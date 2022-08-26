Доставка иностранных товаров на морском судне. Как определить дату перехода права собственности и какие документы нужны

Вопрос

Организацией заключен договор поставки товара морским транспортом с иностранным поставщиком. По условиям договора поставка товара и переход права собственности осуществляется в соответствии с международными правилами «Инкотермс 2020» на условиях поставки CFR.

Как определить дату перехода права собственности на товар к организации и на основании какого документа?

Ответ

В рассматриваемой ситуации дата перехода права собственности на товар от иностранного поставщика к организации будет определяться датой погрузки товара на борт морского судна (в порту отправления иностранным поставщиком), которая указывается в бортовом морском коносаменте.

Обоснование

Нормы Гражданского кодекса в отношении момента возникновения права собственности у приобретателя по договору предусматривают следующее.

Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.

При этом согласно пункту 1 статьи 224 ГК передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки.

Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица.

К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее (пункт 3 статьи 224 ГК).

Из вопроса следует, что иностранный поставщик поставляет организации товар морским транспортом. При этом по условиям договора момент перехода права собственности на товар определяется по базису поставки CFR (Инкотермс 2020).

В соответствии с «Инкотермс 2020» термин CFR «Cost and Freight / Стоимость и фрахт...(название порта назначения)» означает, что продавец поставляет товар на борт судна или предоставляет поставленный таким образом товар.

Риск утраты или повреждения товара переходит, когда товар находится на борту судна. Продавец обязан заключить договор и оплачивать все расходы и фрахт, необходимые для доставки товара до поименованного порта назначения.

При использовании терминов СРТ, CIP, CFR или CIF продавец выполняет свою обязанность по поставке, когда он передает товар перевозчику, а не когда товар достиг места назначения.

Данный термин содержит два критических пункта, поскольку риск и расходы переходят в двух различных местах. В то время как в договоре всегда определяется порт назначения, тем не менее может не указываться порт отгрузки, когда риск переходит на покупателя.

Если порт отгрузки представляет особый интерес для покупателя, сторонам рекомендуется наиболее четко определить его в договоре.

Сторонам также рекомендуется по возможности более точно определить пункт в согласованном порту назначения, поскольку расходы до этого пункта несет продавец. Продавцу рекомендуется обеспечить договоры перевозки, в которых точно отражен такой выбор. Если продавец по его договору перевозки несет расходы по разгрузке в согласованном пункте в порту назначения, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения таких расходов, если иное не согласовано сторонами.

Продавец обязан либо поставить товар на борт судна, либо обеспечить предоставление поставленного таким образом товара в месте назначения. Кроме того, продавец обязан либо заключить договор перевозки, либо обеспечить такой договор. Указание на обязанность по «предоставлению» учитывает многочисленные продажи по цепочке, которые часто применяются в торговле сырьевыми товарами.

CFR может быть неподходящим, когда товар передается перевозчику до его размещения на борту судна, например товар в контейнерах, что типично для поставки на терминал. В таких ситуациях целесообразно использование термина СРТ.

CFR требует от продавца выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются. Однако продавец не обязан выполнять таможенные формальности для ввоза, уплачивать импортные пошлины или выполнять иные таможенные формальности при ввозе.

Таким образом, применительно к рассматриваемой ситуации переход права собственности на товар к организации на условиях CFR происходит на дату поставки товара продавцом на борт морского судна.

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 КТМ после приема груза для перевозки перевозчик по требованию отправителя обязан выдать отправителю коносамент.

Коносамент составляется на основании подписанного отправителем документа, который должен содержать данные, указанные в подпунктах 3 — 8 пункта 1 статьи 144 настоящего Кодекса.

Согласно статье 143 КТМ отправитель вправе потребовать от перевозчика выдачи вместо коносамента морской накладной или иного подтверждающего прием груза для перевозки документа.

К таким документам применяются правила, установленные настоящим параграфом, за исключением правил, касающихся коносамента как товарораспорядительного документа и установленных абзацем вторым пункта 2 статьи 144, статьями 146 — 148 и пунктом 2 статьи 149 настоящего Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 144 КТМ в коносамент должны быть включены следующие данные:

наименование перевозчика и место его нахождения; наименование порта погрузки согласно договору морской перевозки груза и дата приема груза перевозчиком в порту погрузки; наименование отправителя и место его нахождения; наименование порта выгрузки согласно договору морской перевозки груза; наименование получателя, если он указан отправителем; наименование груза, необходимые для идентификации груза основные марки, указание в соответствующих случаях на опасный характер или особые свойства груза, число мест или предметов и масса груза или обозначенное иным образом его количество. При этом все данные указываются так, как они представлены отправителем; внешнее состояние груза и его упаковки; фрахт в размере, подлежащем уплате получателем, или иное указание на то, что фрахт должен уплачиваться им; время и место выдачи коносамента; число оригиналов коносамента, если их больше чем один; подпись перевозчика или действующего от его имени лица.

По соглашению сторон в коносамент могут быть включены иные данные и оговорки.

Коносамент, подписанный капитаном судна, считается подписанным от имени перевозчика.

Пунктом 2 статьи 144 КТМ установлено, что после того как груз погружен на борт судна, перевозчик по требованию отправителя выдает ему бортовой коносамент, в котором в дополнение к данным, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, должно быть указано, что груз находится на борту определенного судна или судов, а также должны быть указаны дата погрузки груза или даты погрузки груза.

В случае если перевозчик до погрузки груза на борт судна выдал отправителю коносамент на принятый для перевозки груз или иной относящийся к данному грузу товарораспорядительный документ, отправитель должен по просьбе перевозчика возвратить такой документ в обмен на бортовой коносамент.

Перевозчик может удовлетворить требования отправителя к бортовому коносаменту посредством дополнения любого ранее выданного документа при условии, если дополненный таким образом документ включает в себя все данные, которые должны содержаться в бортовом коносаменте.

Из приведенных норм следует, что документом, подтверждающим погрузку товара на борт морского судна, будет являться бортовой коносамент (или иной выданный перевозчиком документ, содержащий все данные, которые должны содержаться в бортовом коносаменте).

Соответственно, в рассматриваемой ситуации дата перехода права собственности на товар от иностранного поставщика к организации будет определяться датой погрузки товара на борт морского судна (при его отправке иностранным поставщиком), которая указывается в бортовом коносаменте.