК РФ (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 08.04.2013 по делу № А43-17586/2012).

Если товар еще не был получен и срок его передачи не наступил, а покупатель желает вернуть предоплату, то он не может требовать выплаты процентов за пользование авансовой суммой (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.06.2011 по делу № А43-12388/2010).

При поставке товара в срок аванс покупателю не возвращается (постановление ФАС Поволжского округа от 21.02.2011 по делу № А57-7141/2010).

Итоги

Итак, поставка с предварительным расчетом бывает 2 видов: с полной и частичной предоплатой. При этом оплата всегда производится до поставки товара. Законодатель регулирует вопросы предоплаты недостаточно подробно, поэтому при составлении договора желательно предусмотреть условие о предоплате максимально детально и четко. Образец договора поставки товара с предоплатой вы можете скачать на нашем сайте. На его основе нетрудно будет составить свой вариант, изменив условие о размере предоплаты и указав срок, в который должна быть выплачена остальная часть средств.