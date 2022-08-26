Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?

1. Расширяйте круг общения онлайн

Не стесняйтесь дружить с сотрудниками отдела кадров и быть активными в социальных сетях. Часто именно там, а не на популярных сайтах и досках объявлений, встречаются вакансии от крупных компаний с высокой зарплатой.

Для начала приведите в порядок страницы в соцсетях. Как минимум поставьте актуальное фото профиля, где хорошо видно лицо, а также заполните место работы и должность.

Дальше наполните ленту контентом. Только вместо фото котиков, семейных, выходных или вечеринки в баре стоит размещать посты на профессиональные темы — пишите с нуля свои размышления, обозревайте злободневные события и новости, разбавляйте все это острым юмором.

После переходите к активным действиям: добавляйтесь в друзья к HR-специалистам, подписывайтесь на профессиональные сообщества, ставьте лайки их постам и участвуйте в обсуждениях.

2. Ходите на профильные мероприятия

Даже если вы не любитель подобных собраний или считаете себя суперпрофессионалом, который все знает, на них все равно важно ходить. В разговоре с кем-то в перерыве удачно блеснули знаниями — получили полезную визитку директора холдинга. Пообщались и искрометно пошутили — подружились с руководителем или кадровиком той самой компании.

Еще впечатления от мероприятия можно превратить в классный пост — написать о нем и разместить фото с отметками участников.

Чтобы найти такие мероприятия, мониторьте новости в профильных изданиях вроде «Клерк.ру», на сайтах систем «Главбух» и «Контур», а также на агрегаторах бизнес-событий по разным отраслям и в тематических группах во Вконтакте или Одноклассниках.

3. Узнайте, каких знаний не хватает для повышения

Для этого не надо проходить платные тесты или идти к дорогим карьерным консультантам. Элементарно погуляйте по вакансиям на hh.ru и посмотрите, что именно ждут в компании от финансового директора. Чего-то не умеете? Вперед учиться!

Важно не пугаться незнакомых фраз или большой нагрузки в описании вакансии, а использовать их как мотивацию для личного и профессионального роста.

Вот пара примеров:

4. Займитесь саморазвитием и образованием

Недостающие знания можно частично восполнить на вебинарах и с помощью отраслевой литературы, но для серьезного карьерного скачка нужен системный подход.

Например, можно пойти учиться на онлайн-курс «Финансовый директор» от Академии Eduson.

Кому он подходит?

Бухгалтер сможет углубить свои знания, чтобы претендовать на повышение или перейти в смежную профессию.

Финансовый аналитик освоит продвинутые инструменты анализа, разберется в специфике разных отраслей и сможет занять управляющую должность.

А владелец бизнеса или топ-менеджер систематизирует знания, научится анализировать финансовую отчетность и принимать на ее основе эффективные решения.

Чему учат на курсе

анализировать финансовую отчетность (Cash Flow, P&L, баланс);

составлять прогнозы и строить финансовые модели под задачи компании;

оценивать бизнес и инвестиционные проекты (NPV, IRR, ROI, окупаемость);

оптимизировать налоговую нагрузку;

разрабатывать финансовую стратегию и управлять финансовыми рисками;

разбираться в российских и международных стандартах бухгалтерского учета (РСБУ и МСФО);

оценивать стоимость компании для слияний и поглощений;

улучшать привлекательность компании для инвестиций.

Бонус к финансовым навыкам — блок лекций о soft skills, так называемых «гибких навыках»

Это универсальные качества, которые не зависят от профессии: умение общаться, решать конфликты, ставить задачи и оценивать их, быть лидером. Их важно развивать, потому что профессиональные навыки быстро устаревают — все большую часть работы берут на себя программы и роботы. А «гибкие» всегда с вами и помогают адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Например, на курсе вы узнаете, как управлять финансовым департаментом, какие стили менеджмента эффективнее и как мотивировать сотрудников.

Условия и плюсы курса

Все уроки можно изучать онлайн в удобное время и в своем темпе, не нужно увольняться с работы или брать под это отпуск. В среднем курс проходят за 3–4 месяца.

Вместо скучных вебинаров — тренажеры, игры и кейсы со сценариями, где вы сами принимаете решения. Все знания отработаете на практике вместе с первоклассными преподавателями из Департамента финансов НИУ ВШЭ и экспертами с международным опытом из компаний KPMG Russia, Deloitte, Nestle.

За каждым студентом на 365 дней закрепляется личный куратор, который помогает на всех этапах и быстро дает обратную связь.

За прохождение курса вы получаете официальный документ. Это не просто бумажка о прослушанной теории, которую выдают всем подряд, а документ с личным верификационным номером. Он подтверждает, что именно вы прошли все уроки, выполнили все домашние задания и решили все практические кейсы. Такой диплом можно распечатать и повесить в рамку на стену, разместить в социальных сетях, например LinkedIn, и указать в резюме.

Более того, мы даем удостоверение о повышении квалификации, которое можно расценивать, как заслуженный билет к повышению.

Плюсом к вышесказанному, отметим, что у Академии есть государственная лицензия, а значит, вы можете получить налоговый вычет на обучение.

После окончания учебы вас не бросят

HR-специалисты Академии Eduson помогут создать грамотное резюме и разошлют его по партнерам, среди которых — «Сбер», «Газпром», РЖД, «М.Видео», Mercedes-Benz и МТС.

Если чувствуете, что засиделись в должности бухгалтера и готовы расти до финансового директора, переходите к активным действиям. Расширяйте сеть полезных контактов и станьте заметным в профсообществе!

А чтобы прокачать недостающие навыки, записывайтесь на курс «Финансовый директор» от Академии Eduson. Сейчас на него действует скидка, так что поспешите, пока она активна!