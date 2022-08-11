Банковские карты

Могут ли за долги списать деньги с карты ребенка?

Возможно, вам пригодится информация по поводу того, можно ли списать долги с карты ребенка и в каких случаях.

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Какая карта может быть у ребенка

Разные банки предлагают детские карточки, мы поговорим не о плюсах и минусах каждого продукта.

Основная классификация детских карт такова:

  • карта, оформленная на ребенка по его паспорту; 
  • дополнительная карта на ребенка, привязанная к счету родителя.

Первый вариант

Как можно догадаться, для оформления первого типа карт подросток должен достигнуть возраста 14 лет, чтобы получить свой собственный паспорт.

В таком случае карту можно привязать к его собственному счету, за долги родителей мальчик или девочка отвечать не будет.

Впрочем, можно оформить допкарту и к счету родителя подростка старше 14 лет - это уже на выбор клиента.

Второй вариант

Детям до 14 лет можно оформить только карту, привязанную к счету родителя. Таким образом, на этот счет распространяются все правила списания долгов. Это же обычный "взрослый" счет. А дополнительные карточки вы можете оформлять как на несовершеннолетних, так и на взрослых.

В таком случае в рамках исполнительного производства деньги могут списываться и с "детской" карты, даже если она единственная привязана к этому счету.

Что говорит закон

У нас есть ст. 446 ГПК РФ, которая описывает, на какое имущество нельзя обратить взыскание по исполнительным документам.

Там указано в том числе то, что нельзя списать средства выше прожиточного минимума. К детским картам это тоже относится.

А еще есть ст. 101 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", там уже рассматривается, какие виды доходов нельзя арестовать за долги. И там в том числе указаны детские пособия.

То есть, если выплаты на ребенка от государства поступили на "детскую" карту, то списать их нельзя.

В общем, на привязанную ко взрослому счету карту ребенка распространяются все те же правила, что и на другую карту. А точнее, на счет, потому что карты - это только пластиковые носители, а деньги лежат на счетах.

Ребенок старше 14 лет может открыть отдельный счет и карту на свой паспорт, вот этот счет к родителям отношения не имеет.

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