На правах рекламы
Обучение для бухгалтеров

Как бухгалтеру, аналитику или экономисту стать финансовым директором за четыре шага?

Иногда бухгалтерия превращается в «ссылку», где человек проводит всю жизнь в мечтах о повышении. Но может ли рядовой бухгалтер или финансовый аналитик перейти в высшую лигу с зарплатами от 150 000 рублей? Еще как!

Версия для печати

1. Расширяйте круг общения онлайн

Не стесняйтесь дружить с сотрудниками отдела кадров и быть активными в социальных сетях. Часто именно там, а не на популярных сайтах и досках объявлений, встречаются вакансии от крупных компаний с высокой зарплатой.

Для начала приведите в порядок страницы в соцсетях. Как минимум поставьте актуальное фото профиля, где хорошо видно лицо, а также заполните место работы и должность.

Дальше наполните ленту контентом. Только вместо фото котиков, семейных, выходных или вечеринки в баре стоит размещать посты на профессиональные темы — пишите с нуля свои размышления, обозревайте злободневные события и новости, разбавляйте все это острым юмором.

После переходите к активным действиям: добавляйтесь в друзья к HR-специалистам, подписывайтесь на профессиональные сообщества, ставьте лайки их постам и участвуйте в обсуждениях.

2. Ходите на профильные мероприятия

Даже если вы не любитель подобных собраний или считаете себя суперпрофессионалом, который все знает, на них все равно важно ходить. В разговоре с кем-то в перерыве удачно блеснули знаниями — получили полезную визитку директора холдинга. Пообщались и искрометно пошутили — подружились с руководителем или кадровиком той самой компании.

Еще впечатления от мероприятия можно превратить в классный пост — написать о нем и разместить фото с отметками участников.

Чтобы найти такие мероприятия, мониторьте новости в профильных изданиях вроде «Клерк.ру», на сайтах систем «Главбух» и «Контур», а также на агрегаторах бизнес-событий по разным отраслям и в тематических группах во Вконтакте или Одноклассниках.

3. Узнайте, каких знаний не хватает для повышения

Для этого не надо проходить платные тесты или идти к дорогим карьерным консультантам. Элементарно погуляйте по вакансиям на hh.ru и посмотрите, что именно ждут в компании от финансового директора. Чего-то не умеете? Вперед учиться!

Важно не пугаться незнакомых фраз или большой нагрузки в описании вакансии, а использовать их как мотивацию для личного и профессионального роста.

Вот пара примеров:

Как бухгалтеру стать финансовым директором?

Как бухгалтеру стать финансовым директором?

4. Займитесь саморазвитием и образованием

Недостающие знания можно частично восполнить на вебинарах и с помощью отраслевой литературы, но для серьезного карьерного скачка нужен системный подход.

Например, можно пойти учиться на онлайн-курс «Финансовый директор» от Академии Eduson.

Кому он подходит?

Бухгалтер сможет углубить свои знания, чтобы претендовать на повышение или перейти в смежную профессию.

Финансовый аналитик освоит продвинутые инструменты анализа, разберется в специфике разных отраслей и сможет занять управляющую должность.

А владелец бизнеса или топ-менеджер систематизирует знания, научится анализировать финансовую отчетность и принимать на ее основе эффективные решения.

Как бухгалтеру стать финансовым директором?

Чему учат на курсе

  • анализировать финансовую отчетность (Cash Flow, P&L, баланс);
  • составлять прогнозы и строить финансовые модели под задачи компании;
  • оценивать бизнес и инвестиционные проекты (NPV, IRR, ROI, окупаемость);
  • оптимизировать налоговую нагрузку;
  • разрабатывать финансовую стратегию и управлять финансовыми рисками;
  • разбираться в российских и международных стандартах бухгалтерского учета (РСБУ и МСФО);
  • оценивать стоимость компании для слияний и поглощений;
  • улучшать привлекательность компании для инвестиций.

Бонус к финансовым навыкам — блок лекций о soft skills, так называемых «гибких навыках»

Это универсальные качества, которые не зависят от профессии: умение общаться, решать конфликты, ставить задачи и оценивать их, быть лидером. Их важно развивать, потому что профессиональные навыки быстро устаревают — все большую часть работы берут на себя программы и роботы. А «гибкие» всегда с вами и помогают адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Например, на курсе вы узнаете, как управлять финансовым департаментом, какие стили менеджмента эффективнее и как мотивировать сотрудников.

