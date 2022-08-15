Пенсионеру без спроса выпустили карту за 9500 рублей. Как не оказаться в такой ситуации

Ситуация

Один из посетителей форума banki.ru описал такой случай.

У мужчины была оформленная давно пенсионная карта МИР Union Pay от Россельхозбанка. В какой-то момент она исчезла из интернет-банка.

Клиент позвонил в техподдержку. Там ему дали странную информацию: якобы человек сам же сдал ее в банк, хотя пластик был по-прежнему у него.

По телефону сказали обратиться в офис РСХБ. В отделении банка сообщили, что исправить ситуацию не могут, единственный вариант — перевыпуск карты.

Перевыпуск так перевыпуск. Человек получил новый пластик, а потом пришел домой и в интернет-банке обнаружил, что за выпуск новой карточки с него сняли комиссию 9500 рублей. При этом о комиссии никто не предупреждал.

Что произошло

Если мы зайдем на сайт РСХБ сейчас, то увидим, что на данный момент банк предлагает выпустить карту «Пенсионная» двух видов.

Первый вид — платежной системы МИР, моментальная или классическая карта. Их выпуск бесплатен.

Второй вид — кобейджинговые карты МИР Union Pay, тоже моментальные и классические.

Выпуск первой стоит 7500 рублей, второй — 9500 рублей. Моментальные карты — неименные и их выдают сразу, классические с фамилией делают некоторое время.

Получается, что мужчине изготовили новую карту по новому тарифу.

После февральских событий и ухода из России систем Visa и Mastercard вырос спрос на карточки китайской системы Union Pay. Ими можно платить в некоторых точках за границей и на некоторых иностранных сайтах. Карты UP выпускает очень мало банков — и они тут же после роста спроса повысили тарифы до 7-15 тыс за выпуск подобного пластика.

Вот и получилось, что у мужчины раньше была бесплатная или дешевая (не уточняется) карточка МИР Union Pay, потому что раньше спроса не было и тарифы были иными. А с новым тарифом под шумок мужчине выпустили за 9500 рублей пластик. Ладно, тарифы поменяли, но сотрудники отделения могли бы и предупредить клиента-пенсионера!

Как не попасть в такую ситуацию

Актуально не только для пенсионеров, но и для любых клиентов банков.

При перевыпуске карты уточняйте, не поменялись ли условия обслуживания и как именно.

Тут бывают разные подходы, иногда перевыпуск карты делают по старым тарифам, даже если точно такие карточки уже не выдают. Мне так недавно делал АК Барс перевыпуск старой карты.

Как уточнять

У сотрудника банка в офисе и или по телефону. Самый простой способ, но надежность не 100%. Есть небольшая вероятность, что попадется неквалифицированный сотрудник и скажет все неверно. Устные пояснения не имеют юридической силы.

В тарифах на сайте. У каждой карты есть файл или несколько файлов с тарифами. Там все подробно описано, в том числе и про перевыпуск.

При подписании договора или принятии оферты онлайн там тоже могут быть указаны тарифы. А может быть общая фраза, типа я соглашаюсь с условиями обслуживания и т.д. Тогда опять же идем на сайт и изучаем файл с тарифами.