Цитата дня. Про куртку Hermes

И главным образом потому, что из-за параллельного импорта появится больше контрафакта: продавцы не смогут проверять, не подделка ли перед ними, как и покупатели.

Хотя маркетплейсы типа Ozon и Яндекс Маркета уже решили создать для борьбы с подделками специальную систему, проблему она не решит. Вот что говорит президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и Йармарка Александр Перемятов:

"Возможно, подделок мировых брендов и станет меньше, но истинным любителям люксовых марок итак уже давно понятно: самый верный способ приобрести куртку, допустим, Hermes — это купить ее в другой стране, там, откуда бренд официально не уходил".

И добавляет: единственный выход в этой ситуации - потихоньку развивать свое производство. Хотя бы качество будет проще проверять.