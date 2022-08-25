Раздельный учет по гособоронзаказу 2022: кто обязан вести и как правильно организовать

О том, как организовать раздельный учет — в статье Анны Крысиной, заместителя руководителя практики Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Напомним, что раздельный учет затрат и формирование результатов по гособоронзаказу — это не просто раздельный учет, как мы привыкли, например, с НДС.

Раздельный учет по ГОЗ — это, по сути, регистрация итогов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту в разрезе отдельных статей расходов и ресурсов.

И такой вид учета обязаны вести все предприятия, реализующие государственный оборонный заказ. При этом всегда следует помнить, что в случае ГОЗ раздельный учет значительно отличается от бухгалтерского учета составом затрат, порядком распределения накладных расходов и определением финансового результата.

Кто обязан вести раздельный учет по ГОЗ

К нам регулярно обращаются компании с вопросом «Надо ли нам вести, если мы 5, 6, 10 звено в цепочке кооперации?». Да, надо.

Раздельный учет результатов ведут (п. 18 ч. 1, п. 16 ч. 2 ст. 8 № 275-ФЗ) и головной исполнитель — юридическое лицо, заключившее госконтракт с заказчиком по ГОЗ, и исполнитель — организация, заключившая контракт с головным исполнителем и находящаяся с ним в кооперации. Представители Министерства обороны неоднократно разъясняли, что соисполнитель ГОЗ обязан вести раздельный учет — это обязательное требование, которое закреплено в 275-ФЗ и постановлении Правительства № 47.

Если компания входит в кооперацию головного исполнителя и заключила контракт с таким головным исполнителем, ей необходимо вести раздельный учет затрат, о чем прямо говорит ст. 3 № 275-ФЗ. И неважно, к какому уровню кооперации относится исполнитель: обязанность вести раздельный учет действует и для исполнителей второго уровня, и для исполнителей третьего уровня, и для остальных исполнителей из числа юрлиц.

Но есть важное уточнение: эти правила касаются только юридических лиц (п. 2 постановления Правительства РФ № 47). То есть, если исполнителем третьего уровня выступает ИП или физлицо, им вести раздельный учет не надо.

Как вести раздельный учет по ГОЗ

Итак, вы участник реализации гособоронзаказа. С чего начать? Мы советуем особое внимание уделить учетной политике, которую зачастую внимательно изучает военпред и представители ФАС, а также внутренним локальным актам, которые призваны упорядочить и облегчить процесс формирования как самого учета, так и отчетов, представляемых контролирующим органам.

Здесь очень важно уделить внимание четкому описанию процесса и результата ведения раздельного учета со ссылкой на правила ведения раздельного учета и специальное законодательство в сфере гособоронзаказа.

Какие документы регулируют ГОЗ

Основными документами специального законодательства в сфере ГОЗ на 2022 год являются:

Закон № 275-ФЗ. Закон № 390-ФЗ. Приказ Минфина № 210н. Приказ Минпромторга № 334. Постановление Правительства № 1465. Постановление Правительства № 47 со всеми изменениями и дополнениями.

Как раз в указанных законодательных актах и разъясняется, что такое раздельный учет по ГОЗ. В том числе и детализированный бухучет, который подразумевает фиксацию оперативных результатов по разным аналитическим счетам, и детальное отражение расходов по каждому контракту.

Что учитывать в рамках раздельного учета

Отдельно учитываются:

материалы;

заработная плата;

налоги;

аренда;

закупка продукции;

прочие затраты.

И многие привычные для бухгалтера расходы учитываются для целей ГОЗ совершенно в иной интерпретации и формируют отличные от привычных показатели.

Какая глубина организации раздельного учета по ГОЗ у вас будет, зависит во многом от того, кем вы являетесь в кооперации.

В этом материале мы не будем подробно рассказывать о видах отчетных и других документах и методике их формирования. Но напомним, что раздельный учет касается и раскрытия структуры цены по статьям калькуляции (расчет цены единицы продукции ведется по форме из приложения № 1 к порядку, утвержденному приказом Минпромторга № 334), и перечней общепроизводственных и общехозяйственных затрат по типовым номенклатурам (приложения № 5, 6 к приказу № 334) и прочих нюансов, которых великое множество.

Автоматизация раздельного учета по ГОЗ

Также важно принять решение, будет ли ваш раздельный учет автоматизироваться или же вам проще формировать его вручную.

Если выбор пал на автоматизацию — не все решения по бухгалтерским программам облегчат вам труд. Тут необходимо подойти взвешенно. Ведь, как правило, создаются отдельные аналитические счета бухучета для регистрации расходов, доходов, активов, обязательств и других объектов учета по каждому контракту. Прописываются алгоритмы включения накладных расходов в себестоимость, распределение накладных расходов пропорционально срокам исполнения контракта и др.

Для достижения подробной аналитики можно использовать субсчета первого и второго порядка к указанным синтетическим счетам:

аналитические счета первого порядка призваны идентифицировать затраты по каждому госконтракту (мы рекомендуем использовать идентификатор государственного контракта (ИГК));

аналитические счета второго порядка сформируют расходы в рамках каждого госконтракта по видам (амортизация, зарплата и т. д.).

В заключении обратим внимание, что хорошо налаженный раздельный учет по гособоронзаказу позволяет отчитаться и перед заказчиками, и перед контролирующими службами, а также обосновать расходование бюджетных средств. В целом избежать множества проблем.

И для этого необходимо лишь организовать аналитический учет требуемой детализации, а также разработать ряд локальных нормативных актов и закрепить в учетной политике методику раздельного учета.

Источник: Пресс-центр Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».