Общество

Цитата дня. Про понятный НК

Бизнесменов спросили — что им нужно для нормальной работы? Кроме пожеланий не менять правила игры, помогать реально, а не на бумаге и отменить проверки, прозвучало предложение сделать уже наконец налоговое законодательство простым и понятным.

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Несмотря на громкие лозунги и обещания помогать бизнесу, особенно малому, для многих предпринимателей поддержка так и осталась недоступной или принесла больше проблем, чем пользы. Журналисты опросили представителей бизнеса и Тимур Хубаев выразил идею, которая точно близка любому бухгалтеру. Согласны с экспертом?

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Мероприятия

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Переход на ЭДО

Электронный архив: как организовать его в компании и почему пора это сделать

Если сравнить положение электронного документооборота 3 года назад и сегодня, можно сильно удивиться. Раньше организации относились к ЭДО по принципу «нам не надо». Сейчас так рассуждать уже сложнее — пандемия изменила мир.

Электронный архив: как организовать его в компании и почему пора это сделать
Общество

Цитата дня. Про понятный НК

Бизнесменов спросили — что им нужно для нормальной работы? Кроме пожеланий не менять правила игры, помогать реально, а не на бумаге и отменить проверки, прозвучало предложение сделать уже наконец налоговое законодательство простым и понятным.

Цитата дня. Про понятный НК
ЭДО

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года

С 1 июля 2021 года порядок работы с электронными счетами-фактурами регулируется приказом Минфина от 05.02.2021 № 14н. Этим порядком предусмотрены правила выставления и получения счетов-фактур в электронном виде при реализации прослеживаемых товаров, а также правила составления зашифрованных счетов-фактур.

Новые правила для электронных счетов-фактур с 1 октября 2022 года
Расчеты с работниками

Расчеты с физлицами: риски и как их избежать

Платежи в адрес работников и сторонних исполнителей – неотъемлемая часть деятельности любого бизнеса. Ошибки и неучтенные нюансы могут привести к неприятным последствиям. Расскажем, какие риски несет бизнес при массовых выплатах физлицам, как их избежать и как накажут за ошибки.

Расчеты с физлицами: риски и как их избежать
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