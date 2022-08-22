Когда брат, сестра или племянник могут забрать часть наследства у наследников первой очереди

Но, как всегда, жизнь показывает такие примеры, когда даже при том, что наследник первой очереди есть и он принял наследство вовремя, все равно часть наследства достается брату, сестре или племяннику наследодателя.

Доля в родительском наследстве

После смерти матери единственной ее наследницей была дочь, и квартира перешла к ней. Однако вскоре претензию на эту квартиру предъявил родной брат покойной матери. Когда-то эта квартира покупалась общими родителями брата и сестры, но оформлена она была только на мать.

Когда отца не стало, мать подписала договор дарения квартиры в пользу дочери — и брат в итоге лишился родительского наследства.

А после смерти дочери квартира перешла уже к ее дочери (той самой племяннице, получившей вместе с наследством претензию от брата матери).

Наняв адвоката, брат доказал в суде, что фактически принял наследство отца, проживая в родительской квартире на дату его смерти (он был там зарегистрирован — ст. 1153 ГК). А отцу принадлежала половина квартиры, т. к. она покупалась в браке. Поэтому суд разделил половину отцовской квартиры на три части — по числу наследников, проживавших там (мать, дочь и сын).

В результате, несмотря на то, что формально ее всю унаследовала дочь его покойной сестры.

Позднее завещание

После смерти матери брат с сестрой унаследовали ее квартиру пополам. Но жить там остался только брат со своей женой: ужиться с сестрой они никак не могли.

Через некоторое время брат скончался, и его доля в квартире перешла к его супруге (как наследнице первой очереди).

Но сестра, разбирая после похорон вещи матери и брата, случайно обнаружила завещание, написанное матерью и заверенное главой местной администрации (в то время в их поселке не было нотариуса и завещания удостоверяли в администрации).

Согласно этому документу вся квартира переходила только к ней (брат в завещании не упоминался). Обратившись в суд, сестра доказала, что завещание подлинное, а она принимала наследство после матери по всем возможным основаниям (и по завещанию в т.ч.).

Поэтому ее признали единственной собственницей квартиры — и жене брата пришлось расстаться с унаследованной ею половиной жилья ( ст. 1118 1152 ГК ).

Нетрудоспособный племянник

После смерти мужчины его сын и вдова получили богатое наследство (покойный был весьма состоятельным человеком). Но тут вмешался племянник наследодателя (сын его родной сестры).

Он тоже заявил нотариусу о своих правах на часть наследства дяди, сославшись на то, что получал от него постоянную материальную помощь. Племянник был инвалидом с детства, и дядя всячески старался помогать сестре, которая растила ребенка одна: давал деньги на лекарства и лечение.

А по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа его родственников, входящих в одну из очередей наследования (даже если эта очередь не призывается к наследованию), могут получить наследство наравне с теми, кто призван к наследованию — если они были на иждивении наследодателя в течение, как минимум, последнего года его жизни (ст. 1148 ГК).

В данном случае племянник, будучи нетрудоспособным (инвалид), подтвердил, что помощь дяди являлась для него постоянным источником существования — значит, он был его иждивенцем и имеет право на часть наследства. В результате наследство дяди разделили не на две, а на три части (сыну, супруге и племяннику).