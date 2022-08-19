Электронный акт сверки взаиморасчетов в 2022 году

Где нужен электронный акт взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов формируют на основании данных бухгалтерского учета для определения достоверного сальдо таких взаиморасчетов.

Введение электронного акта сверки взаимных расчетов позволит:

автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных системах учета;

оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;

представлять документы в налоговые органы при их истребовании или для дачи пояснений.

Формат акта сверки взаимных расчетов утвержден приказом ФНС от 13 мая 2022 г. № ЕД-7-26/405@.

Инвентаризация задолженностей

Чтобы обеспечить достоверность данных бухотчетности, проводят инвентаризацию. Основная цель — выяснить, совпадают ли данные бухгалтерского учета с фактическим наличием тех или иных активов.

Инвентаризируют как материальные ценности, так и финансовые обязательства. То есть сверяют задолженности, которые числятся в бухгалтерском учете, с данными договоров, актов сдачи-приемки, налоговых деклараций и т. д.

Информация о неисполненных обязательствах перед поставщиками (подрядчиками), а также о дебиторской задолженности должников, включая сомнительную, требует документального подтверждения.

Для этих целей проводят сверку взаимных расчетов с контрагентами и составляют акты сверки. С помощью акта сверки контрагенты сопоставляют взаимные обязательства и находят разногласия при отгрузке и оплате товара.

Внедрение электронного акта сверки взаимных расчетов значительно упростит и ускорит эту процедуру, а также и обмен документами.

Истребование документов при налоговой проверке

Должностное лицо налоговой, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы (п. 1 ст. 93 НК РФ).

Налоговые инспекторы могут исследовать любые документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов.

В частности, к таким документам относятся:

учредительные документы фирмы (или документы, подтверждающие государственную регистрацию индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции;

налоговые декларации;

документы бухгалтерской отчетности;

учетные регистры (главная книга, журналы-ордера, ведомости и др.);

лицензии;

договоры (соглашения, контракты), спецификации (калькуляции, расчеты) цены (стоимости) к таким договорам;

банковские и кассовые документы;

накладные на отпуск материальных ценностей, сметы выполненных работ, счета-фактуры и другие документы;

акты о приемке выполненных работ, акты сверки расчетов с поставщиками (покупателями) и др.

Электронный бланк акта сверки обеспечит налогоплательщикам возможность представить его по требованию налоговой в электронном виде (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Ранее ФНС утвердила PDF/A-3 формат электронного договора.

Его применяют с 21 мая 2022 года при представлении электронных договоров по требованию налоговой инспекции (Приказ ФНС от 24 марта 2022 г. № ЕД-7-26/236@).

Постепенный переход на ЭДО с налоговой инспекцией исключит возможность нарушений при представлении документов по ее запросам, за которые штрафуют.