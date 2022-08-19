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Блокировка счетов по 115-ФЗ

Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

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Что за ситуация

С 1 июля заработал новый сервис Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК), к которому подключились все кредитные организации.

В ЗСК российские банки и ЦБ обмениваются информацией о степени риска каждого банковского клиента — юридического лица или ИП. Получается, что теперь каждый клиент банка подвергается двойной оценке благонадежности: со стороны ЦБ и со стороны кредитной организации.

По итогам оценки клиента относят к одной из групп риска:

  • красной, для которой банки накладывают запрет практически на все виды операций;
  • желтой, подразумевающей более пристальное внимание к деятельности бизнеса;
  • зеленой, свободной от всех ограничений.

Нововведение получило негативную оценку от бизнеса. Проблема заключается в отсутствии прозрачности нормативной системы регулирования банком денежных операций в рамках 115-ФЗ. Часто внутренние инструкции банка диктуют требования, далеко выходящие за рамки компетенции банка в отношении контроля денежных операций.

Банк необоснованно может переквалифицировать операцию в разряд сомнительных. И как следствие, бизнес попадет под антиотмывочную блокировку.

Кто может оказаться в такой ситуации

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Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

Бизнес часто не доверяет принципам работы антиотмывочной системы Банка России. Опасения связаны с вероятностью ошибочно оказаться в неблагонадежной категории и попасть под ограничения, продиктованные 115-ФЗ. Рассказываем, как быть в такой ситуации.

Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

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