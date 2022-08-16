Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Вакансии за 16 августа

  1. зарплата не указана, Москва, полная занятость
  2. от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Главный бухгалтер рабочей группы в аутсорсинговую компанию в ООО Финансовая группа Маяк
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  4. Старший бухгалтер в Коттон Вэй
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость

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Мероприятия

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Трудовые отношения

Трудовой договор с единственным учредителем. Почему специалисты не согласны с министрами

Минтруд решил, что генеральный директор, который является 100% учредителем, не может себе платить заработную плату. Свое мнение Минтруд сформулировал в двух письмах: № 14-5/ООГ-2808 от 27.04.2022 и № 14-6/ООГ-4038 от 17.06.2022. Стоит ли напрямую применять данное письмо к действию? Разбираемся.

Трудовой договор с единственным учредителем. Почему специалисты не согласны с министрами
Трудовые отношения

Одинокую мать нельзя уволить, даже если у нее нет статуса матери-одиночки

Перед увольнением по сокращению штата работодатель запросил в соцзащите сведения о сотруднице. Чиновники ответили, что статуса матери-одиночки у сотрудницы нет. Женщину сократили.

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