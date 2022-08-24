Цитата дня. Про джокера

О новых способах оплаты высказался финтех-эксперт, менеджер по продуктам «ЮMoney» Аркадий Пасенко:
«После ухода популярных „пеев“ перед интернет-магазинами встала задача сохранить бесшовный платежный сценарий, чтобы не допустить падения конверсии. Как джокера из рукава, финтех-компании достали с полок альтернативные методы, которые существовали и раньше, но были не так популярны».
И еще добавил, что отечественному финтеху предстоит подумать над сервисом, который сможет работать на любой платформе и с любыми картами.