ГК РФ

Пять случаев, когда даже обязательный наследник не получит свою долю

Определенным категориям лиц закон позволяет получить часть имущества наследодателя даже при том, что оно было завещано совершенно другим людям. Обязательная доля составляет не менее половины от той доли в наследстве, что перешла бы к человеку при отсутствии завещания.

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К таким привилегированным наследникам относятся дети до 18 лет, а также нетрудоспособные дети, родители и супруг наследодателя и его нетрудоспособные иждивенцы из числа родственников или даже посторонних людей, если они жили совместно с наследодателем не менее года до его смерти (ст. 1149 ГК РФ).

В каких-то ситуациях правило об обязательной доле действительно необходимо — например, когда отец завещал все свое имущество посторонней женщине, оставив несовершеннолетних детей ни с чем.

Но есть и совершенно обратные примеры — когда условная сожительница, которая прожила с мужчиной год, после его смерти начинает претендовать на его имущество наравне с законными наследниками. При этом ее не было рядом в последние дни жизни наследодателя, когда ему требовались медицинская помощь и уход.

В подобных ситуациях правило об обязательной доле выглядит несправедливым и можно выделить несколько способов защиты от таких нежелательных обязательных наследников для тех, кому было завещано имущество наследодателя.

Наследник не нуждается в своей обязательной доле

Можно доказать, что обязательный наследник не так нуждается в наследственном имуществе, как наследник по завещанию. Суд вправе уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении, если:

  • обязательный наследник вовсе не пользовался имуществом наследодателя, тогда как наследник по завещанию использовал его либо для проживания (квартиру, дом и т. д.), либо для работы (мастерская, инструменты и т. п.) — однако в рамках обязательной доли приходится передать это имущество обязательному наследнику,
  • и при этом имущественное положение наследника по завещанию намного хуже, чем у обязательного наследника (ч. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Верховный суд РФ применил это правило в споре между вдовой наследодателя (наследницей по завещанию) и его дочерью (обязательной наследницей): первая нуждалась в жилье, была инвалидом, тогда как вторая имела собственное жилье и не имела намерения пользоваться имуществом отца (дело № 5-КГ19-181).

Незавещанное имущество покрывает стоимость обязательной доли

Закон предусматривает, что выдел обязательной доли в первую очередь осуществляется из незавещанной части имущества наследодателя. И только, если этого недостаточно, делится то, что было завещано (ч. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Поэтому, когда подтверждается, что размер обязательной доли соответствует стоимости незавещанного имущества, можно избежать раздела завещанного. Стоимость имущества при этом определяется по состоянию на дату открытия наследства (день смерти наследодателя).

Полученное наследство дороже, чем обязательная доля

Если обязательный наследник и так получает часть имущества наследодателя по какому-то иному основанию (как призванный к наследованию в составе очереди законных наследников или же указан в завещании), то он не может еще сверх этого получить свою обязательную долю.

В состав обязательной доли засчитывается все, что уже перешло к наследнику — в т.ч. стоимость завещательного отказа в пользу него. Поэтому наследник по завещанию может защититься от претензий обязательного наследника, если тот получил часть имуществ наследодателя, соразмерную его обязательной доле.

Например, сын-инвалид получил половину банковского вклада матери на сумму 2 млн рублей и претендует еще на часть квартиры, которая была завещана дочери. Его обязательная доля составляет 1/4 этой квартиры, что покрывается стоимостью перешедшего к нему вклада — поэтому его претензии в данном случае необоснованны.

Требование вернуть долг наследодателя

Обязательный наследник, равно как и все остальные, принявшие наследство, отвечает по долгам своего наследодателя в рамках стоимости полученного имущества.

Поэтому когда, условно, наследник по завещанию предъявляет требование об уплате долга, который не вернул ему наследодатель, обязательный наследник должен расплатиться в пределах своей доли.

Если часть долга, перешедшая обязательному наследнику, больше стоимости его наследства, то фактически никакого наследства он не получает: ему придется либо вернуть его, либо выплатить его стоимость.

Признание недостойным наследником

Если суд признает наследника недостойным, он лишается права на обязательную долю. Такое возможно в следующих случаях:

  • если установлено, что этот наследник умышленно и противозаконными способами способствовал или пытался способствовать призванию к наследованию себя или других лиц либо пытался увеличить долю в наследстве для себя или других лиц. Эти обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке;
  • если доказано, что наследник злостно уклонялся от содержания наследодателя, если такая обязанность возлагалась на него законом. Для этого нужно подтвердить, что обязательный наследник не платил алименты, взысканные с него в пользу наследодателя, при этом скрывал свои доходы и делал все, чтобы воспрепятствовать исполнению решения суда,
  • если родитель был в свое время лишен родительских прав, он не может претендовать на наследство своего ребенка в будущем (ст. 1117 ГК РФ).

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