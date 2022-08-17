Способы начисления амортизации в бухгалтерском учете

Что такое амортизация основных средств и нематериальных активов

Амортизация в бухгалтерском учете заключается в постепенном погашении стоимости основных средств (ОС) или нематериальных активов (НМА) в течение определенного периода. Описание особенностей этого процесса содержится с 2022 года — в ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (до 2022 года — в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»), и ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 01.01.2024 вступит в силу новый стандарт о нематериальных активах — ФСБУ 14/2022).

С учетом положений п. 28 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» амортизацию не начисляют по:

инвестиционной недвижимости, учитываемой по переоцененной стоимости;

ОС с неизменными потребительскими свойствами. К ним относят, например, земельные участки, объекты природопользования (водные объекты, недра и другие природные ресурсы), музейные предметы и коллекции;

законсервированных и не используемых в деятельности организации объектов ОС, предназначенных для реализации законодательства РФ о мобилизационной подготовке и мобилизации.

По другим временно не используемым и (или) законсервированным ОС амортизация начисляется в обычном порядке (п. 30 ФСБУ 6/2020).

До конца 2021 года согласно п.17 ПБУ 6/01 амортизация не начислялась по ОС:

принадлежащим некоммерческим организациям;

с неизменными потребительскими свойствами;

прочим ОС, перечисленным в п. 17 ПБУ 6/01.

Амортизация по НМА не начисляется только некоммерческими организациями (п. 24 ПБУ 14/2007).

Как начисляется амортизация в бухучете

Для начисления амортизации по ОС применяются следующие способы:

п. 37 ФСБУ 6/2020 «Основные средства», действующий с 2022 года п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», действовавший до конца 2021 года Линейный Линейный Уменьшаемого остатка Уменьшаемого остатка Пропорционально количеству продукции (объему работ). Пропорционально количеству продукции (объему работ) По сумме чисел лет полезного использования

Для начисления амортизации по НМА применяют все методы, применяемые ФСБУ 6/2020 (п. 28 ПБУ 14/2007).

Периодичность начисления амортизации ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не регламентирована. До конца 2021 года амортизацию в бухгалтерском учете необходимо было начислять ежемесячно.

Организации с упрощенным бухучетом самостоятельно выбирают периодичность начисления амортизации по ОС. При этом они также вправе начислять ее 1 раз в год (на 31 декабря).

Какие изменения по новым стандартам нужно учитывать при начислении амортизации:

Показатель ФСБУ 6/2020 «Основные средства», действующий с 2022 года ПБУ 6/01 «Учет основных средств», действовавший до конца 2021 года Начало начисления амортизации С даты признания объекта ОС в бухгалтерском учете. Допускается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ОС (пп. "а" п. 33 ФСБУ 6/2020) С 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия ОС к бухгалтерскому учету (п. 21 ПБУ 6/01) Окончание начисления амортизации С даты списания объекта ОС с бухгалтерского учета. Допускается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС (пп. "б" п. 33 ФСБУ 6/2020). Полное погашение стоимости ОС при продолжении его использования свидетельствует о том, что СПИ и (или) другие элементы амортизации объекта своевременно не скорректированы. Это следует из п. п. 32, 37 ФСБУ 6/2020 С 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости ОС либо списания его с бухгалтерского учета (п. 22 ПБУ 6/01) Основания для приостановления амортизации Ликвидационная стоимость ОС стала больше или равна его балансовой стоимости (п. 30 ФСБУ 6/2020) консервация ОС на срок более трех месяцев; восстановление ОС продолжительностью более 12 месяцев (п. 23 ПБУ 6/01) Расчет суммы амортизации (СПИ определен периодом времени) При линейном способе - исходя из балансовой стоимости ОС, уменьшенной на ликвидационную стоимость, и оставшегося СПИ. При способе уменьшаемого остатка не регламентируется ФСБУ 6/2020. Другие способы амортизации не предусмотрены (п. 35 ФСБУ 6/2020). При любом способе не подлежит амортизации ликвидационная стоимость (п. 32 ФСБУ 6/2020) При линейном способе - исходя из первоначальной стоимости ОС и всего СПИ. При способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости ОС на начало года, СПИ и коэффициента не выше 3, установленного организацией. При способе "по сумме чисел лет срока полезного использования" - исходя из первоначальной стоимости и соотношения, в числителе которого - число лет до конца СПИ, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования (п. 19 ПБУ 6/01) Проверка и изменение элементов амортизации Элементы амортизации проверяют на соответствие условиям использования ОС в конце каждого отчетного года и при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении. Необходимые корректировки отражаются в учете как изменения оценочных значений (п. 37 ФСБУ 6/2020) ПБУ 6/01 установлено, что способ начисления амортизации по группе однородных объектов изменению не подлежит, а СПИ пересматривается только в случаях реконструкции и модернизации ОС (п. п. 18, 20 ПБУ 6/01). Однако СПИ и способ начисления амортизации являются оценочными значениями и могут изменяться на основании п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений". СПИ подлежит проверке на необходимость изменения не реже чем ежегодно (п. 2 Рекомендации Р-6/2009 КпР "Изменение срока полезного использования основных средств в течение эксплуатации"). Аналогично проверяться должен и применяемый способ начисления амортизации Обесценение объектов ОС Проверка объектов ОС на обесценение и учет обесценения предусмотрены п. 38 ФСБУ 6/2020 В ПБУ 6/01 отсутствуют нормы, регулирующие обесценение ОС. Вместе с тем проверка объектов ОС на обесценение и отражение обесценения в учете предусмотрены п. п. 1, 2, 3, 4 Рекомендации Р-56/2016-КпР "Обесценение основных средств"

