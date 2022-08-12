Импорт

Цитата дня. Про куртку Hermes

Эксперты пытаются оценить, поможет ли с поставками товаров параллельный импорт. Спойлер: скорее всего, нет.

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И главным образом потому, что из-за параллельного импорта появится больше контрафакта: продавцы не смогут проверять, не подделка ли перед ними, как и покупатели. 

Хотя маркетплейсы типа Ozon и Яндекс Маркета уже решили создать для борьбы с подделками специальную систему, проблему она не решит. Вот что говорит президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров SLAVA и Йармарка Александр Перемятов: 

"Возможно, подделок мировых брендов и станет меньше, но истинным любителям люксовых марок итак уже давно понятно: самый верный способ приобрести куртку, допустим, Hermes — это купить ее в другой стране, там, откуда бренд официально не уходил". 

И добавляет: единственный выход в этой ситуации - потихоньку развивать свое производство. Хотя бы качество будет проще проверять. 

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