Несмотря на громкие лозунги и обещания помогать бизнесу, особенно малому, для многих предпринимателей поддержка так и осталась недоступной или принесла больше проблем, чем пользы. Журналисты опросили представителей бизнеса и Тимур Хубаев выразил идею, которая точно близка любому бухгалтеру. Согласны с экспертом?
Цитата дня. Про понятный НК
Бизнесменов спросили — что им нужно для нормальной работы? Кроме пожеланий не менять правила игры, помогать реально, а не на бумаге и отменить проверки, прозвучало предложение сделать уже наконец налоговое законодательство простым и понятным.
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