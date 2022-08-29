Цитата дня. Про пользу грамотного бухгалтера

Управляющий партнер международной консалтинговой группы Seitenberg, финансист Кирилл Лапин считает так:
— Если есть подозрения, что дела идут не так как надо, следует отправить своего представителя проверить бухгалтерию. Если у них все в порядке, они не должны от этого отказываться. Причем необязательно нанимать специального эксперта, достаточно грамотного бухгалтера, который поймет, все ли в порядке по общему состоянию бумаг и степени нервозности западных партнеров.
Как думаете, коллеги, насколько грамотным должен быть бухгалтер для такой проверки?