Платежные системы

Цитата дня. Про джокера

Эксперты пытаются разобраться, насколько повлияли на бизнес сложности с банками и оплатой для клиентов.

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О новых способах оплаты высказался финтех-эксперт, менеджер по продуктам «ЮMoney» Аркадий Пасенко:

«После ухода популярных „пеев“ перед интернет-магазинами встала задача сохранить бесшовный платежный сценарий, чтобы не допустить падения конверсии. Как джокера из рукава, финтех-компании достали с полок альтернативные методы, которые существовали и раньше, но были не так популярны».

И еще добавил, что отечественному финтеху предстоит подумать над сервисом, который сможет работать на любой платформе и с любыми картами.

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