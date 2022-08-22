С чего начать погружение в мир блокчейна

Опытные игроки знают, что медвежья тенденция на рынке — это не повод продавать активы или переставать инвестировать, наоборот — это потенциал для входа в индустрию. Так как криптовалюты становятся популярнее, и уровень их адаптации растет во всех странах, на рынке все больше начинающих инвесторов, для которых медвежий рынок может стать прекрасной стартовой площадкой.

По данным Blockchain.com на июль 2022, года более 83 млн человек создали на сайте Blockchain.com новые биткоин кошельки, это на 9 млн пользователей больше, чем в 2021, и на 43 млн пользователей больше, чем в 2019 (рост на 93%). Согласно отчету Crypto.com, ожидается, что к декабрю 2022 число обладателей криптовалют достигнет 1 млрд. Россия традиционно входит в тройку стран-лидеров по числу владельцев криптовалют — около 17 млн россиян владеют криптовалютами.

Не секрет, что новичкам трудно сразу разобраться в мире блокчейна, во-первых, потому что это новая технология, и, во-вторых, ее окружают спекуляции неоднозначное отношение регуляторов. Отбросив сомнения, начинающий инвестор решил покорить индустрию, где цены в момент взлетают и падают от одного твита. С чего начать?

Изучите основы блокчейна

Прежде всего, изучите основы криптовалют и блокчейна, включая то, как контролировать риски. Индустрия развивается семимильными шагами, и новые инструменты появляются постоянно. Поэтому даже опытным инвесторам иногда полезно освежать знания о ключевых понятиях, как децентрализация, факторы волатильности рынка и торговые стратегии, например, на медвежьем или бычьем рынке.

Для этого в сети масса гайдов у блогеров и в медиа, а также большинство крупных криптобирж имеют образовательные продукты для пользователей. Новичкам нужно последовательно подходить к обучению и систематизировать темы по уровням сложности: от базовых принципов блокчейна, к продвинутым — выбору стратегии для определенного рыночного цикла.

Удобно проходить все темы на обучающих площадках бирж, чтобы сразу практиковаться. Такие ресурсы есть у бирж Huobi (Huobi Learn), Binance (Академия Binance), Bybit, Currency.com.

Всегда нужно иметь в виду, что криптовалютный рынок отличается повышенной волатильностью, с одной стороны — высокая потенциальная прибыль, и с другой стороны — риск потерять все. Криптовалютный рынок наполнен «историями успеха» тех, кто разбогател благодаря торговле, и новички в погоне за такими же результатом игнорируют риски.

Главная рекомендация новичкам, которые пока, которые не страшно потерять, и не используйте высокое кредитное плечо.

Создайте инвестиционный портфель

Новички, которые только вошли в рынок, теряются, увидев тысячи токенов с разным уровнем доходности. А многочисленные рассказы о том, как инвесторы в одночасье становятся криптомиллионерами, подогревают нереалистичные ожидания.

Опытные криптоинвесторы советуют держать в портфеле несколько основных токенов. Хотя четкого определения основных токенов нет, принято считать, что это 10 самых крупных монет по рыночной капитализации, например, популярные биткоин и эфир. Начать инвестиции лучше с этих токенов, чтобы снизить риски — эти монеты стали зрелыми и стабильными, а также получили общественное признание.

Выберите надежную биржу

После создания инвестиционного портфеля настало время выбрать надежную биржу для полноценной торговли. На рынке огромное разнообразие бирж от разрекламированных до неизвестных локальных, но открытым остается вопрос, как выбрать биржу и на что обратить внимание в первую очередь?

Репутация

В основе системы безопасности каждой биржи лежат. Не только новичкам, но и опытным трейдерам сложно разобраться в технической документации и терминах.

Доступный способ провести любительский аудит — воспользоваться поисковиком и узнать подвергалась ли биржа взлому, и теряли ли пользователи активы.

Громким скандалом стал взлом биржи KuCoin в сентябре 2020, ущерб составил $275 млн. Также среди крупнейших бирж взлому в 2019 подвергалась Binance, тогда хакеры вывели 7000 биткоинов, биржа пообещала полностью возместить убытки пользователям. При этом, например, у Huobi, по недавнему заявлению финансового директора Лили Чжан, ни разу не было инцидентов с безопасностью, которые привели к потере средств пользователей.

Регуляция

Еще один важный пункт для новичков — регуляция криптобиржи.

Например, получила ли биржа лицензию на предоставление финансовых или криптовалютных услуг. Сегодня большинство стран и юрисдикций с осторожностью относятся к подобным лицензиям и предъявляют к таким компаниям крайне высокие требования.

В России пока ни одна криптобиржа не получила лицензии, но это не значит, что ни одной бирже нельзя доверять — в России пока нет соответствующей законодательной базы. Так, например, у Coinbase — наиболее консервативной и соблюдающей законодательные нормы биржи — есть лицензия на работу во многих штатах США. Другие глобальные биржи, как Huobi Global и Binance активно получают лицензии на азиатских рынках, в Южной Корее, Японии и Гибралтаре.

Ликвидность

Еще один показатель безопасности биржи — финансовое состояние, точнее, движение денежных средств, которое тесно связано с ликвидностью. Это покажет, хватает ли у биржи средств для выполнения главного обязательства —. Для такого мониторинга есть сервис CoinMarketCap.

Важно помнить, что биржа, как поставщик финансовых услуг, обязана предоставлять вывод средств пользователям всегда, вне зависимости от рыночной ситуации. Также биржа должна оперативно реагировать на меняющуюся рыночную ситуацию и предупреждать пользователей о рисках, как недавние инциденты с Luna и Solana. Например, об ограничениях заявляли Binance и FTX, а другие крупные биржи не вводили ограничений на вывод.

Конечно, перечисленные шаги не сделают вас опытным инвестором, но помогут начать путь изучения мира блокчейна и криптовалют. Постоянное обучение и постепенное погружение помогут лучше управлять рисками и впоследствии зарабатывать. Эксперты сходятся во мнении, что за блокчейном и криптовалютами будущее и в этот мир важно войти подкованным, а сейчас для этого лучшее время.