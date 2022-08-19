Право

Выписки из ЕГРН: какие бывают и что про них надо знать

Один из важнейших документов на объект недвижимости – выписка Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости. При этом в зависимости от ситуации или сделки нужен определенный вид выписки. Из этой статьи узнаете, какие бывают виды выписок из ЕГРН и в каких случаях они могут быть нужны.

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Статус выписки

Она выступает основным документом, подтверждающим право собственности на тот или иной объект недвижимости – квартиру, дом, гараж, садовый участок и т. д. В ней отражены:

  • информация о собственнике объекта;
  • его характеристиках;
  • наличии/отсутствии ограничений прав, обременений объекта;
  • иные сведения.
Выписка из ЕГРН необходима при:

  • проведении сделок с недвижимостью (например, чтобы подтвердить законность владения объектом);
  • использовании объекта в качестве залога;
  • оспаривании сделок в суде;
  • открытии наследства;
  • оформлении завещания и др.

Общедоступные сведения и ограниченного доступа: в чем разница 

Выписки из ЕГРН подразделяются на те, которые:

  • предоставляют по запросу любого заинтересованного лица;
  • доступны только ограниченному кругу лиц, установленному законом – собственникам или их законным представителям, правоохранительным органам, судам, судебным приставам, нотариусам, органам власти.
Зависит от того, какие сведения содержит выписка – общедоступные или ограниченного доступа.

К общедоступным (открытым) относятся сведения о:

  • характеристиках объекта недвижимости;
  • зарегистрированных правах на него;
  • переходе прав на объект (при этом о правообладателе в этих случаях указывают неполные сведения – например, только Ф.И.О., если собственник физлицо).
К сведениям ограниченного (закрытого) доступа отнесены данные о:

  • правах отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости;
  • содержании правоустанавливающего документа;
  • признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • лицах, получивших сведения об объекте недвижимости.
Также к ограниченному доступу отнесено предоставление копий документов, на основании которых в ЕГРН были внесены сведения об объекте недвижимости (например, копия межевого/технического плана).

Выписки с общедоступными сведениями 

ПодвидПояснение
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Может понадобиться:
  • кто хочет подтвердить свои права на недвижимость;
  • кому необходимо получить информацию о наличии зарегистрированных обременений в отношении объекта недвижимости.
В ней содержится информация:

  • о собственнике (при этом если заявитель иное лицо – не собственник/его представитель, такая выписка не содержит полных сведений о собственнике, а будут указаны, например, Ф.И.О.):
  • адрес объекта;
  • кадастровая стоимость;
  • дата ввода в эксплуатацию (завершения строительства).
Здесь же можно посмотреть:

  • сведения о возможном ограничении прав и обременении объекта (например, если на квартиру наложен арест по решению суда или приобретен в ипотеку);
  • план расположения помещения на этаже;
  • схематическое отображение расположения объекта на земельном участке.
Также в данной выписке можно проверить наличие отметки о согласии или отсутствии согласия супруга (супруги) на продажу недвижимости.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Содержит наиболее полную информацию о характеристиках недвижимости. Например, она поможет определить, попадает ли земельный участок в границы охранной зоны или зоны с особыми условиями использования территории, а также узнать, включен ли объект в реестр объектов культурного наследия. В нее включено:

  • описание местоположения границ объекта;
  • сведения об ограничениях его использования;
  • наличие или отсутствие ранее возникших прав (которые возникли до 31.01.1998).
Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект Может понадобиться, чтобы узнать полную историю владения объектом. Содержит информацию не только о текущем владельце, но и о предыдущих собственниках. При этом указываются:

  • даты регистрации переходов права собственности;
  • вид документа, на основании которого был зарегистрирован такой переход права.
Выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве (ДДУ) Нужна тем, кто приобретает квартиру или нежилое помещение по уступке права требований. Потенциальный участник долевого строительства с ее помощью сможет выяснить, сколько объектов уже продано в конкретном строящемся доме. Документ представляет собой выписку о земельном участке, на котором ведется строительство многоквартирного дома. Застройщик в ней указан как правообладатель участка, а зарегистрированные ДДУ перечислены в качестве обременений на сам участок.

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости Поможет собственникам узнать сведения о кадастровой стоимости и проверить правильность расчета налога на имущество. Документ содержит расширенную информацию о:

  • величине кадастровой стоимости на дату, указанную в запросе;
  • акте, на основании которого определена кадастровая стоимость;
  • кадастровом номере объекта недвижимости;
  • датах утверждения и применения кадастровой стоимости.

Выписки со сведениями ограниченного доступа 

ПодвидПояснение
Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости Может пригодиться, если вам продолжает приходить уведомление об уплате налога за недвижимость, которая продана. В данной выписке отражены сведения о наличии прав собственности на недвижимость по состоянию на определенную дату, если правообладатель ее указал.

Документ позволяет подтвердить, какой недвижимостью владел правообладатель в течение конкретного периода.

Выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным Нередко выписку из ЕГРН с подобной информацией необходимо предоставлять в суд или нотариусу в качестве подтверждения, что участник сделки с недвижимостью дееспособен. Это обусловлено тем, что сделка с недееспособным правообладателем недействительна.
Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества Может понадобиться, если правообладателю необходима информация о том, кто интересовался его недвижимостью. Справка отобразит:

  • физических и юридических лиц или органы местного самоуправления, которые получали сведения об объекте недвижимости;
  • дату получения ими сведений;
  • исходящий номер соответствующей выписки.
Выписка о содержании правоустанавливающих документов Пригодится, например, если оригиналы документов на жилье утрачены. В ней можно получить информацию о содержании документа, на основании которого возникло право собственности.

Как получить выписку из ЕГРН 

Заявитель независимо от места своего нахождения может получить информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе России, – как в виде бумажного документа, так и в электронном виде.

Бумажный вариант выписки можно получить, обратившись в ближайший МФЦ. А выписку из ЕГРН в электронной форме можно заказать:

С мая 2021 года получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН также можно на портале Госуслуг. Среди них выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте, о переходе прав на объект.

Для направления запроса на получение выписки физическим и юридическим лицам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Сайты-двойники

Сегодня в интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра, которые предлагают услуги предоставления выписок из ЕГРН от лица Росреестра и имеют схожие с официальным сайтом символику и название. За созданием таких ресурсов стоят мошенники, и их функционирование запрещено законом.

В связи с этим при заказе выписок из ЕГРН пользуйтесь только вышеуказанными официальными сайтами Росреестра, Федеральной кадастровой палаты, Госуслуг или обращайтесь в МФЦ.

Плата

Сведения ЕГРН предоставляют за плату. Размер зависит от:

  • вида запрашиваемой информации;
  • формы предоставления сведений – на бумажном носителе или в виде электронного документа;
  • статуса заявителя – физическое или юрлицо.

Актуальность

Сведения из ЕГРН, предоставленные на основании запроса, актуальны (действительны) на дату подписания органом регистрации прав соответствующей выписки из ЕГРН.

Право на бесплатное получение сведений ЕГРН 

Согласно ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведения ЕГРН представляют бесплатно только по запросам госструктур и связанных с ними учреждений.

Это правоохранительные органы, суды, судебные приставы-исполнители, прокуратуры, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты, а также МФЦ и нотариусы.

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Выписки из ЕГРН: какие бывают и что про них надо знать

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