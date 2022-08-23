Как ограничили сделки иностранных лиц с акциями (долями в уставном капитале) российских компаний

В период с 5 августа по 31 декабря 2022 г. (возможно, и далее) запрещены сделки, предметом которых являются ценные бумаги и доли в УК отечественных компаний, находящиеся в собственности недружественных стран.

Указом главы государства от 05.08.22 № 520 наложен запрет на проведение сделок и операций, предметом которых выступают акции банков России, хозсубъектов, которые производят оборудование для сферы ТЭК, осуществляют также ТО и ремонт, перечни которых сформирует Президент РФ).

Под запрет попадают операции с ценными бумагами «стратегических» АО (см. указ главы государства от 04.08.04 № 1009), а также с акциями (долями, вкладами), которые входят в УК хозобществ, в которых «стратегические» АО владеют акциями (долями, вкладами) как прямо, так и косвенно.

Сделка (операция), проведенная в обход данного запрета без особого решения главы нашего государства, ничтожна, т.е. не порождает последствий с момента подписания независимо от наличия / отсутствия судебного акта, подтверждающего это (ст. 166 ГК).

Запрещены сделки, касающиеся прав и обязанностей, принадлежащих участникам СРП, в частности, в рамках «Сахалина-1», а также Соглашения о нефтедобыче на Харьягинском месторождении.

Запрещены также сделки с акциями, долями, вкладами недропользователей, разрабатывающих, в частности:

российские месторождения углеводородного сырья, урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди;

российские участки недр — месторождения алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы;

недра внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа РФ.

Отметим, что новые запреты не касаются тех правоотношений в рамках СРП «Сахалин-2», которые были урегулированы указом Президента РФ от 30.06.22 № 416, а также сделок (операций), совершаемых при преобразовании филиала (представительства) иностранного юридического лица в ООО (согласно Федеральному закону от 14.07.22 № 320-ФЗ).

Под запрет подпадают операции с акциями, долями и правами, которые принадлежат как самим иностранным лицам, связанным с недружественными государствами (см. Перечень, утв. распоряжением Правительства от 05.03.22 № 430-р) по признаку регистрации, гражданства, преимущественного места ведения бизнеса и т.п., но и с подконтрольными им лицами.