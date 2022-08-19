Как вернуть деньги за поддельный товар: пошаговая инструкция от юриста

Вместе с юристом и автором книг по правам потребителей Ксенией Севостьяновой разбираемся, как вернуть поддельный товар, какие правила при этом действуют и что делать, если магазин отказывает в возврате.

Какие документы можно попросить у продавца, чтобы убедиться в оригинальности товара

Потребитель вправе потребовать у продавца два документа: сертификат соответствия на продукцию и декларацию соответствия. Все компании-импортеры должны оформлять эти документы, в которых отражается происхождение товара, а также подтверждается его безопасность. Обязательную сертификацию, к примеру, проходит бытовая и медицинская техника.

«Если товар не подлежит сертификации, то магазин в качестве подтверждения вправе представить документы о взаимодействии с правообладателем, — отмечает юрист и эксперт по правам потребителей Ксения Севостьянова. — Это могут быть агентские или дистрибьюторские договоры, договоры франшизы или договоры об отчуждении исключительного права на использование бренда. При этом отказ показать эти документы также правомерен со стороны продавца».

Прежде чем купить дорогой товар, подлинность которого вызывает сомнение, лучше проверить его серийный номер на сайте бренда, если это возможно. Также в России обязательно маркируют некоторые категории товаров:

шубы;

лекарства;

обувь;

табак;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

духи и туалетную воду;

шины и покрышки;

одежду;

постельное белье и полотенца;

молочную продукцию;

упакованную минеральную и обычную питьевую воду;

велосипеды и велосипедные рамы.

На коробках или этикетках этих товаров наклеены QR-коды, которые можно считать в приложении «Честный знак». После сканирования откроются сведения о месте и дате производства, характеристики продукции. Если данных в приложении нет, скорее всего, это подделка.

Увеличилось ли количество подделок из-за параллельного импорта? Пока неясно. Федеральная таможенная служба приостановила публикацию ряда статистки из-за «волатильности данных». Однако в ФТС уверяют, что роста контрафакта и подделок быть не должно, так как неавторизованные импортеры проходят те же этапы контроля и проверок. Участники рынка и эксперты же в этом не уверены, так как без участия правообладателей установить оригинальность товаров сложно.

Как вернуть деньги за поддельный товар

Стоит внимательно изучить публичную оферту — ее можно найти на сайте продавца или в уголке потребителя. Как объясняет юрист Ксения Севостьянова, магазин может мелким шрифтом в документе указать, что не гарантирует подлинность товара или торгует товаром, бывшим в употреблении, таким образом перекладывая риск на покупателя.

Если продавец заявляет о 100% подлинности, а товар все-таки оказывается поддельным, то нужно запомнить следующие шаги:

Заявление на возврат. Покупатель может попытаться вернуть товар самостоятельно. Продавец не принимает заявление? Оставляем отзыв о работе в книге жалоб, переходим к следующему шагу.

Официальная претензия. В ней указывается требование вернуть деньги за товар, а также компенсировать убытки — например, если понадобилось обратиться к врачу после использования поддельной косметики. У продавца есть 10 дней на добровольное удовлетворение требований.

Судебный иск.

В качестве доказательства подлинности товара выступает результат экспертизы. Покупатель может сделать ее за свой счет, или суд назначит судебную экспертизу.

«Сертифицированный эксперт даст свое заключение, является товар подделкой или нет. В рамках экспертизы можно также поставить на разрешение эксперта вопрос, мог ли этот товар причинить кому-то ущерб (если таковые факты имели место) и на какую сумму», — объясняет эксперт.

Последнее обстоятельство повлияет на размер компенсации. Покупатель также сможет взыскать деньги не только за товар, но и за проведенную экспертизу и судебные издержки.

Если товар куплен на маркетплейсе, следует обратиться в службу поддержки и описать все обстоятельства покупки. Особенно если продавец в объявлении гарантировал оригинальность товара и написал о конкретном бренде, хотя по факту это оказалось не так. На таких площадках карточка товара — часть публичной оферты. Маркетплейсы заинтересованы в борьбе с контрафактом, поэтому могут заблокировать продавца и вернуть деньги пользователю.

Несут ли маркетплейсы ответственность за продажу подделок? С 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за продажу на своих площадках контрафакта и немаркированных товаров, как и другие участники рынка. Ранее они избегали прямой ответственности, так как были лишь агрегаторами информации. Маркетплейсы не должны публиковать объявления продавца, пока последний не предоставит сведения о маркировке, если она требуется, и другие документы соответствия.

В банках можно запросить чарджбэк — отмену покупки и возврат потраченных средств. Можно обратиться в банк с заявлением лично или через приложение. Также к претензии нужно приложить все документы: чеки, результаты экспертизы, отказ магазина в возврате, переписку с продавцом, письма, которые остались без ответа.

Продавец ссылается на правила возврата в законе о правах потребителей. Это правомерно?

На поддельные товары правила возврата не действуют, объясняет Ксения Севостьянова. Покупатель в этом случае возвращает товар не как неподходящий или некачественный, а именно как поддельный: «Основанием является введение потребителя в заблуждение (вранье относительно подлинности), что не связано с обычными правилами возврата».