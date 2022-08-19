Выписки из ЕГРН: какие бывают и что про них надо знать

Статус выпискиОна выступает основным документом, подтверждающим право собственности на тот или иной объект недвижимости – квартиру, дом, гараж, садовый участок и т. д. В ней отражены:
- информация о собственнике объекта;
- его характеристиках;
- наличии/отсутствии ограничений прав, обременений объекта;
- иные сведения.
- проведении сделок с недвижимостью (например, чтобы подтвердить законность владения объектом);
- использовании объекта в качестве залога;
- оспаривании сделок в суде;
- открытии наследства;
- оформлении завещания и др.
Общедоступные сведения и ограниченного доступа: в чем разницаВыписки из ЕГРН подразделяются на те, которые:
- предоставляют по запросу любого заинтересованного лица;
- доступны только ограниченному кругу лиц, установленному законом – собственникам или их законным представителям, правоохранительным органам, судам, судебным приставам, нотариусам, органам власти.
К общедоступным (открытым) относятся сведения о:
- характеристиках объекта недвижимости;
- зарегистрированных правах на него;
- переходе прав на объект (при этом о правообладателе в этих случаях указывают неполные сведения – например, только Ф.И.О., если собственник физлицо).
- правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости;
- содержании правоустанавливающего документа;
- признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
- лицах, получивших сведения об объекте недвижимости.
Также к ограниченному доступу отнесено предоставление копий документов, на основании которых в ЕГРН были внесены сведения об объекте недвижимости (например, копия межевого/технического плана).
Выписки с общедоступными сведениями
|Подвид
|Пояснение
|Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
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Может понадобиться:
|Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости
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Содержит наиболее полную информацию о характеристиках недвижимости. Например, она поможет определить, попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории, а также узнать, включен ли объект в реестр объектов культурного наследия.
В нее включено:
|Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект
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Может понадобиться, чтобы узнать полную историю владения объектом.
Содержит информацию не только о текущем владельце, но и о предыдущих собственниках. При этом указываются:
|Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ)
|Нужна тем, кто приобретает квартиру или нежилое помещение по уступке права требований. Потенциальный участник долевого строительства с ее помощью сможет выяснить, сколько объектов уже продано в конкретном строящемся доме. Документ представляет собой выписку о земельном участке, на котором ведется строительство многоквартирного дома. Застройщик в ней указан как правообладатель участка, а зарегистрированные ДДУ перечислены в качестве обременений на сам участок.
|Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
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Поможет собственникам узнать сведения о кадастровой стоимости и проверить правильность расчета налога на имущество.
Документ содержит расширенную информацию о:
Выписки со сведениями ограниченного доступа
|Подвид
|Пояснение
|Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
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Может пригодиться, если вам продолжает приходить уведомление об уплате налога за недвижимость, которая продана.
В данной выписке отражены сведения о наличии прав собственности на недвижимость по состоянию на определенную дату, если правообладатель ее указал.
Документ позволяет подтвердить, какой недвижимостью владел правообладатель в течение конкретного периода.
|Выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным
|Нередко выписку из ЕГРН с подобной информацией необходимо предоставлять в суд или нотариусу в качестве подтверждения, что участник сделки с недвижимостью дееспособен. Это обусловлено тем, что сделка с недееспособным правообладателем недействительна.
|Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества
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Может понадобиться, если правообладателю необходима информация о том, кто интересовался его недвижимостью.
Справка отобразит:
|Выписка о содержании правоустанавливающих документов
|Пригодится, например, если оригиналы документов на жилье утрачены. В ней можно получить информацию о содержании документа, на основании которого возникло право собственности.
Как получить выписку из ЕГРНЗаявитель независимо от места своего нахождения может получить информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе России, – как в виде бумажного документа, так и в электронном виде.
Бумажный вариант выписки можно получить, обратившись в ближайший МФЦ. А выписку из ЕГРН в электронной форме можно заказать:
- с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра;
- на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра».
С мая 2021 года получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН также можно на портале Госуслуг. Среди них выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте, о переходе прав на объект.Для направления запроса на получение выписки физическим и юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.
Сайты-двойникиСегодня в интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра, которые предлагают услуги предоставления выписок из ЕГРН от лица Росреестра и имеют схожие с официальным сайтом символику и название. За созданием таких ресурсов стоят мошенники, и их функционирование запрещено законом.
В связи с этим при заказе выписок из ЕГРН пользуйтесь только вышеуказанными официальными сайтами Росреестра, Федеральной кадастровой палаты, Госуслуг или обращайтесь в МФЦ.
ПлатаСведения ЕГРН предоставляют за плату. Размер зависит от:
- вида запрашиваемой информации;
- формы предоставления сведений – на бумажном носителе или в виде электронного документа;
- статуса заявителя – физическое или юрлицо.
АктуальностьСведения из ЕГРН, предоставленные на основании запроса, актуальны (действительны) на дату подписания органом регистрации прав соответствующей выписки из ЕГРН.
Право на бесплатное получение сведений ЕГРНСогласно ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведения ЕГРН представляют бесплатно только по запросам госструктур и связанных с ними учреждений.
Это правоохранительные органы, суды, судебные приставы-исполнители, прокуратуры, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты, а также МФЦ и нотариусы.