Рассмотрим формулы начисления амортизации (на примере ОС):

Линейный способ:

Аос = (БС - ЛС) / СПИ,

где:

Аос — амортизация ОС за отчетный период;

БС — балансовая стоимость актива;

ЛС — ликвидационная стоимость актива;

СПИ — оставшийся срок полезного использования.

Пример 1

Организация приобрела компьютер первоначальной стоимостью 70 000 руб. Дата ввода в эксплуатацию — 04.07.2022. Дата признания в бухучете 01.08.2022. Срок полезного использования — 3 года. Учетной политикой предусмотрен линейный способ расчета амортизации, лимит отнесения к ОС в БУ - 40 000 руб., ликвидационная стоимость - 20 000 руб.

Организация начисляет амортизацию с 01.08.2022.

Сумма Аос = (70 000 - 20 000) / 36 = 1 388,89 руб.

Способ уменьшаемого остатка:

Аос = (БС - ЛС) / СПИ × К,

где:

К — повышающий коэффициент со значением ≤ 3 (устанавливается организацией).

Пример 3 (можно применять до конца 2021 года)

Исходные условия — из примера 1. Учетной политикой предусмотрен способ начисления амортизации по сумме чисел лет полезного использования.

Определим сумму чисел лет полезного использования (СПИс): 1 + 2 + 3 = 6.

СПИо в первый год эксплуатации = 3.

Годовая Аос = 70 000 × 3 / 6 = 35 000 руб.

Аос за август = 35 000 × 1/12 = 2 916,67 руб. (это значение Аос будет неизменно на протяжении 1-го года использования компьютера).

Аос на 2-й год будет исчисляться исходя из СПИо = 2.

Годовая Аос = 70 000 × 2 / 6 = 23 333,33 руб.

Аос = 23 333,33 × 1 / 12 = 1 944,44 руб.

Амортизация за следующие периоды будет рассчитываться по приведенному алгоритму с учетом оставшихся лет использования актива.

Расчет исходя из объема продукции:

Аос = О × (БС - ЛС)/ Оспи,

где:

О — фактический объем продукции (работ);

Оспи — прогнозный объем продукции (работ) за весь срок полезного использования.

Пример 4

Исходные условия — из примера 1. Способ начисления Аос — в зависимости от объема продукции. В августе компьютером было протестировано 15 программных продуктов, в сентябре — 10. Запланированный ресурс для данного компьютера — тестирование 400 программных продуктов.

Определим Аос за август. При этом О = 15, Оспи = 400.

Аос = 15 × (70 000 - 20 000) / 400 = 1 875 руб.

Определим Аос за сентябрь. При этом О = 10, Оспи = 400.

Аос за сентябрь = 10 × (70 000 - 20 000) / 400 = 1 250 руб.

И так далее.

Как вести бухучет по амортизации

Амортизация ОС начисляется с использованием счета 02 «Амортизация основных средств». Начисленные суммы проходят по кредиту указанного счета. При этом в корреспонденции по дебету располагаются затратные счета, отражающие расходы по эксплуатации амортизируемого ОС

Таким образом, бухгалтерская запись по амортизационным отчислениям будет выглядеть следующим образом: Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 02.

Если ОС предоставляется в аренду и при этом сдача в аренду не относится к основной деятельности хозсубъекта, то запись по начислению амортизации отражается так: Дт 91.2 Кт 02.

В бухбалансе начисленная сумма не отражается, а участвует в расчете показателя для строки 1150 «Основные средства».

Амортизация НМА отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» также в корреспонденции с затратными счетами: Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 05.

В бухбалансе начисленные суммы не показываются, а принимают участие в расчете показателя для строки 1110 «Нематериальные активы».

Итоги

Амортизацию в бухгалтерском учете начисляют и отражают практически все хозяйствующие субъекты (исключение — некоммерческие организации). При этом основной задачей становится выбор оптимального способа начисления амортизации, который важно закрепить в учетной политике.