Цитата дня. Про не думать

Если точнее, то Даниил Егоров выразился так:

«Мы теперь создаём один счёт, и люди больше не будут думать, куда им какой налог платить».

Дальше он раскрыл идею пошире и даже цифры привел:

«Теперь у нас один платёж, один счёт и, по сути, вся эта система превращается в один банковский счёт для компании. У неё больше нет проблем зачётов, проблем невыясненных платежей, а у нас более 30 миллионов невыясненных платежей в год — вот это всё уходит».

Но вот скажите, коллеги, нас одних пугает, что уже во второй раз налоговики публично предлагают бизнесу не думать, куда и как они будут платить налоги на ЕНС?