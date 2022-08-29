Маркировка товаров

Купили воду для работников? Компания не обязана соблюдать правила маркировки

Расскажем о приобретении товаров, подлежащих обязательной маркировке, для собственных нужд.

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Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

Вопрос

Организацией для собственных нужд (для внутреннего потребления сотрудниками, клиентами, не для продажи) регулярно приобретаются следующие товары:

  • питьевая вода для кулера;
  • питьевая бутилированная вода;
  • сливки порционные по 10 г.

Нужно ли организации регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и направлять в указанную систему информацию о выводе из оборота маркированных товаров?

Ответ

Упакованная вода подлежит обязательной маркировке.

При этом организация, осуществляющая приобретение упакованной воды для собственных нужд (не для последующей перепродажи) не является участником оборота упакованной воды и, следовательно, не обязана регистрироваться в системе «Честный ЗНАК» и подавать какие-либо уведомления.

Сливки в индивидуальной упаковке, масса которых составляет 10 г, обязательной маркировке не подлежат.

Обоснование

В соответствии с частью 7 статьи 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 28.12.2009 № 381-ФЗ установлено, что Правительством может быть установлена обязанность хозяйствующих субъектов или отдельных групп хозяйствующих субъектов осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации.

В силу части 1 статьи 5 закона № 381-ФЗ Правительство в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляет следующие полномочия в области государственного регулирования торговой деятельности:

3.1) утверждение перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, или критериев определения таких товаров, перечня групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку отдельных товаров средствами идентификации по видам деятельности, правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также особенностей маркировки отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, и внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении указанных товаров, включая сроки внедрения такой информационной системы и порядок реализации указанных товаров, произведенных до ввода обязательной маркировки средствами идентификации и не маркированных средствами идентификации.

В настоящее время распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 792-р утвержден Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, которым в отношении молочной продукции в редакции распоряжения Правительства от 15.12.2020 № 3322-р предусмотрены следующие группы товаров:

Наименование группы товаров

Код ОКПД2

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок введения обязательной маркировки

12.

Молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао

10.51

10.86.10.110

10.86.10.140

10.86.10.190

0401

0402

0403

0404

0405

0406

2202 99 910 0

2202 99 950 0

2202 99 990 0

1 сентября 2021 г.

13.

Молочная продукция со сроком хранения до 40 суток (включительно), за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, не содержащих или содержащих какао

10.51

10.86.10.110

10.86.10.140

10.86.10.190

0401

0402

0403

0404

0405

0406

2202 99 910 0

2202 99 950 0

2202 99 990 0

1 декабря 2021 г.

15.

Упакованная вода (воды минеральные природные упакованные)

11.07.11.110

2201

1 декабря 2021 г.

16.

Упакованная вода (воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, воды купажированные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, воды искусственно минерализованные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ, воды обработанные питьевые упакованные, в том числе газированные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ)

11.07.11.120

11.07.11.130

11.07.11.140

11.07.11.150

2201

1 марта 2022 г.

Таким образом, упакованная вода подлежит обязательной маркировке. Сливки в индивидуальной упаковке, масса которых составляет 10 г, обязательной маркировке не подлежат.

Постановлением Правительства от 31.05.2021 № 841 утверждены Правила маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенности внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении упакованной воды.

Подпунктом «в» пункта 3 Постановления № 841 установлено, что участники оборота упакованной воды представляют в информационную систему мониторинга в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением:

  • сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды путем розничной продажи с 1 марта 2023,
  • сведения об обороте и сведения о выводе из оборота путем, не являющимся продажей в розницу, указанной упакованной воды в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, с 1 ноября 2022.

Пунктом 2 Правил маркировки воды введено понятие «участники оборота упакованной воды». Ими признаются юридические лица, осуществляющие ввод в оборот, оборот или вывод из оборота упакованной воды за исключением юридических лиц, приобретающих упакованную воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией (продажей).

Следовательно, организация, которая приобретает упакованную воду для собственных нужд (для внутреннего потребления сотрудниками, клиентами, не для последующей перепродажи), не является участником оборота упакованной воды и, следовательно, не обязана регистрироваться в системе «Честный знак» и подавать какие-либо уведомления.

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