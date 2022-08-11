Малый и средний бизнес

Цитата дня. Про нелюбовь к бедным

Неординарно и даже немного скандально выразил свою точку зрения на сельское предпринимательство один бизнесмен и общественник.

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Глава сельскохозяйственного предприятия «Галкинское», председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко дал интервью журналистам и среди прочего сказал так:

«Я не люблю бедных людей. Мне за это утверждение неоднократно прилетало, но я продолжаю на этом настаивать.

Смотрите, если у меня в селе все соседи богатые и умеют что-то делать — табуреточки, колбасу, что угодно, — большая вероятность, что я тоже с ними стану богатым. А если они нищие, они же у меня ничего не покупают. Поэтому я за то, чтобы все были богатыми».

Какой оптимист, однако.

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