Условия и плюсы курса

Все уроки можно изучать онлайн в удобное время и в своем темпе, не нужно увольняться с работы или брать под это отпуск. В среднем курс проходят за 3–4 месяца.

Вместо скучных вебинаров — тренажеры, игры и кейсы со сценариями, где вы сами принимаете решения. Все знания отработаете на практике вместе с первоклассными преподавателями из Департамента финансов НИУ ВШЭ и экспертами с международным опытом из компаний KPMG Russia, Deloitte, Nestle.

За каждым студентом на 365 дней закрепляется личный куратор, который помогает на всех этапах и быстро дает обратную связь.

За прохождение курса вы получаете официальный документ. Это не просто бумажка о прослушанной теории, которую выдают всем подряд, а документ с личным верификационным номером. Он подтверждает, что именно вы прошли все уроки, выполнили все домашние задания и решили все практические кейсы. Такой диплом можно распечатать и повесить в рамку на стену, разместить в социальных сетях, например LinkedIn, и указать в резюме.

Более того, мы даем удостоверение о повышении квалификации, которое можно расценивать, как заслуженный билет к повышению.

Плюсом к вышесказанному, отметим, что у Академии есть государственная лицензия, а значит, вы можете получить налоговый вычет на обучение.

После окончания учебы вас не бросят

HR-специалисты Академии Eduson помогут создать грамотное резюме и разошлют его по партнерам, среди которых — «Сбер», «Газпром», РЖД, «М.Видео», Mercedes-Benz и МТС.

Если чувствуете, что засиделись в должности бухгалтера и готовы расти до финансового директора, переходите к активным действиям. Расширяйте сеть полезных контактов и станьте заметным в профсообществе!

А чтобы прокачать недостающие навыки, записывайтесь на курс «Финансовый директор» от Академии Eduson. Сейчас на него действует скидка, так что поспешите, пока она активна!

Защитите себя и бизнес во время налоговых проверок — получите 25 полезных материалов и научитесь проходить проверки от ФНС без рисков.

В «Клерк.Коллекции»:

5 онлайн-курсов;
20 вебинаров;
сертификаты от Центра обучения.

Лучшие налоговые юристы страны расскажут, как правильно отвечать на запросы налоговиков, пройти проверку и не подставить фирму на несколько миллионов доначислений налогов или главбуха с директором под уголовку.

Подборка по акции стоит 14.900 рублей. Торопитесь, цена временная. Посмотрите список курсов и вебинаров здесь или заполните форму ниже — расскажем больше.

Декларация по НДС

Для цифровых финансовых активов, алмазов и газа для Вечного огня вводят новые коды по НДС

Недавно в НК внесли много поправок в части освобождения от НДС. Но для новых льготных операций нет кодов, которые надо указывать в разделах 4 и 7 декларации по НДС. Их озвучила ФНС.

Повышение квалификации

Социальный вычет

Для соцвычета по НДФЛ на лекарства нужен рецепт или другой медицинский документ. Но не всякий подойдет

По расходам на лекарства можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого кроме чека из аптеки нужно показать налоговикам рецепт или сведения из медицинской документации пациента. Какие – пояснил Минфин.

Мероприятия

Разместить
НДС

Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС»

Самая интересная подсистема для налогоплательщиков - «Контроль НДС» (более известна под названием АСК НДС-2), функционирует с 2015 года . С её помощью ежегодно сокращается соотношение % сумм начисленного НДС и налоговых разрывов.

Популярный и часто задаваемый вопрос: «Контроль НДС»
Расходы по налогу на прибыль

Компания не вправе учесть в расходах траты по договору на обучение, который сотрудник заключил от своего имени

Минфин разъяснил, что компании стоит заключать договоры на обучение сотрудников от своего имени. Иначе на компенсацию стоимости обучения не получится уменьшить прибыль.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Кадры

Как правильно уволить работника, который уходит в армию

Порядок увольнения работника, который уходит служить, зависит от того, добровольно он это делает или нет. Есть обязательный призыв, есть контрактная служба. Об особенностях процесса расскажем далее.

Как правильно уволить работника, который уходит в армию
Читать еще