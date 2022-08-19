Как оспорить блокировку счета по 115-ФЗ и как работает система с 1 июля 2022

Что за ситуация
С 1 июля заработал новый сервис Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК), к которому подключились все кредитные организации.
В ЗСК российские банки и ЦБ обмениваются информацией о степени риска каждого банковского клиента — юридического лица или ИП. Получается, что теперь каждый клиент банка подвергается двойной оценке благонадежности: со стороны ЦБ и со стороны кредитной организации.
По итогам оценки клиента относят к одной из групп риска:
- красной, для которой банки накладывают запрет практически на все виды операций;
- желтой, подразумевающей более пристальное внимание к деятельности бизнеса;
- зеленой, свободной от всех ограничений.
Нововведение получило негативную оценку от бизнеса. Проблема заключается в отсутствии прозрачности нормативной системы регулирования банком денежных операций в рамках 115-ФЗ. Часто внутренние инструкции банка диктуют требования, далеко выходящие за рамки компетенции банка в отношении контроля денежных операций.
Банк необоснованно может переквалифицировать операцию в разряд сомнительных. И как следствие, бизнес попадет под антиотмывочную блокировку.
Кто может оказаться в такой ситуации
Как оспорить блокировку счета
Что важно учесть, чтобы избежать блокировку
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