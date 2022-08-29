Цитата дня. Про пользу грамотного бухгалтера

Бухгалтеры, бросайте найм: громко уходите из офиса в аутсорс. Забирайте коллекцию из 20 материалов по бухаутсорсингу. Составлено владельцами крупнейших аутсорсинговых фирм.

В подборке: инструкции, где найти клиентов, как составить объявление, что прописать в ГПХ-договоре, прайс-листе и заодно не выгореть от кучи заказов.

Получите:

• 5 онлайн-курсов;

• 15 вебинаров;

• сертификаты от Центра обучения.

Только сейчас на подборку акция — 10 400 ₽. Спешите, предложение временное. Узнайте полную программу коллекции здесь или оставьте заявку ниже — мы свяжемся с вами и расскажем подробнее.